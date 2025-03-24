《茶餐廳的親善大使》移師東京　麻布十番回憶香港味道｜何故專欄

「香港茶餐廳嘅跟餐凍飲要加兩蚊，有啲要加三蚊，甚至加六蚊！日本呢？日本嘅茶餐廳凍飲又駛唔駛加錢嘅呢？」



2025年3月16日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》移師東京，展開文化交流之旅，在位於麻布十番的「八十港」，舉行了一場別開生面的「Tokyo Party」，為大家帶來升級版的「食住玩，玩住食」有趣餐飲體驗。



《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，這是此劇自2024年1月起的第五度公演，也是亞洲巡迴演出的第一站！除了有全新劇本，食物的質與量都有很大的變化，為「客人」提供更多選擇同時，禮物和獎品也更豐富，每位「客人」都滿載而歸！

《茶餐廳的親善大使》首次在日本登場（作者提供）

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今次因為是一場「Tokyo Party」，前菜不再是在香港時的蛋撻或西餅，而是菠蘿腸仔、咖哩魚蛋、以及魚肉燒賣，其中的菠蘿腸仔選用日本香腸，別有一番風味！ABCD餐的四款主菜，不只是慣常香港茶餐廳食物，還有茶樓和街頭小食，反映外地的茶餐廳比香港的更多元化，可算是將「茶餐廳文化」發揚光大！

《茶餐廳的親善大使》首次在日本登場，我特別準備了日語場刊，也送給每位「客人」的手信，就是寫有「平安喜樂」的華爾登餅店御守曲奇。至於茶餐廳術語問答的豐富獎品，除了卡樂B熱浪香辣味薯片和四洲脆脆蝦餅，還有特別包裝的甄沾記椰子糖（軟糖和硬糖），都是屬於我們的「回憶中的香港味道」。

「Tokyo Party」茶餐廳術語問答的獎品，全是屬於我們的「回憶中的香港味道」。（作者提供）

《茶餐廳的親善大使》作為由香港出發的「餐飲劇場」，來到東京繼續以私人派對的模式，將「八十港」變成「互動參與式情境劇場」，嘗試在異地推廣及傳承香港代表性的「茶餐廳文化」。在「客人」踏進「八十港」的一刻，「演出」已經開始了！在日本侍應的協助下，邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」，親切地迎接不同「客人」，安排他們入座後，提點他們享用前菜，其後由日本侍應逐一記錄他們選擇的主菜和飲品。

《茶餐廳的親善大使》今回在「八十港」的演出，因為是在下午茶時段，正好趁機會跟日本「客人」分享香港的「下午茶文化」。這次的ABCD餐，不只是各有特色，簡直是五光十色！A餐和B餐，分別是西多士和奶醬多，這兩款都是香港茶餐廳的常見下午茶，然而，C餐和D餐，竟然分別是炸雲吞和煎釀三寶，應該令你意想不到吧！在外地的茶餐廳，美食真的包羅萬有，幾乎是香港美食的總匯，果然，茶餐廳就是香港的縮影！

曾參演日劇《大叔的愛》的伊藤修子也有出席（作者提供）

「好多人話，唔識得點樣同外國人解釋『凍飲加兩蚊』，我就會咁講『It’s the service charge or sales tax for Cha Chaan Teng，less than 10%』！」在日本，「凍飲加兩蚊」正好比喻為「銷售稅」，有趣的文化差異。

《茶餐廳的親善大使》今回「客人」的食物選擇，完全是超乎意料之外！19%的「客人」選擇了A餐「西多士」，B餐「奶醬多」早已預計會是反應最冷淡，乘料只有9%，C餐「炸雲吞」的支持率是24%，D餐「煎釀三寶」竟然最受歡迎，支持率接近半數的48%。下次如果再有機會在「八十港」演出，也許會將ABCD餐的其中一至兩款主菜改為「混醬腸粉」、「滷水牛雜」、或是其他港式點心，務求為各位「客人」提供更多類型的選擇，讓大家可以品嚐到不同的香港味道。

《茶餐廳的親善大使》在「八十港」的「Tokyo Party」圓滿結束，甚至是超額完成，感恩和大家渡過了一個既愉快又滿足的下午！這次的「客人」除了剛巧身在東京的香港人，包括文化人李照興，還有熱愛香港文化的日本人，包括：曾參演日劇《大叔的愛》的伊藤修子、曾在香港舉辦展覽的畫家小野寺光子、專門研究香港影視文化的原智子等，您們的支持和鼓勵，讓這次演出得以昇華！特别感謝Jessica的即時日語翻譯、大澤真木子的鼎力相助、以及小松本太太Coco在百忙中抽空出席。

《茶餐廳的親善大使》在「八十港」的「Tokyo Party」圓滿結束（作者提供）

《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出已正式啟動，下一站將會是台北，其後就會在高雄、台南等其他城市。誠然，這次Tokyo Party的反應比想像中熱烈，開始籌備在東京重演同時，積極考慮在橫濱、大阪、福岡、甚至是札幌演出，一起保留和傳承「香港味道」！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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