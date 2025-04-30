4.4億Mark Rothko名畫遭小童刮傷　荷蘭博物館「無人看管」惹爭議

【Mark Rothko/ 名畫/博物館】荷蘭鹿特丹博伊曼斯·范伯寧恩博物館（Museum Boijmans Van Beuningen）日前爆出罕見藝術品損壞事故：一名小童在參觀期間，意外觸摸並刮花美國抽象大師Mark Rothko作品《灰、橙色在褐紅上，第8號》（Grey, Orange on Maroon, No. 8）。



這幅1960年完成、估值高達5,000萬歐元（約4.4億港元）經典畫作，現正撤下展場，交由專家評估修復。



Mark Rothko《灰色、橘色於栗色之上，No. 8》（Museum Boijmans Van Beuningen）

據荷蘭媒體AD報道，事故於4月25日在館方全新公共儲藏設施「Depot」發生。由於主館正進行大規模翻新，館方將多件國寶級藏品暫時安置於這座對外開放的新型儲藏庫，吸引大批公眾近距離觀賞藝術品。

荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）曾到「Depot of the Boijmans van Beuningen museum」參觀，圖為Mark Rothko畫作在庫房內展出情況（Getty）

博物館發言人向傳媒證實，事發時現場「無人看管」，一名兒童突然伸手觸及畫布，導致畫作下方未上漆的顏料層留下明顯刮痕。館方聲明稱：「畫作遭受表面損傷，現正尋求荷蘭及海外專業修復意見，並評估後續處理方案。預計日後有機會重見天日。」

抽象表現主義畫家Mark Rothko

Mark Rothko（1903-1970）是20世紀重要抽象表現主義藝術家，以其標誌性「色域繪畫」（Color Field painting）聞名。他的作品通常由巨大、邊緣模糊矩形色塊構成，旨在引發觀者深刻情感與冥想體驗。

Mark Rothko《灰色、橘色於栗色之上，No. 8》（Museum Boijmans Van Beuningen）

《灰色、橘色於栗色之上，No. 8》正是其成熟時期代表作之一，尺寸達2.3米高、2.6米寬，是館方於1970年代購入的鎮館之寶之一，市場估值則高達5,000萬歐元，館方暫未披露具體修復費用。

英國藝術修復公司Fine Art Restoration Company的保存專家麥卡隆（Sophie McAloone）接受BBC訪問時表示，Mark Rothko這類未上漆現代作品，因用料複雜、色塊平整，極易受損，任何細小刮痕均一覽無遺，修復難度遠超傳統畫作。同時，Mark Rothko畫作中顏料、樹脂及膠水混合物極為獨特，未上保護漆更增添修復挑戰。

其他Mark Rothko作品——

+ 2

Rothko畫作多災多難

倫敦泰特現代美術館展出的Mark Rothko《黑色在褐紅上》(Black on Maroon) 曾遭人蓄意塗鴉(Getty)

Mark Rothko名作並非首次「受傷」，2012年倫敦泰特現代美術館展出的《黑色在褐紅上》(Black on Maroon) 曾遭人蓄意塗鴉，肇事者被判監兩年，修復費用高達20萬英鎊（約196萬港元），耗時18個月。

2011年曾有遊客踩壞藝術家Wim T. Schippers《花生醬地板》（Pindakaasvloer）裝置（Museum Boijmans Van Beuningen）

鹿特丹館方亦非首次向肇事者追討賠償，2011年曾有遊客踩壞藝術家Wim T. Schippers《花生醬地板》（Pindakaasvloer）裝置，被要求支付修復費。館方發言人當時直言：「損壞藝術品由肇事者賠償，屬正常程序。」

以色列一名4歲男童在海法（Haifa）一間博物館不小心打碎了來自青銅時期的陶罐，專家指出，這件古文物至少有3千百多年的歷史。（ynet）

不過，涉及兒童的意外損壞，全球博物館做法不一。去年以色列赫希特博物館一名四歲小童意外打碎3500年歷史陶罐，館方選擇寬容處理，邀請家庭重遊，冀以教育代替懲罰。

是次事件將公共儲藏設施安全問題推上風口浪尖。鹿特丹「Depot」作為全球首座「全開放」藝術庫房，理念在於讓公眾接觸完整館藏，而非傳統僅有5%展品見客。事件發生後，倫敦V&A東部倉庫、大英博物館等正籌備開放藏品庫之機構均密切關注，業界憂慮親民與保安難以兩全。