18米KAWS雕塑空降曼谷！超吸睛泰式「蜈蚣丸」「通鼻膏」聯名登場

【KAWS/雕塑/泰國】還記得2019年維港那隻「躺平望天」的KAWS巨型COMPANION充氣公仔嗎？這位藝術界「頂流」最近又有大動作。繼首爾、台北、東京、墨爾本等地後，KAWS標誌性《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，明日（13日）正式登陸泰國曼谷。



KAWS高達18米COMPANION巨型雕塑震撼現身曼谷（arr.allrightsreserved/IG）

此次曼谷站展覽不僅有高達18米COMPANION巨型雕塑震撼現身，並破天荒推出了一系列極具泰國風情限量商品，作為遊泰紀念品實在是絕佳之選。究竟這次曼谷站展覽將呈現哪些不容錯過亮點呢？

18米高COMPANION全新姿態亮相

COMPANION可謂KAWS筆下最具代表性、最廣受歡迎藝術角色，其形象巧妙融合了經典卡通造型與獨特骷髏元素，最鮮明特徵莫過於可愛雙耳、標誌性「XX」眼睛，以及總是帶有一絲慵懶、孤獨或陷入沉思的獨特姿態。多年來，COMPANION伴隨著《KAWS: HOLIDAY》巡迴展覽足跡，現身世界各地，以不同姿態與當地景觀進行對話。

本次《KAWS: HOLIDAY THAILAND》選址於曼谷皇家田廣場（Sanam Luang），是泰國舉辦皇室儀式及重大慶典聖地，毗鄰大皇宮和玉佛寺，歷史地位無可取代。更具象徵意義的是，在古老曼陀羅信仰體系之中，皇家田廣場被視為宇宙中心，是連接天界與人間、人與神靈重要交匯點，堪稱泰國文化核心地帶，此次COMPANION「安坐」於此，可說是意義非凡。

泰國站巨型KAWS COMPANION盤坐於地球之上，懷中還溫柔地抱著一個小型COMPANION，兩者共同輕柔地托起一輪皎潔月亮。（arr.allrightsreserved/IG）

有別於以往常見躺臥或掩面造型，這次泰國站COMPANION以高達18米全新姿態與公眾見面。巨型COMPANION盤坐於地球之上，懷中還溫柔地抱著一個小型COMPANION，兩者共同輕柔地托起一輪皎潔月亮。根據KAWS本人解釋，這個設計象徵著知識、價值觀與關愛世代傳承，強調了過去、現在與未來之間聯繫，充滿詩意。

泰味十足破天荒聯乘系列

《KAWS:HOLIDAY》每到一處，最令粉絲期待的，無疑是當地獨家限定周邊產品。這次泰國站推出的商品系列，更是巧妙地融合了濃郁本土風情。

泰國站KAWS 11英寸「COMPANION」主題公仔月球部分特別採用了夜光材質。（siwilaistore/IG）

其中最受矚目，當屬高約11英寸「COMPANION」主題公仔，它完美復刻了展覽中「坐地球托月亮」經典造型，而其懷中托舉月球部分，還特別採用了夜光材質進行設計，在黑暗環境中會散發出柔和光芒，極具收藏價值。

幾乎是遊泰旅客人手必備HONG THAI草本通鼻劑，這次換上印有KAWS COMPANION可愛圖案限定包裝。（siwilaistore/IG）

特別值得一提的是，此次KAWS還破天荒地與泰國國民級品牌HONG THAI（康泰）以及TAKABB HA TUA（蜈蚣標丸）進行跨界合作，推出一系列令人意想不到聯名精品。例如幾乎是遊泰旅客人手必備HONG THAI草本通鼻劑，這次就換上了印有KAWS COMPANION可愛圖案限定包裝，即刻為這件日常用品注滿潮流氣息。

TAKABB HA TUA（蜈蚣標丸）也參與了這次KAW聯乘（siwilaistore/IG）

而大家熟知的「蜈蚣丸」也參與了這次聯乘，除了推出COMPANION特別版包裝之外，更具創意地設計了「蜈蚣丸COMPANION T恤」，將經典藥丸圖案與潮流藝術完美結合，盡顯玩味。無論是自用還是作為特色手信都非常合適，有意入手的各位務必把握機會。

【展覽資訊】

名稱：KAWS:HOLIDAY THAILAND

日期：2025年5月13日至5月25日

地點：泰國曼谷皇家田廣場 (Sanam Luang)

