「第33屆香港舞台劇獎」提名名單公布　4月28日揭盅｜何故專欄

2025年3月7日，香港戲劇協會（劇協）公佈「第33屆香港舞台劇獎」的提名名單，恭喜各位獲提名的劇場工作者同時，亦正好借用這份提名名單，作為2024年香港舞台劇的小總結。



借用戲協應屆會長馮祿德在2025年2月17日周年聚餐時的精彩致詞，這份共有21個單位、29個製作、83位劇場工作者獲提名的名單，反映出香港劇場工作者的創意是多麼的綿延豐盛。



《Di-Dar》演員合照

今屆獲最多提名的是風車草劇團以殯儀故事為題的黑心喜劇《Di-Dar》，共有8項提名，包括：最佳製作、最佳導演（梁祖堯、湯駿業）、最佳男主角（喜／鬧劇）（梁祖堯）、最佳女主角（喜／鬧劇）（邵美君）、最佳男配角（喜／鬧劇）（葛民輝）、最佳女配角（喜／鬧劇）（胡麗英）、最佳音響設計（陳詠杰）、以及最佳填詞（晴天林），美中不足是未獲提名最佳劇本。

《Di-Dar》宣傳海報

《Di-Dar》的劇情有意思，歌舞好精彩，好笑到喊，好睇到癲，是我在2024年最喜歡的香港舞台劇Top 3之一，熱切期待重演，更希望像去屆《史家本第二零二三回之伏虎降龍》以喜／鬧劇獲選最佳製作，但對手分別是意念源自黑澤明作品《用心棒》的《三四郎》，以及取題自英國詩人威廉・布萊克（William Blake）回應約翰・密爾頓（John Milton）著名史詩《失樂園》（Paradise Lost）而創作的同名詩歌的《天真與世故之歌》，競爭比想像中激烈。

《亞娜》宣傳海報

與此同時，風車草劇團另外三個劇作也有收獲，《亞娜》共有3項提名：最佳劇本（梁祖堯）、最佳男配角（悲劇／正劇）（湯駿業）、以及最佳舞台設計（邵偉敏），《餐廳》亦有2項提名：最佳男配角（悲劇／正劇）（梁仲恆）、以及最佳燈光設計（楊子欣），劉煒燿就憑新演員劇場2024的《一粒金》獲提名最佳男配角（悲劇／正劇），風車草劇團今屆共有14項提名，非常豐盛的一年！

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

香港話劇團的《醫‧道》、《下一站，天國》、《史家本第二零二四回之伏虎降龍》、《半桶水》和《凶的空間》，合共獲得15項提名。《醫‧道》和《下一站，天國》各有3項提名，《醫‧道》獲提名最佳導演（悲劇／正劇）（陳焯威、馮蔚衡）、最佳女主角（悲劇／正劇）（馮蔚衡）、以及最佳男配角（悲劇／正劇）（申偉強），在《醫‧道》裡表現出色的余翰廷，就憑《下一站，天國》獲提名最佳男配角（悲劇／正劇），馮璟康同時憑此劇提名最佳音響設計和最佳原創音樂（戲劇），香港話劇團改編外國名作的劇目，一直都是信心保證。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

去屆囊括最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）（方俊杰）、最佳男主角（喜劇／鬧劇）（歐陽駿）、最佳男配角（喜劇／鬧劇）（余翰廷）、最佳化妝造型（王健偉、蘇善誼）、以及年度優秀製作的《史家本第二零二三回之伏虎降龍》，2024年載譽重演，不只保持水準，而且越玩越癲，也是我在2024年最喜歡的香港舞台劇Top 3之一，今屆獲得2項提名。

按照舞台劇獎「重演劇目之提名資格」，「同一劇團之重演劇目，其參與之演藝工作者，首演並未獲得提名，皆可為參選者」，首演時未獲提名的丁彤欣和陳卉蕾同時入圍最佳女配角（喜劇／鬧劇），她們能否為本劇增添獎項？

誠然，香港話劇團在2024年的黑盒劇場，為觀眾帶來不少驚喜！《半桶水》是向《三隻小豬》致敬的「偽文藝」「原創翻譯劇」，《凶的空間》則是講述弱質女流如何面對地產霸權，分別獲得3項和4項提名，許晉邦同時憑此兩劇獲提名最佳劇本，對手乃是憑《亞娜》獲提名的梁祖堯。盧宜敬和劉守正分別憑《半桶水》和《凶的空間》獲提名最佳導演（喜劇／鬧劇），對手也是梁祖堯，以及《Di-Dar》的聯合導演湯駿業。遺憾的是，《半桶水》的高瀚文未獲提名。

《半桶水》和《凶的空間》裡獲提名的演員們，都遇上《Di-Dar》的代表。潘泰銘憑《半桶水》獲提名最佳男主角（喜劇／鬧劇），對手是《Di-Dar》的梁祖堯，以及《金池塘》的馮祿德。梁澤宇憑《凶的空間》獲提名最佳男配角（喜劇／鬧劇），對手是《Di-Dar》的葛民輝，以及《元宵》的張焱。李妮珊憑《凶的空間》獲名最佳女配角（喜劇／鬧劇），對手除了丁彤欣和陳卉蕾，還有《Di-Dar》的胡麗英，以及《元宵》的白清瑩。補充一句，梁澤宇除了是資深的平面設計師，也是出色的編劇，兩度在香港話劇團黑盒劇場演出的《匙羹》，正是他的編劇作品，今屆再進一步，獲演員獎項的提名，足見他的多才多藝。

中英劇團經典重現的《花樣獠牙》，共有7項提名，包括：最佳音樂劇男主角（袁浩楊、尹溥程）、最佳音樂劇女主角（文愷霖）、最佳音樂劇編舞（何靜茹）、最佳舞台設計（王健偉）、最佳音響設計（郭宇𠎀）、以及最佳化妝造型（蘇善誼），可算是近年回勇之作。袁浩楊和尹溥程，兩組的男主角，充然可以同時獲提名，堪稱一時佳話，個人私心希望袁浩楊可以脫穎而出。《花樣獠牙》在舞台上的巨型食人花裝置非常搶眼，令人留下深刻印象，但《一樓一會》可以旋轉的舊樓也不容忽視。

《一樓一會》海報

《一樓一會》是網台恐佈在線和6DX Production合作的「哈囉喂劇場」，在2022年的《死鬼老婆》大獲好評後，更上一層樓的佳作。歐芷菲憑《死鬼老婆》獲提名第32屆香港舞台劇獎的最佳女配角（喜劇／鬧劇），今屆《一樓一會》轉換跑道，共有3項提名，包括：最佳男配角（悲劇／正劇）（邢灝）、最佳女配角（悲劇／正劇）（阮韻珊）、以及最佳舞台設計（孫詠君），繼續為香港傳統舞台劇帶來新衝擊，掌聲鼓勵！

藝君子劇團去屆大放異彩，《植物人》奪得4獎，黃呈欣晉身最佳導演（悲劇／正劇），趙伊禕封后勇奪最佳女主角（悲劇／正劇）殊榮，陳穎璇則是最佳女配角（悲劇／正劇），梁寶榮就拿下最佳音響設計，今屆《惡之華》共有5項提名：最佳服裝設計（梁子蔚）、最佳燈光設計（葉俊霖）、最佳音響設計（方芷晴）、最佳原創音樂（戲劇）（劉綺莉、梁景堯、方芷晴、鄧一言）、以及最佳化妝造型（梁子蔚、卓子菲）。

《完美證供》

蘇玉華主演的《完美證供》，獲提名最佳女主角（悲劇／正劇），對手除了《醫‧道》的馮蔚衡，還有《良民備忘錄》的廖淑芬，實力派的激戰！卓韻芝憑《芝姐災難大全》獲提名最佳女主角（喜劇／鬧劇），實在令人意外，卻可見香港劇場演出的多元性。卓韻芝的對手是《Di-Dar》的邵美君和《金池塘》的區嘉雯兩位前輩，同樣是有笑有淚的獨腳戲，會否像去屆田蕊妮打敗風車草劇團《三聖邨的Little Mermaid》的邵美君和胡麗英，首次獲提名就憑《大離婚日》奪得最佳女主角？令人拭目以待。

2024年曯目之作，公演58場仍一票難求的《香港式離婚》，共有5項提名，包括：最佳男主角（悲劇／正劇）（黃子華）、最佳女配角（悲劇／正劇）（楊淇）、最佳舞台設計（葉卓棠）、最佳服裝設計（張叔平）、以及最佳音響設計（馮璟康）。黃子華固然是焦點所在，張叔平更是重量級的入圍者，但最令人欣喜的是，楊淇三度飾演Emily，終於獲得女配角提名的嘉許！然而，《香港式離婚》在2010年首演時，飾演Emily的黃慧慈奪得第20屆香港舞台劇獎的最佳女主角（悲劇／正劇）……

「第33屆香港舞台劇獎」繼續不獲藝發局資助，亦未有康文署提供場地。頒獎禮將於2025年4月28日舉行。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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