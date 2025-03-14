M+畢加索展60+大師珍品　必看畫作、背景脈絡一文看懂｜藝術三月

【畢加索展覽/藝術三月】「畢加索——與亞洲對話」展覽將於明日（3月15日）在M+正式開幕，將展出來自巴黎國立畢加索藝術館逾六十件畢加索傑作，為近十年香港最大畢加索展覽，部分作品更是首次在亞洲亮相，吸引無數藝術愛好者期待。同場還展示約130件出自30位亞洲及海外亞洲藝術家作品，這些作品與畢加索名作形成對話，探索其對亞洲藝術的深遠影響。



備受矚目的「畢加索——與亞洲對話」展覽將於明日（3月15日）在M+正式開幕（M+）

展覽以「天才」、「局外人」、「魔法師」和「學徒」四大主題區劃分，深入探討畢加索被視為20世紀最具代表性藝術家的原因，並揭示其藝術生涯如何持續影響當代藝術家與普羅大眾。展品橫跨多個創作階段，從藍色時期到立體主義、超現實主義，甚至晚期雕塑，體現畢加索在風格與媒材上不斷突破。那麼，本次展覽有哪些不容錯過名作？又該如何理解與其對話的亞洲藝術家作品？

「畢加索——與亞洲對話」展覽現場（M+）

【畢加索展必看名作】

《男子肖像》(1902-1903)

畢加索《男子肖像》(1902-1903)（M+）

要說這幅畫作為何重要，需從畢加索的藍色時期談起。1901年，年僅19歲的畢加索在巴黎展開藝術生涯，同年其好友卡洛斯·卡薩吉馬斯（Carlos Casagemas）自殺，促使他對生命、孤獨與貧困等議題展開深刻思考。這個時期畢加索畫作主要使用藍色單色及藍綠色調，反映他抑鬱心理狀態。

當時畢加索經濟拮据，處於社會邊緣，因此藍色時期作品多聚焦於窮人、盲人、乞丐、囚犯與孤獨女性等邊緣人物，透過冷峻色調表達人性脆弱與社會不公。《男子肖像》正是這一時期代表作之一，畫中人物表情沉靜，略帶哀傷，眼神空洞，彷彿沉浸於自我世界，與藍色基調壓抑氛圍相呼應。

「畢加索——與亞洲對話」展覽現場，畢加索《男子肖像》與陳福善作品並置（M+）

畢加索運用細膩筆觸與柔和色調過渡，展現學院派扎實技巧，同時以色彩表現內心情感，強調人物內在精神狀態，帶有表現主義特質。這幅畫不僅見證他從傳統學院派向現代藝術的過渡，更展現他對人性與社會問題之敏銳洞察。

畢加索《海邊的人像》（1931）

畢加索《海邊的人像》（1931）（M+）

《海邊的人像》是在1931年夏天，畢加索在法國朱安雷潘（Juan-les-Pins）度假期間完成，是其超現實主義時期經典之作。這一時期標誌著他從立體主義向更抽象風格的轉變，將潛意識、夢境與情感投射融入創作。

畢加索與19歲模特瑪麗-泰蕾茲·沃爾特（Marie-Thérèse Walter）展開秘密戀情（資料圖片，日本設計小站）

這幅作品靈感可能源於他感情生活。當時他與妻子奧爾加·霍赫洛娃（Olga Khokhlova）關係惡化，同時與19歲模特瑪麗-泰蕾茲·沃爾特（Marie-Thérèse Walter）展開秘密戀情。畫中人物形象怪誕，既可能是對情人形象之詮釋，也可能反映了他與妻子緊張關係。

畫作描繪一名站在海邊的女性，形態被解構與抽象化，身體由幾何形狀與曲線組成，彷彿一件立體雕塑。空間被壓縮與重組，人物與背景界限模糊，形成平面化效果。畫面空間經過壓縮與重組，背景與人物界限模糊，形成拼貼般視覺效果。明亮色調與流動線條營造出充滿活力感覺，與藍色時期壓抑畫面形成鮮明對比。

畢加索《多拉·瑪爾肖像》（1937）

畢加索《多拉·瑪爾肖像》（1937）（M+）

近年談及畢加索，難免提及他與多位女性的親密關係，而《多拉·瑪爾肖像》（Portrait of Dora Maar, 1937）主角正是他最著名情人之一，作品也被視為巴黎畢加索博物館其中一幅最重要畫作。

多拉·瑪爾是1930年代活躍於巴黎藝壇一位專業攝影師，拍攝超現實主義風格作品，經常與前衛藝術家合作，熱衷於社會運動。她與畢加索於1936年在巴黎一家咖啡館相識，據說當時多拉正玩弄一把小刀，反覆刺穿手套直至流血，引起畢加索注意。她的藝術才華與政治意識深深吸引畢加索，使她迅速成為他情人、繆斯與創作夥伴，還參與了反戰經典《格爾尼卡》（Guernica）創作過程。

《多拉·瑪爾肖像》創作於1937年，正值兩人關係巔峰。畫中多拉臉部被分解成幾何形狀，側面與正面同時呈現，展現多層次視覺效果，融合超現實主義與立體主義風格。臉部色彩分裂，柔和與冷酷並存，紅、黃、藍、綠形成強烈對比，既表達激情，也暗示關係中矛盾與痛苦。畢加索通過扭曲形式與強烈色彩，展現對多拉複雜情感的理解，成為現代藝術史上不可忽視傑作。

更多畢加索傑作：

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【不止畢加索！】

本次展覽另一亮點在於亞洲藝術家與畢加索作品的「對話」，這些作品通過形式、意象或概念回應大師創作，讓觀眾重新思考畢加索對亞洲藝術影響。這裡我們也選了兩對有趣配對，不妨一看策展人巧思：

畢加索《朝鮮大屠殺》+藤原西蒙 《Who對Who對Who？（一場大屠殺的景象）》

巴勃羅．畢加索 《朝鮮大屠殺》（M+）

畢加索《朝鮮大屠殺》（Massacre in Korea）創作於1951年，正值朝鮮戰爭期間。畫作分為兩部分：左側是手無寸鐵平民，多為女性與兒童，面帶恐懼；右側是全副武裝士兵，形象機械化，象徵無情戰爭機器。畢加索通過扭曲平民身體與異化士兵，傳達戰爭的壓抑與暴力。這幅作品延續了他另一名作《格爾尼卡》反戰精神，強烈控訴戰爭對人類之摧殘。

藤原西蒙 《Who對Who對Who？（一場大屠殺的景象）》 （M+）

在畫作對面，則展出藤原西蒙的《Who對Who對Who？（一場大屠殺的景象）》，他以幽默手法重新演繹畢加索《格爾尼卡》，畫中人物使用智能電話，象徵社交媒體對視覺藝術的衝擊。兩幅作品雖非直接對應，但都表達藝術家對戰爭的反思，藤原作品更暗示——當代戰爭武器不止槍械，也延伸至你我手中小小屏幕之中。

雕塑系列《游泳者》+野口勇+梁慧圭

畢加索雕塑系列《游泳者》（1956）（M+）

畢加索雕塑系列《游泳者》（1956）創作於其藝術生涯晚期，靈感來自法國南部地中海風光。他以木畫框、床架支柱與掃把柄等現成物，塑造出站在岸邊的一家人，線條簡潔、形態隨性，充滿玩味，展現畢加索對生活荒誕與輕鬆一面洞察。這系列作品首次置於能看到水平線的展廳，讓《游泳者》回歸水面，讓觀眾感受到作品原有生命力。

畢加索雕塑系列《游泳者》與野口勇、梁慧圭作品並置（攝：梁嘉欣）

展覽同時展出野口勇與梁慧圭雕塑作品。野口勇以鍍鋅鋼創造出充滿動感人體結構，回應畢加索形態探索；而梁慧圭《圖騰機器人》（2010）則將日常用品組合成大型雕塑，創作方式與畢加索相似，作品充滿創意與趣味。

其他亞洲藝術家作品：

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【展覽詳情】

名稱：香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

地點：M+西展廳

日期： 2025年3月15日（星期六）至7月13日（星期日）

