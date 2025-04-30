少年Pi的奇幻漂流｜紐約時報泰晤士報五星好評舞台劇 6月香港上演

《少年Pi的奇幻漂流》由小說到電影，皆深受全球愛戴，這部經典之作再化身倫敦西區原版話劇，同樣叫好又叫座。舞台劇將於6月26日至29日登陸香港西九戲曲中心，結合精緻木偶與魔法戲劇的獨特魅力，讓香港觀眾一起親身感受令人屏息的沉浸體驗。



倫敦西區話劇《少年Pi的奇幻漂流》改篇自同名原著小説（中國對外文化集團）

從小說到舞台的傳奇之旅

說起「少年Pi」的故事，2001年由加拿大作家揚·馬特爾（Yann Martel）的原著小説《少年Pi的奇幻漂流》，俘獲全球數以千萬讀者的心靈，贏得了2002年的布克獎（Booker Prize）；至於2012年由導演李安執導的同名小說改編電影，同樣膾炙人口，獨攬奧斯卡四項大獎，將這傳奇故事推向新高峰。如今，《少年Pi的奇幻漂流》從紙本和電影大銀幕走進劇場舞台，同樣取得空前成功，而中國對外文化集團有限公司將這部劇目帶到香港，於6月26日至29日登陸西九戲曲中心，為本地觀眾帶來一場跨越書頁與銀幕的舞台奇蹟。

倫敦西區將《少年Pi的奇幻漂流》故事轉化成結合舞台魔法與木偶奇觀的劇場（中國對外文化集團）

當年，李安打算把《少年Pi的奇幻漂流》改編成電影時，曾被指為不可能完成的任務，最後事實證明這些人看錯了，成為票房與獎項大豐收的經典。將小說版改編成話劇版的艱鉅任務，最初由英國謝菲爾德的Crucible劇院製作團隊接下，他們成功將這個傳奇故事，轉化為結合舞台魔法與木偶奇觀的劇場奇蹟。自2019年首演以來，憑藉耳目一新的編排與視覺效果，讓人耳目一新、驚嘆不已，並一路登上倫敦西區舞台，成為全球高度認可的熱門劇目。

倫敦西區的舞台完美傳承原著奇幻與現實交織的精髓（中國對外文化集團）

跨越書頁與銀幕的舞台奇蹟

相信大家對《少年Pi的奇幻漂流》內容早已耳熟能詳，印度少年Pi在海難中失去家人，與孟加拉虎「理查德·帕克」和其他動物共存在小艇上，在狹小擠逼的空間跟時間競賽，如何在看似不可能卻在極端困境中生存下來，帶出一段奇幻與現實交織的故事。而該劇在倫敦西區的演出版本，忠實傳承原著精髓，透過「雙重敘事」的形式——一則充滿動物寓言的奇幻冒險，一則直面人性真相的殘酷寫實——巧妙交織出一場心靈旅程。觀眾不再只是旁觀者，而是一步步走進少年Pi的內心世界，感受他在絕境中掙扎與成長的動人歷程。正如一位觀眾所言：「它是一場讓大腦眩暈、心臟狂跳、靈魂震顫的終極劇場體驗。」無疑，這是一場情感與哲思交織的旅程。

孟加拉虎「理查德·帕克」由三位操偶師操控，栩栩如生。（中國對外文化集團）

倫敦西區舞台上的魔法與木偶奇觀

話劇的另一個令人驚嘆之處是其獨特的木偶藝術，孟加拉虎「理查德·帕克」由三位操偶師操控，每一次呼吸、每一個動作，皆散發出野性與生命力，仿如真獸咆哮於眼前；鬣狗、猩猩、斑馬等角色亦在木偶互動中栩栩如生，以細膩動作傳遞情感，賦予舞台靈魂，英國《衛報》盛讚是「令人嘆為觀止的木偶藝術」。至於採用多層次動態布景與高精度投影技術的舞台設計，浩瀚的太平洋在高精度動態投影下波濤洶湧，小艇隨巨浪顛簸，立體視覺效果仿佛將觀眾捲入風雨交加的深海。木偶藝術與舞台設計的結合，不僅是技術的革新，更是藝術的昇華，同時深化人性掙扎的共情。

劇目採用多層次動態布景與高精度投影技術的舞台設計（中國對外文化集團）

倫敦西區原版話劇《少年Pi的奇幻漂流》自2019年首演以來，讚美之聲不絕於耳，獲得多個著名歐美媒體一致五星好評，當中包括《紐約時報》《泰晤士報》《衛報》《每日郵報》；更形容為「創造了神奇的戲劇瞬間」（《紐約時報》）、「它會讓你相信戲劇的信仰」（《泰晤士報》）；觀眾亦給予極高的評價，「三位操偶師讓老虎充滿野性與靈性，我甚至忘記那是木偶！」、「動物們的真實感讓我全程屏息。」劇目獲獎無數，贏得了包括「最佳新劇」、「最佳舞美設計」、「最佳燈光設計」在內的五項奧利弗獎以及三項托尼獎，還有五項英國戲劇獎以及WhatsOnStage Awards的最佳新劇獎，更創下「木偶演員首獲奧利弗獎」歷史，寫下了話劇的新篇章。

《少年Pi的奇幻漂流》話劇是一場情感與哲思交織的旅程。（中國對外文化集團）

2023年起，《少年Pi的奇幻漂流》開啟全球巡演，足跡遍佈北美，其後踏上亞洲征途，香港是其中一站，成為本地藝壇盛事，派的奇幻之旅將於6月26日至29日來到西九戲曲中心的舞台，不論你被小說的哲思所觸動、被電影的視覺所震撼，還是初次邂逅此故事，都帶來獨特的感動，透過這場話劇與派一同面對人生抉擇，感受一次難忘的體驗。

【演出資料】

《少年Pi的奇幻漂流》倫敦西區原版話劇

日期：2025年06月26日（星期四）至06月29日（星期日）

下午時間場次：2:30pm（6月28及29日）

晚上時間場次：7:30pm（6月26、27、28及29日）

地點：西九文化區戲曲中心大劇院（九龍尖沙咀柯士甸道西88號）

票價：$1188、$988、$888、$688、$588、$288



官方售票網站: www.westk.hk/tc/events/english-play-life-pi

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