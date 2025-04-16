盤點大阪世博八大必看外國館！美國館月球岩石、意大利館名畫真跡

【大阪世博2025】世界博覽會本週日（4月13日）在大阪市人工島「夢洲」正式開放，會期達半年，將於10月結束。這是日本繼1970年大阪、2005年愛知世博後，第三度主辦此世博會，以「生命閃耀未來社會的設計」為主題，匯聚來自158個國家和地區參與。



大阪世博的巨型建築物「大屋頂環」（The Grand Ring）。（expo2025.or.jp）

除了最引人矚目的「大屋頂環」，各國帶來展館也各具特色，以下我們將為你盤點八大必看展館，領略各國建築理念與內部展覽看點。

意大利館展出達文西、卡拉瓦喬真跡

大阪世博意大利館(italyexpo2025osaka/IG）

以展品豪華程度來說，意大利館必然要納入本屆世博遊覽名單！放眼一看，意大利館建築充滿古典特色，融合劇場、拱廊、廣場與意大利花園等元素，由建築師馬利奧·丘西內拉（Mario Cucinella）設計，以「藝術再生生命」（Art Regenerates Life）為主題，將文藝復興時期理想城市以現代手法重新詮釋。

卡拉瓦喬名作《基督埋葬》（The Deposition of Christ）（梵蒂岡博物館）

其中，梵蒂岡分館將展出卡拉瓦喬名作《基督埋葬》（The Deposition of Christ），此作品以深刻宗教情感與精湛繪畫技巧，傳達「美帶來希望」主題。畫作置於離地面僅30公分高度，讓觀者能以平視角度欣賞，感受震撼。

此外，意大利館還將展出達文西《大西洋古抄本》（The Atlantic Codex）手稿，這4頁手稿由米蘭安布羅圖書館出借，包含飛行器齒輪設計、建築透視圖解；法爾內塞阿特拉斯（Farnese Atlas）雕塑是首次到日本展出，展示擎天神阿特拉斯肩扛刻有星座宇宙石球，象徵人類對知識永恆追求。雕塑旁設AR裝置，掃描可對比古代天文學與現代星圖差異。

Jago裝置藝術《循環系統》（Circulatory System）（Italy at Expo 2025 Osaka官網）

Jago裝置藝術《循環系統》（Circulatory System）則將科學知識與藝術技巧相結合，30顆陶瓷心臟懸吊成環形，以液態陶瓷模擬心跳波形，地面投影將脈搏轉譯為音頻，象徵生命持續與無限。

珍貴月球岩石樣本再次亮相美國館

大阪世博美國館（USA Pavilion官網）

最近Katy Perry上太空新聞在社交媒體瘋傳，對太空有興趣讀者，便不能錯過本次大阪世博美國展館。美國館由兩座三角形木造建築與一座懸浮立方體組成，外牆上LED螢幕播放著美國標誌性影像與地標，吸引遊客駐足。

大阪世博美國館（USA Pavilion官網）

展館內部設有五大沉浸式展區，分別以連接（Connecting）、創新（Innovation）、旅行（Travel）、太空（Space）和發射（Launch）為主題，引導參觀者從新視角思考未來可能性。最令人期待的是「太空」（Space）展區，遊客將在此看到珍貴月球岩石樣本。這塊月岩在1970年大阪世博會上展出過，這次再次在大阪亮相，象徵美國對日美太空合作重視。

大阪世博美國館（USA Pavilion官網）

立方體內「發射」展區同樣重要，透過沉浸式視覺效果、環繞音效與電影燈光，重現NASA火箭發射刺激場景，讓參觀者彷彿親身登上火箭，飛向宇宙，並展出韋伯太空望遠鏡拍攝壯麗影像。

中國館帶來月球土壤樣本

（微博＠世博會中國館）

說到太空，中國館亦有太空相關展品。中國館以「構建與自然共存社區——綠色發展未來社會」為主題，外牆以竹簡為造型，鐫刻119句漢字詩詞名篇，體現中國傳統文化與現代建築融合。館內以「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」三大篇章為敘事主線，展示中國在自然、環境保護與永續發展方面理念與實踐。

最受矚目展品是嫦娥五號、嫦娥六號帶回月球土壤樣本，這也是史上首次實現月球正面、背面土壤樣本零距離對比展示。月壤展示區背景採用藝術家常沙娜臨摹敦煌風格壁畫，串聯傳統美學與太空科技。

隈研吾操刀卡塔爾展館

隈研吾操刀卡塔爾展館（大阪世博官網）

假若你對日本建築大師隈研吾設計有興趣，必看由他操刀的卡塔爾展館，本次展館外觀以白布覆蓋木結構，靈感來源卡塔爾傳統帆船造型。

展館分為「海洋」與「陸地」兩大區域，重現航向卡達時海天一色漸層景觀。卡塔爾展館外，本次世博葡萄牙展館同樣由隈研吾建築所設計。

沙特阿拉伯展館

大阪世博沙特阿拉伯展館（Foster + Partners）

沙特阿拉伯展館由英國知名建築事務所Foster + Partners操刀設計，展館靈感源自沙特阿拉伯傳統村莊結構，引導參觀者身歷其境地探索沙特阿拉伯。展館採用低碳材料建造，配備節能照明、雨水回收系統和太陽能發電技術，力求實現淨零碳排放。

參觀者穿越遍植沙特本土物種的庭園，沿狹巷步入核心展區「沙特之心」。白天，庭院提供寧靜祥和休憩場所，供人靜靜沉思；到了夜晚，這裡則搖身一變活動場地，舉辦超過700場活動，包括每日音樂和戲劇表演、電影放映、表演藝術和故事講述等。

捷克館展示夢幻玻璃工藝

大阪世博捷克館（大阪世博官網）

如果看到精美螺旋狀玻璃回廊外墻，那就來到這次世博捷克館了。展館外墻以波希米亞水晶鑲嵌CLT木構回廊，光影折射如夢似幻，展現捷克在玻璃工藝、藝術與科技方面的創新。

威尼斯雙年展作品《天空生長的樹》（大阪世博捷克館官網）

這次展館會有威尼斯雙年展作品《天空生長的樹》（Trees Grow from the Sky），用透明水晶複製真實樹幹；迴廊牆面則由藝術家Jakub Matuška繪製200米長卷，以漫畫風格隱喻人類從日常瑣碎邁向宇宙真理的追尋。而捷克藝術大師慕夏未竟之作《三時代》則變成多媒體裝置，邀請觀眾反思創造力如何推動文明。

波蘭館致敬蕭邦

大阪世博波蘭館（大阪世博官網）

說到波蘭，你會想起什麼？不少人的答案可能都是名作曲家蕭邦，這也是本次世博會博覽館重點主題之一。波蘭館以波浪形木構外觀設計，象徵人民創造力流動，展館中央舞台將每日演奏肖邦鋼琴曲，而動畫《永恆蕭邦》」（Timeless Chopin）則以油畫逐幀呈現音樂家生涯，講述蕭邦音樂如何影響當代，拍攝場景含其出生地熱拉佐瓦沃拉故居。

波蘭館以「創造性基因」（Creative DNA）為主題，館內設有多個互動式裝置，例如「七種草藥」（Seven Herbs）介紹波蘭草藥傳統，觀眾可於動畫調配虛擬草藥；「最波蘭風景」（The Most Polish Landscape）利用人工智能生成波蘭風景圖像，呈現從森林到濕地生態多樣性。「靈氣」（Aura）則以數位控制，用木石等自然材質發聲，結合投影演繹波蘭民謠。

巴林展館如航海帆船

大阪世博巴林展館（Lina Ghotmeh）

巴林，阿拉伯語意為「兩個海」，既是環抱島嶼波斯灣鹹水，亦是沙漠下湧動淡水泉，最近有留意F1賽車的讀者可能對其有所耳聞。

展館形似木製帆船，建築師Lina Ghotmeh靈感源自巴林傳統多帆船（Dhow），設計借鑑日本木工技術，突出巴林與日本之間文化聯繫，並致敬該國海洋傳統。展館結構融合傳統造船技術，外覆鋁質層，採用被動冷卻技術，易於拆卸和回收，符合環保理念。