藝術三月｜街頭文化X東方美學：中國藝術家黃玉龍「衛衣人」雕塑

【藝術三月/街頭文化/雕塑/亞洲藝術新星】在這個時代，不少人受到西方嘻哈以及街頭文化影響，但要如何消化這個「舶來品」，將其融入自己生活，就各憑本事了。



如果說KAWS、村上隆等人將街頭文化帶入當代藝壇，那麼中國藝術家黃玉龍（Huang Yulong）就不僅將街頭文化融入創作，更憑其標誌性「衛衣人」（HOODIE MAN）系列，為這個文化注入了東方靈魂。



（ Art WeMe Contemporary Gallery）

黃玉龍1983年出生於中國安徽淮南市，2007年畢業於中國景德鎮陶瓷學院雕塑系，獲得藝術雕塑學士學位。他擅長將中國傳統陶瓷工藝與現代材料（如青銅和不銹鋼）結合，並融入街頭文化中常見的元素，如連帽衫、滑板等，突破東方傳統美學，展示年輕一代自由叛逆精神，作品極具辨認度。

他曾在北京、香港、美國、法國等多個地區展出作品，2015年Anne Hathaway於Met Gala中國風主題慈善晚宴中所穿著禮服，便是以其金色帽衫彌勒佛雕塑《彌勒》作為靈感設計， 2018年他與天王劉德華合作創作「分享愛」系列雕塑 ，前年西九《1/X劉德華的藝術空間》中也展出了其作品《從心開始 Be You》。

《1/X劉德華的藝術空間》中的黃玉龍作品《從心開始 Be You》（西九）

作品以街頭文化作為核心，是因為黃玉龍本人便扎根其中。他在初中時被Michael Jackson舞蹈震撼，開始接觸街頭文化，他高中時開始關注韓國H.O.T.等男團，由於他們舞蹈中有不少Popping元素，也啟發他從2000年起學習街舞，後來更組建自己的舞團。他在景德鎮學習陶藝時，畢業要求是要在作品中融入中式陶瓷技法和工藝，當時他作出一個大膽嘗試，決定創作一個戴上金鏈的黑人Rapper，吸引無數同學圍觀，也成為他藝術生涯轉折點。

他在2008年開始創作「衛衣人」系列雕塑，這些雕塑以無臉連帽衫人物為主角，虛空又自由，也成為他代表性作品。作品用上連帽衛衣，是他對Eminem主演電影《街頭痞子》（8 Mile）致敬，電影中Eminem身穿衛衣堅持自己所愛經歷，讓黃玉龍感同身受。

黃玉龍作品（黃玉龍 Facebook）

衛衣人無臉形象並非刻意為之，他原本計劃為雕塑塑造面部，但在用陶瓷注漿工藝時，發現去掉面部後，作品反而更具張力與包容性。這種「留白」設計，為觀眾提供了沉思與想像空間，去掉角色身份與情感，能讓每個人都能與作品產生共鳴，也呼應著道教大同思想。

黃玉龍曾這樣描述《衛衣人》：「衛衣系列雕塑所描繪的是一群人的畫像，這群人不盲從主流，不以大眾價值觀為導向，所做的事情他們知道其意義，並且有著超前感知能力、不接受任何評判、但一直自省，叛逆但正義。」這些無面人既致敬街頭文化，也是對當代青年精神進行描繪。

黃玉龍作品（攝：梁嘉欣）

黃玉龍不是簡單地複製西方街頭文化，更多是從自己成長背景中出發，將其進行「中國式轉化」，譬如《PARTY》並沒有直接擺出嘻哈愛好者常用的「East」或「West」手勢，而是找到抱拳等中式手勢，作品也運用過不少東方典故，潮得來也帶有一股江湖俠氣。

黃玉龍大型個展「UPWARD」（攝：梁嘉欣）

去年他與Ora-Ora藝廊合作於香港巴塞爾藝術展登場，亦在大館舉行「彌」個展，最近他就攜 26件巨型雕塑作品重回香港，舉行大型個展「UPWARD」。展覽位於中環摩天輪旁，他就讓所有雕塑頭部轉向天空，與摩天輪和天際線形成呼應。在展覽場地中穿梭不同雕塑，會發現所有雕塑衣著細節稍有不同，而且人物尺寸比真人稍大，需要仰望觀察，但若是從從摩天輪上向下望，人物又變得渺小，藝術家表示是希望觀眾能以不一樣視角觀察群體。

展覽中《PETMAN》尤其引人注目，衛衣人用鐵鏈拴住前行的老鼠，象徵著都市暗處生物；門外作品《By My Side L》則特意在留下長凳位置，邀請觀眾走進其作品，成為藝術一部分。展覽將持續整個藝術月，在3月22日更會化身電子音樂活動Magic Room場地，有興趣讀者就不要錯過了。

【展覽詳情】

名稱：UPWARD - 黃玉龍

日期：2025年3月12日至20日 & 2025年3月24日至31日

地點：香港摩天輪 & AIA Vitality 公園

