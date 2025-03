《茶餐廳的親善大使》移師東京　麻布十番回憶香港味道｜何故專欄

「香港茶餐廳嘅跟餐凍飲要加兩蚊,有啲要加三蚊,甚至加六蚊!日本呢?日本嘅茶餐廳凍飲又駛唔駛加錢嘅呢?」



2025年3月16日,「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》移師東京,展開文化交流之旅,在位於麻布十番的「八十港」,舉行了一場別開生面的「Tokyo Party」,為大家帶來升級版的「食住玩,玩住食」有趣餐飲體驗。



《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事,由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演,這是此劇自2024年1月起的第五度公演,也是亞洲巡迴演出的第一站!除了有全新劇本,食物的質與量都有很大的變化,為「客人」提供更多選擇同時,禮物和獎品也更豐富,每位「客人」都滿載而歸!

《茶餐廳的親善大使》首次在日本登場(作者提供)

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」,今次因為是一場「Tokyo Party」,前菜不再是在香港時的蛋撻或西餅,而是菠蘿腸仔、咖哩魚蛋、以及魚肉燒賣,其中的菠蘿腸仔選用日本香腸,別有一番風味!ABCD餐的四款主菜,不只是慣常香港茶餐廳食物,還有茶樓和街頭小食,反映外地的茶餐廳比香港的更多元化,可算是將「茶餐廳文化」發揚光大!

《茶餐廳的親善大使》首次在日本登場,我特別準備了日語場刊,也送給每位「客人」的手信,就是寫有「平安喜樂」的華爾登餅店御守曲奇。至於茶餐廳術語問答的豐富獎品,除了卡樂B熱浪香辣味薯片和四洲脆脆蝦餅,還有特別包裝的甄沾記椰子糖(軟糖和硬糖),都是屬於我們的「回憶中的香港味道」。

「Tokyo Party」茶餐廳術語問答的獎品,全是屬於我們的「回憶中的香港味道」。(作者提供)

《茶餐廳的親善大使》作為由香港出發的「餐飲劇場」,來到東京繼續以私人派對的模式,將「八十港」變成「互動參與式情境劇場」,嘗試在異地推廣及傳承香港代表性的「茶餐廳文化」。在「客人」踏進「八十港」的一刻,「演出」已經開始了!在日本侍應的協助下,邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」,親切地迎接不同「客人」,安排他們入座後,提點他們享用前菜,其後由日本侍應逐一記錄他們選擇的主菜和飲品。

《茶餐廳的親善大使》今回在「八十港」的演出,因為是在下午茶時段,正好趁機會跟日本「客人」分享香港的「下午茶文化」。這次的ABCD餐,不只是各有特色,簡直是五光十色!A餐和B餐,分別是西多士和奶醬多,這兩款都是香港茶餐廳的常見下午茶,然而,C餐和D餐,竟然分別是炸雲吞和煎釀三寶,應該令你意想不到吧!在外地的茶餐廳,美食真的包羅萬有,幾乎是香港美食的總匯,果然,茶餐廳就是香港的縮影!

曾參演日劇《大叔的愛》的伊藤修子也有出席(作者提供)

「好多人話,唔識得點樣同外國人解釋『凍飲加兩蚊』,我就會咁講『It’s the service charge or sales tax for Cha Chaan Teng,less than 10%』!」在日本,「凍飲加兩蚊」正好比喻為「銷售稅」,有趣的文化差異。

《茶餐廳的親善大使》今回「客人」的食物選擇,完全是超乎意料之外!19%的「客人」選擇了A餐「西多士」,B餐「奶醬多」早已預計會是反應最冷淡,乘料只有9%,C餐「炸雲吞」的支持率是24%,D餐「煎釀三寶」竟然最受歡迎,支持率接近半數的48%。下次如果再有機會在「八十港」演出,也許會將ABCD餐的其中一至兩款主菜改為「混醬腸粉」、「滷水牛雜」、或是其他港式點心,務求為各位「客人」提供更多類型的選擇,讓大家可以品嚐到不同的香港味道。

《茶餐廳的親善大使》在「八十港」的「Tokyo Party」圓滿結束,甚至是超額完成,感恩和大家渡過了一個既愉快又滿足的下午!這次的「客人」除了剛巧身在東京的香港人,包括文化人李照興,還有熱愛香港文化的日本人,包括:曾參演日劇《大叔的愛》的伊藤修子、曾在香港舉辦展覽的畫家小野寺光子、專門研究香港影視文化的原智子等,您們的支持和鼓勵,讓這次演出得以昇華!特别感謝Jessica的即時日語翻譯、大澤真木子的鼎力相助、以及小松本太太Coco在百忙中抽空出席。

《茶餐廳的親善大使》在「八十港」的「Tokyo Party」圓滿結束(作者提供)

《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出已正式啟動,下一站將會是台北,其後就會在高雄、台南等其他城市。誠然,這次Tokyo Party的反應比想像中熱烈,開始籌備在東京重演同時,積極考慮在橫濱、大阪、福岡、甚至是札幌演出,一起保留和傳承「香港味道」!

(專欄「何故火鍋館」每星期刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook