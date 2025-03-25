殿堂級藝術家Louise Bourgeois香港個展　一場橫跨多年的自我救贖

【展覽/藝術三月/Louise Bourgeois】許多人認識路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois），始於她龐然巨物蜘蛛雕塑《媽媽》（Maman）。巨大金屬結構籠罩觀者，但蜘蛛纖細腿部與精密編織結構，又令沉重金屬呈現輕盈脆弱感，教人難忘。對她而言蜘蛛既象徵保護與撫育，更蘊含力量與堅韌，恰如作品名稱所示，是母親化身。這種危險與溫柔並存的矛盾感貫穿其創作生涯，使她成為上世紀最重要且最具影響力藝術家之一。



Louise Bourgeois巨型作品《Maman》於考艾藝術森林的現場圖片（khaoyai_art_forest/IG）

去年東京森美術館為其策劃個人回顧展廣受好評，近期展覽巡至台北富邦美術館，而香港豪瑟沃斯亦於今日（25日）啟幕其香港個展《軟景》，探索布爾喬亞藝術中風景與人類身體動態關係。其中雕塑作品《蜘蛛》首度在亞洲亮相，多件作品此前更從未公開展示。

那麼，路易絲·布爾喬亞究竟是誰？

路易絲·布爾喬亞畢生創作充滿對自我、情感與身體深刻探索，她多次在訪談中提及，內心體驗猶如置身黑暗、困苦乃至「地獄」般狀態，說這源於原生家庭創傷毫不為過。

路易絲·布爾喬亞於布魯克林的工作室，1993 年。（攝影：© Philipp Hugues Bonan，圖片由伊斯頓基金會提供/ 豪瑟沃斯香港）

她1911年生於法國巴黎，2010年在紐約辭世。布爾喬亞幼年便參與家族掛毯修復工坊與畫廊工作，早早接觸色彩、紋理與結構，這段經歷或許培養出她對材料觸感與造型語言的敏銳感知。然而其家庭環境充滿矛盾，父親不忠、母親體弱，使她心中長存疑慮、背叛、嫉恨等情緒，無形中形成對安全感與保護的強烈渴望。

蜘蛛是我母親肖像，她如蜘蛛般聰慧、耐心，且精於修復。 路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）

傷痛童年在其創作留下深刻印記，她通過不斷解構與重組人體形態，剖析過往家庭關係、母性之愛與個人身份糾葛。作品中蜘蛛、巢穴、乳房、螺旋等意象反覆出現，每個符號都對應著她對情感、保護與創傷經歷的獨特詮釋。前文提及名作《媽媽》中蜘蛛既象徵母性庇護，更代表她以自身力量編織情感網絡。

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她領悟到，任何痛苦都潛藏解放與重生可能。此後創作中持續解剖身體、重構形態，運用斷裂、拼貼、融化等技法表達內心世界，並藉助青銅、橡膠、木材、石材等不同材質，試圖模糊堅硬與柔軟界限。

香港個展有何看點？

豪瑟沃斯展覽「路易絲·布爾喬亞：軟景」展覽現場圖（Hauser & Wirth）

此次《軟景》展覽探索布爾喬亞藝術中風景與人類身體動態關係，呈現1960年代至2010年間精選作品，圍繞巢穴、洞窟、開口、圓丘、乳房、螺旋、蛇及水等意象構建五組對話關係。

路易絲·布爾喬亞，《巢穴》，1986，橡膠懸掛作品（Hauser & Wirth）

步入展廳，1960年代《巢穴》（Lair）系列懸於半空，曲面結構似子宮又如傷口。複雜心理狀態曾長期困擾布爾喬亞，令其難以投入創作，1960年代初走出深度抑鬱與精神分析治療後，她開始創作這一系列。作品中「家」被轉化為矛盾空間：既是庇護所，又是囚牢。

路易絲·布爾喬亞，《蜘蛛》，2000（Hauser & Wirth）

亞洲首展的《蜘蛛》（Spider, 2000）為於展館內部房間，鋼鐵肢體環抱一顆鴕鳥蛋。部分靈感源自藝術家曾獲贈的鴕鳥蛋，象徵母職沉重責任。如同她標誌性蜘蛛作品，《蜘蛛》既是對母親頌歌，亦是自畫像——她認為藝術源於自身身體，恰如蜘蛛從體內吐出蛛絲。

路易絲·布爾喬亞青銅噴泉《乳房》（Mamelles, 1991/2005）（Hauser & Wirth）

房間另一側是青銅噴泉《乳房》（Mamelles, 1991/2005）以五道水流自乳尖傾瀉，下方水池映出扭曲倒影。水流無盡傾瀉象徵時間流逝，同時隱喻為孩子提供營養的母親形象。此作曾以粉紅橡膠版本呈現哺乳溫暖，用大理石刻出神聖感，在此卻以冰冷金屬發問：滋養是否終將枯竭？

首度曝光的四件木製壁掛浮雕，原材料取自早期《人物》（Personage）系列運輸箱板材。她將木構件拼接成中央開口形態，嵌入金屬框架，賦予作品更強雕塑感與物件屬性。與彩繪風景浮雕共同展出的，是一幅橫向延展刮板風景作品，她通過耐心刮擦深色塗層表面，勾勒纖細白色線條，最終呈現出孤獨肖像。

路易絲·布爾喬亞風景 2002丙烯掛畫印度墨預製畫板（Hauser & Wirth）

我剛從地獄回來，順便說句，太精彩了。 路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）

路易絲·布爾喬亞時間2004（Hauser & Wirth）

展覽尾聲，生涯晚期雙面繪畫《時間》（Time，2004）展示布爾喬亞如何將「縫紉」轉化為平面創作。樂譜紙上筆觸爛漫飄逸，畫面遊走於抽象風景與波流形態之間，筆跡線條微妙變化與肌理差異造就豐富層次。作品中偶現字詞、名字及短句，恍若潛意識浮出水面，如同她私人日記。重複筆跡帶有冥想特質，對布爾喬亞來說，或許帶有安心凝神效果。

【展覽詳情】

名稱：路易絲·布爾喬亞「軟景」

地點：中環皇后大道中8號地面層豪瑟沃斯香港

日期：2025年3月25日至6月21日

