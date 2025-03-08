書介｜魯金掌故聊不完！《香港社會掌故叢談》宏觀香港社會長成

社會的發展與歷史的探索，一快一慢的結合，衍生出一本《香港社會掌故叢談》，細說香港社會成長的流動與變化。香港著名掌故大家魯金（1924-1995），致力擴闊香港掌故的談論空間和可能，繼《香港歷史掌故叢談》探究鮮為人知的秘史，與《香港民生掌故叢談》發掘周遭有趣史事之後，《香港社會掌故叢談》作為第三部曲，不同於前作深入民間觀察，反而將歷史鏡頭拉遠，宏觀香港社會的長成作記錄。

文：鄒傅仁



《香港社會掌故叢談》（香港三聯）

書名：《香港社會掌故叢談》

作者：魯金

出版社：香港三聯

書號：ISBN 978-962-04-5333-5

出版時間：2025年1月



龍津義學的正面（香港三聯）

所謂記錄，一般在乎內容的真確性。掌故雖則圍繞著歷史人物、社會風俗以及典章制度等傳聞，傳聞或有事實的偏差，但在正統歷史出現以前，這些掌故保存了社會早期前人事跡，所以有一定的故實所在。魯金書寫許多掌故文章，除了以話題取勝，亦注重充實掌故的可信性。開卷首篇〈香港的人口結構〉從政府統計處的人口調查材料出發，配合年報、年鑑數據資料佐證，評估香港人口結構與未來兩性發展，內容甚具資料性；接著的〈香港早期的教育面貌〉更要縱觀教育相關的法律條文、教會史書，將本地早期學校校史拼湊出當時香港教育生態，箇中的文獻整理功夫甚為艱巨。以上內容可證魯金並非道聽塗說之流，他對資料整理的努力使掌故踏上了歷史舞台，引起讀者關注。

1978年香港人口估計表（香港三聯）

「社會」一詞，本身蘊涵了人類聚居環境相關的一切物事。《香港社會掌故叢談》既然以社會角度書寫掌故文章，題材自然多元全面：有上文提及的人口和教育層面，也有從幣制、稅收及銀行擠提等角度呈現本地經濟發展，亦有論述治安問題、官員貪污以至區議會的成立來反映政局穩定程度，另有淺談香港和內地早期的邊界歷史和衍生問題（例如邊境宵禁及非法移民等），在在對於如今回歸後的香港社會，定有借鑒作用。

香港第24任總督戴麟趾（Sir David Trench, 1915-1988）（香港三聯）

若讀者循著魯金所呈現的社會軌跡走一趟，會發現掌故內裡強調歷史脈絡和時代變遷，根據本書篇目便已清晰可見。例如〈戴麟趾時代的回顧〉概括著香港第24任總督戴麟趾（Sir David Trench, 1915-1988）在位期間（1964-1971年）的表現，從銀行擠提風潮掀起、百子里塌樓等社會事件，精準提出其處事缺點，轉而以當下位置思考改善本地生活水平之難；而最後一篇〈調景嶺的變遷〉已顧名思義，不但講述調景嶺的前世今生，背後由於國共戰爭，造成多位難民、軍人南移到港，成為調景嶺的轉捩點，由難民營發展成甚具規模的社區，如此滄海桑田更教讀者感嘆，如今社會的安定與繁榮是如何長成的。

1950年秋，居民開始疊石建屋，以調景嶺為家。（香港三聯）

聊不完的香港掌故，總有聊不完的魅力。能讓一眾掌故家一再而再地，發掘那趣味盎然的傳說秘聞，香港歷史既多元又複雜，不光是魯金一等的掌故家，有待未來更多讀者，一同探索那未被發現的幽微角落。

（文章由香港三聯授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）