ART CENTRAL亮點一文看！Kazy Chan《長夢》、金馬導演鍾孟宏攝影

【藝術三月/ ART Central】藝術週重頭戲之一Art Central會在今日（26日）正式開幕！展會匯聚全球108間頂尖藝廊與超過500位藝術家，今年作品格外吸引眼球。從香港藝術家Kazy Chan打造的童年記憶迷宮，到韓國藝術家Sujin Lee呈現電影感繪畫和軟氈雕塑，以及金馬導演鍾孟宏詩意攝影，還有細江英公與三島由紀夫合作的經典超現實攝影，亮點不容錯過。



Art Central於今天正式開幕（Art Central）

Kazy Chan《長夢》系列：童年奇幻記憶

Kazy Chan用童年貼紙打造的沉浸式裝置《長夢》（JPS）

展位：A8



展會場館內，Kazy Chan用童年貼紙打造的沉浸式裝置《長夢》令人眼前一亮。這件近兩米寬、三米高巨大裝置，重構了一間充滿童趣小睡房，帶領觀眾穿越時光，回到孩提視角。牆面貼滿Peppa Pig、Kuromi、勞蘇等經典形象，勾起無數回憶。

《長夢》裝置背面櫥櫃門板則以回收材料完成創作，畫作靈感來自童年喜愛的閃亮貼紙（JPS）

Kazy從NASA「旅行者金唱片」獲得靈感，將童年床頭板視為自己的「金唱片」，象徵創作起點與與世界溝通方式。他花費數月手工褪色貼紙，呈現童年記憶逐漸褪色質感，再將其拼貼於巨大牆面。裝置背面櫥櫃門板則以回收材料完成創作，畫作靈感來自童年喜愛的閃亮貼紙，光影效果在畫作中得以保留。角落還藏有小熊維尼蜜糖罐，增添趣味。一旁小床陶瓷雕塑接通電源後微微發光，詩意氛圍宛如夢境，帶領觀眾在過去與現在之間徘徊。

韓國藝術家Sujin Lee：捕捉靜謐中焦慮瞬間

展位：A17



與Kazy童年作品截然不同，韓國藝術家Sujin Lee以電影定格般視覺語言，捕捉現代生活中難以言說的不安。其作品無論是繪畫還是軟氈雕塑，都展現出影視劇般張力。畫作中，灰藍、暗紅與黑白構成單調色調營造靜謐氣氛，卻隱藏著壓抑情緒。畫中人物置身夜間山路、駕駛途中，或沉沒於水面下，細膩筆觸刻畫人類存在的脆弱與焦慮。而軟氈雕塑柔軟材質，則為車禍場景增添一絲矛盾感。

Sujin出生於1983年，擅長以電影語言進行二次創作，揭示日常生活中被忽略心理狀態。作品風格讓人聯想到希區考克式懸疑，透過靜默力量直指人心深處不安。

Elsa Jocson《Becoming White》：破格白雪公主裝置

展位：B9



經過展場，不少人會被躺得歪歪斜斜的白雪公主吸引，原來是菲律賓藝術家Elsa Jocson作品《Becoming White》。這件以迪士尼經典角色白雪公主為靈感的裝置，透過行為表演影像，揭露迪士尼主題樂園中種族與勞動問題。現實中，菲律賓移工常飾演不重要角色，如斑馬、珊瑚或猴子，主角則由特定種族獨佔。她顛覆經典美學，深刻探討全球移工、種族與身份流動議題，並拋出一個問題：快樂是否只是一場被迫表演？

金馬獎最佳導演鍾孟宏與台灣攝影大師

鍾孟宏作品（Avacado Art Lab）

展位：A2



轉向攝影領域，台北Avocado Art Lab 首次亮相 Art Central，帶來四位當代攝影大師代表作品。其中金馬獎導演鍾孟宏以詩意鏡頭，捕捉日常生活中細膩又不經意情感，作品在平凡中挖掘出意想不到美感。

沈昭良《Stage》（Avocado Art Lab）

與鍾孟宏同場的還有攝影記者出身沈昭良，其代表作《STAGE》以空無一人綜藝舞台車為主題，畫面具有超現實氣息，卻又散發莫名孤寂。同時展出還有以「編導式攝影」見長的周慶輝，以及羅晟文探討北極荒野與圈養生態對比之《White Bear 白熊計畫》。

細江英公與《薔薇刑》

細江英公《薔薇刑》

展位：A10



說到攝影，不得不提去年逝世的日本戰後攝影先驅細江英公。本次See+ Gallery帶來一系列細江英公作品，其中包括與三島由紀夫合作的《薔薇刑》，照片中三島由紀夫筆直眼神彷彿直視觀者心靈深處。《薔薇刑》背後陳列一整牆作品，黑白影像簡潔而銳利，冷峻視角勾勒出戰後世代複雜情感。

「台灣達達主義之父」梅丁衍荒謬幽默作品

展位：P4



台北前衛大師梅丁衍長期以來混合媒材裝置和物件轉換，探討身份與政治意識形態等議題，被譽為「台灣達達主義之父」。自 1970 年代至今，梅丁衍用攝影、錄像、裝置及繪畫等多種形式，持續以萬象更新的創作挑戰著傳統審美與權力結構。

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在其作品中，我們可以見到形形色色日常物件——如餐刀的梳子、大腦形狀安全帽、台灣地形圖案人字拖、夾著米奇老鼠的老鼠夾、鞋底印有香蕉皮圖案，甚至還有由骰子組成的假牙等。每一件形象看似滑稽怪誕，卻都蘊含著對現代社會消費主義、權力剝削和身份認同批評。

通常加映！表演《香港藝術市場概覽、分析與預測》

黃嘉瀛《香港藝術市場概覽、分析與預測》宣傳圖（Art Central）

展覽之外，今年新增的講述表演節目同樣不容錯過，香港藝術家黃嘉瀛（KY）將在Central Theatre帶來《香港藝術市場概覽、分析與預測》。這場表演模糊商業簡報與實驗演出界線，結合市場分析、算命占卜與風水應用，以幽默方式揭示市場動態。荒謬的人工智能生成圖像，生動呈現概念，極具玩味。

【展覽詳情】

名稱：Art Central

地點：香港中環海濱龍和道9號

日期：即日至2025年3月30日

