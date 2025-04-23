連貝聿銘都盛讚！劉丹奇石水墨顛覆東西審美　24米長巨作首登香港

【展覽/劉丹/水墨】如果你見過劉丹筆下石頭，大概會忍不住想伸手去摸——墨色從蒼灰漸入虛白，太湖石孔竅間彷彿藏著呼吸脈搏，儼然一座懸浮微型山脈。



《劉丹：呵度胎息》展覽現場，圖為《玉玲瓏》（Phillips）

這位被譽為「當代水墨變革者」的藝術家，用四十年時間將水墨推向國際舞台，作品被大英博物館、巴黎吉美國立亞洲藝術博物館等頂級機構收藏，展覽足跡遍布全球。建築大師貝聿銘曾邀請他擺石造園，更讚賞其作品「集傳統與現代為一体」。

《劉丹：呵度胎息》展覽現場（Phillips）

最近香港富藝斯為他舉行迄今規模最大個展《劉丹：呵度胎息》，匯集其四十餘年創作生涯中26件代表作，涵蓋其標誌性賞石、字典、花卉系列，以及近年極具代表性「大山水」作品。

讓西方重新認識水墨畫

劉丹，1953年生於南京書香世家，自幼便浸淫於筆墨紙硯，師承名家，曾遠赴敦煌臨摹壁畫，練就深厚傳統功底。在1981年，他做出了一項大膽決定——移居美國，當時水墨畫在西方被視為「中國城富太太的消遣」或「禮品畫」。劉丹卻沒有迎合西方口味改畫油畫，反而更堅定鑽研水墨可能性。

中國藝術家劉丹（Phillips）

旅美二十多年，他融合西方透視與構圖，以水墨為核心，創造出兼具東方韻味與現代審美藝術語言。劉丹曾坦言：「我改變了他們對中國文化看法。我通過實踐，不斷讓他們看到我作品，改變他們，因為我的存在，水墨畫變成一項值得尊敬繪畫語言。」

劉丹2025年新作《葵花》（Phillips)

我讓他們知道，這是值得驕傲的藝術語言，而不是簡單的禮物畫。 劉丹

石頭是山水的「幹細胞」

劉丹最為人熟知或許是他「賞石」系列，中國文人自古有玩石、賞石傳統，視奇石為濃縮山水，寄託精神。但劉丹畫石頭，可不僅僅是風雅。

他有一個非常獨特觀點，認為石頭是山水的「幹細胞」。那這是什麼意思呢？他覺得石頭如同生物學中幹細胞，其結構、紋理與孔洞，蘊藏構建山水世界無限可能。他深受現代科學，比如DNA結構、分形幾何啟發，不再滿足傳統山水畫那種宏觀、大全景式描繪，而是把目光轉向微觀。他繪畫對象，不僅是石頭本身，更是石頭內部宇宙。

劉丹《素描稿1》，1993年作（Phillips）

為達到這個目的，劉丹不用傳統那種寫意、灑脫筆法，而是像科學家觀察標本一樣，以近乎超寫實精微筆觸，一絲不苟描繪石頭每一細節。在他筆下，水墨依然保有呼吸感，濃淡乾濕之間，彷彿能感受到石頭億萬年形成，以及靜默中所蘊藏生命力。他並不追求表面「像」，而是結構上的真實和內在精神。

會呼吸的江南名石《玉玲瓏》

這次展覽中，一件名為《玉玲瓏》（2024年作）的新作完美體現劉丹賞石哲學。這件作品原型是上海豫園鎮園之寶玲瓏石，一塊極具傳奇色彩太湖石。這塊江南名石以「皺、漏、瘦、透」聞名，形態奇詭，孔竅遍布。

劉丹《玉玲瓏（豫園，上海）》，2024作（Phillips）

在劉丹畫裡，這塊玲瓏石彷彿活過來。他以精湛筆墨捕捉石頭嶙峋形態和粗糙質感，更透過墨色深淺變化、虛實對比，營造出一種奇妙空間層次感。看著這幅畫，你會不由自主相信中國古人說「石中有天地」。

劉丹《小孤山藏石一》，2025年作（Phillips）

除了《玉玲瓏》，展覽中還有如《小孤山藏石一》等新作，巧妙將明末清初高僧「獨立性易」《假山記》題寫在畫面上方，文字與圖像相得益彰，將書法之美與石頭之美巧妙結合。

《小辭典》打破日常觀看邏輯

石頭之外，劉丹另一標誌性題材是「字典」或「書卷」。這次展出《小辭典》是一件極具代表性作品。想像一下，一本可能只有巴掌大、泛黃舊辭典，被劉丹畫成幾乎佔滿整面牆巨大畫作。

劉丹《小辭典》（Phillips）

這種極端放大打破日常觀看邏輯，製造強烈視覺衝擊與心理壓迫感。字典作為人類分類、定義，承載知識與文字符號系統，在劉丹筆下被賦予多重意味。他曾說，他畫字典目的不是展示細節或技巧，而是希望觀眾能從每一筆觸中感受到其激情。他透過放大那些磨損書頁、細密文字、脆弱紙張，邀請大家思考——究竟知識是什麼？語言能否捕捉真實？記憶如何被承載，又如何流逝？

巨幅畫作《无足之境》與《太古初成》

若說《玉玲瓏》和《小辭典》是以精微筆觸和概念取勝，那麼這次展覽中兩件巨幅作品，則以其磅礴氣勢和視野，直接撼動你感官。

劉丹《無足之境》，2025年作（Phillips）

首先是寬度超過5.27米《無足之境》。這是一幅「大山水」，但又和你印象中山水畫完全不同。它沒有亭台樓閣，沒有點景人物，甚至很難說清具體描繪是哪座山、哪條河。畫中山石結構奇特而優雅，形象在具體與抽象之間游移，完全沒有敘事性。劉丹似乎想藉此擺脫傳統山水畫程式，用一種基於內在的邏輯方式，為山水畫重建一種物象之外新秩序。

劉丹《太古初成》現場圖（Phillips）

劉丹《太古初成》長達24米（Phillips）

另一件曾在蘇州博物館展出，更是達到驚人24米長。它並非描繪尋常山川河流，而是試圖濃縮地球46億年地質演變史，從混沌初開到今日地貌，劃分為五個宏大紀元。這不僅是對藝術家體力、眼力和繪畫技術極限挑戰，更是一個充滿野心哲學追問：藝術能否成為一部「時間機器」？劉丹用最傳統水墨媒介，處理了一個極度當代的主題，魄力令人驚嘆。

【展覽詳情】

名稱：劉丹：呵度胎息

地點： 富藝斯亞洲總部 | 香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

日期： 即日起至 2025年5月12日

