兩千年政治、宗教、藝術中心　伊斯坦堡的輝煌傳奇｜廣東話去旅行

一路走來，由土耳其的邊垂，來到其心臟命脈——伊斯坦堡。它既是土耳其最大的城市，亦是全球唯一一個橫跨歐、亞兩大洲的城市。早於中世紀早期，更曾經是歐洲最大城市。這片博斯普魯斯海峽切割開來的大陸，由遠古到中古時期，在歐亞之間，處於基督教與伊斯蘭教的風口浪尖。伊斯坦堡曾作為拜占庭與鄂圖曼兩大帝國的首都，成為全世界政治、宗教及藝術中心長達兩千年之久。在這座千年古都中，小亞細亞文明、拜占庭遺跡、鄂圖曼文化並存。《廣東話去旅行——土耳其篇》第五集香港電台主持泳怡與奧米，從伊茲密爾北上，來到伊斯坦堡，同時感受多重文化交匯的壯闊色彩。

文：Janice｜圖：香港電台｜原題：兩千年世界政治、宗教、藝術中心 伊斯坦堡的輝煌傳奇



穿梭歐亞之海峽

博斯普魯斯海峽（İstanbul Boğazı）在土耳其人心目中象徵生命、歡樂和幸福，亦是伊斯坦堡力量的來源。在土耳其文中，Boğazı同時意指「咽喉」，可想而知其重要地位。這條連接黑海與馬爾馬拉海的重要水道，不僅在地理上分隔了歐亞兩大洲，更見證了無數文明的興衰。海峽兩岸林立着歷史悠久的宮殿、要塞和典雅的木造別墅，展現了昔日鄂圖曼帝國的輝煌。

泳怡和奧米乘坐遊船巡航博斯普魯斯海峽，親身體驗這條歷史水道的魅力。從船上可以清晰看到兩岸不同時期、截然不同的建築風格。建於1453年的如梅利城堡（Rumelihisarı），為當時鄂圖曼帝國的蘇丹下令興建，只用了四個月就建成，為對抗拜占庭帝國的重要軍事建築。巴洛克式建築風格的朵瑪巴切皇宮（Dolmabahçe Sarayı），則為鄂圖曼帝國的第三十一任蘇丹於1843年下令興建，1856年建成。土耳其共和國成立後，國父凱末爾曾將宮殿用作總統府邸，最後更在此宮殿離世。海峽上往來的船隻絡繹不絕，漁船、郵輪、貨輪交錯穿梭，展現著這條水道作為國際航運要道的重要地位。

泳怡和奧米乘坐遊船巡航博斯普魯斯海峽。（圖片來源：香港電台）

大巴扎：東方市集的瑰寶

離開海峽，泳怡和奧米走進了伊斯坦堡最著名的購物區——有頂大市集（Grand Bazaar）。這座建於1455至1461年間的市集，是鄂圖曼帝國蘇丹的偉大建設之一。佔地超過三十公頃的市集擁有五十八條內街、二十二個出入口，每天接待超過二十五萬遊客，堪稱世界上最古老和最大的有頂市集之一。二人在屋頂上更清楚感受置身於如九個維園足球場面積的市集。

在有頂大市集（Grand Bazaar）屋頂，能觀賞伊斯坦堡城市景觀。（圖片來源：香港電台）

市集內彷彿是一座迷宮，琳琅滿目的商品包括傳統地毯、珠寶首飾、陶瓷製品、皮革等，滿滿的土耳其特色用品。小販熱情的叫賣聲、討價還價的熱鬧場面，以及飄散在空氣中的香料氣息，營造出獨特的市集氛圍。市集中小茶館的侍應，更靈活地穿梭於擁擠的人群中，為商販和遊客送上香濃的土耳其茶和咖啡。

聖索菲亞：世界十大教堂之一

聖索菲亞大教堂（Hagia Sofia)是伊斯坦堡最具標誌性的建築，也是理解這座城市文明交融特色的最佳例證。建於6世紀的聖索菲亞原是東羅馬帝國最重要的東正教教堂，其宏偉的圓頂和精美的馬賽克壁畫代表了拜占庭建築藝術的巔峰。兩位主持與初次到訪的旅客一樣，無不被這世界十大教堂之一震攝。

1453年，當鄂圖曼帝國征服君士坦丁堡後，這座教堂被改建為清真寺。基督教的聖像被伊斯蘭教的書法裝飾所取代，但有趣的是，許多原有的基督教藝術元素仍被保留下來。這種獨特的文化融合使聖索菲亞成為了解伊斯坦堡多元文化的重要窗口。聖索菲亞由大教堂，改為博物館，到今天又再成為民用清真寺，同時供遊客參觀，千年後的今天，聖索菲亞大教堂仍然在土耳其的時局中擺盪。

聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）是伊斯坦堡最具標誌性的建築。（圖片來源：香港電台）

蘇菲旋轉舞：靈性之美

夜幕降臨，泳怡和奧米觀賞了著名的蘇菲旋轉舞表演。這種源自13世紀的神秘主義舞蹈，是伊斯蘭教蘇菲派的重要宗教儀式。舞者身穿潔白的長袍，以順時針方向不停旋轉，象徵追求與真主合一的靈性昇華。舞者右手掌心朝上象徵接受真主的恩典，左手掌心朝下代表將這份恩典傳遞給眾生。伴隨著傳統樂器的音樂，舞者進入忘我的境界，展現出伊斯蘭神秘主義的深邃之美。這種獨特的文化表現形式，不僅是一種舞蹈藝術，更是一種靈性修行的方式。這片土地上的多元文明留存至今，在伊斯坦堡中仍有更多尚待發掘。

泳怡和奧米觀賞了著名的蘇菲旋轉舞表演。（圖片來源：香港電台）

港台電視31節目《廣東話去旅行——土耳其篇》由2月4日起，逢星期二晚上7時35分，在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_turkiye

