展覽｜半山百年老宅變身花園　漫步Leo Wong「花影瓷語」陶瓷展

【展覽/陶瓷/藝術】遠離中環繁囂，沿著綠意盎然半山小徑蜿蜒而上，一座典雅百年老宅「漆咸居」（Chatham Maison）便映入眼簾。這座充滿殖民風情的二級歷史建築，最近變成了一個特別「花園」。



原來香港陶瓷藝術家Leo Wong（王俊賢）正在這裡舉辦「花影瓷語」個人展覽，透過一系列牡丹陶瓷雕塑作品，為這座西式建築增添幾分東方詩意。

香港陶瓷藝術家Leo Wong（王俊賢）「花影瓷語」個人展覽現場（Leo Wong Ceramics）

在百年老宅邂逅蘇軾絕句

「漆咸居」建於1927年，最初是一座私人住宅。在日佔時期，曾被用作日本軍官辦公室。到上世紀五、六十年代，它又變成私立學校「策文書院」。2018年，「漆咸居」被列為香港二級歷史建築，現在則是一個藝術研究和交流中心。

展覽於百年半山老宅漆咸居舉行（Leo Wong Ceramics）

這次展覽名為「花影瓷語」，靈感源於宋代蘇軾七言絕句《花影》。Leo Wong巧妙以其詩作意境，着力表現了花影動與靜，光陰去與來的變化。

重重疊疊上瑤臺，幾度呼童掃不開。 剛被太陽收拾去，卻教明月送將來。 《 花影 》 宋代 蘇軾

展覽中最引人矚目是一系列用陶瓷製作的牡丹花。（Leo Wong Ceramics）

展覽中，最吸引是一系列用陶瓷製作的牡丹花。牡丹在中國文化中代表富貴和吉祥，而Leo Wong手下牡丹，看起來不像傳統裝飾品，反而像是有生命的花朵。透過光線折射，薄如紙張瓷土花瓣呈現出半透明質感，宛如真花被陽光穿透。

Leo Wong手下牡丹瓷土花瓣薄如紙張（Leo Wong Ceramics）

二十年園藝經驗融入陶土

與大多數陶藝家不同，Leo Wong創作背景比較特別。在成為陶藝家之前，他做了二十多年園藝設計師，還是一位註冊樹藝師。他曾在新加坡和瑞士日內瓦生活過，由於長期與植物為伴，他對花卉形態和生長習性有著深入了解。

香港陶藝家Leo Wong（Leo Wong Ceramics）

2014年，Leo Wong開始向香港陶藝大師何大鈞學習石灣陶塑技藝，這是一種傳統非物質文化遺產工藝，包括選泥、手捏、上色等等。他將園藝知識和陶藝技巧結合，創作出一系列有個人風格的花卉陶瓷作品。2024年，他更代表香港參加了威尼斯Homo Faber歐洲頂級工藝雙年展。其作品也被荷蘭駐港總領事館、香港半島酒店、Van Cleef & Arpels、Chanel等機構收藏。

復興千年絞胎工藝

Leo Wong近年致力研究一種「絞胎」工藝。（Leo Wong Ceramics）

他近年致力研究一種名為「絞胎」的中國傳統陶瓷工藝。這種技術起源於唐代，在宋代很流行，由於工序繁複、耗時極長，歷代以來僅有少數技藝高超工匠能掌握，元代以後更逐漸失傳。「絞胎」是將不同顏色和質感瓷土混合、揉絞，在陶瓷內部形成獨特紋理，被譽為「瓷中君子」。

他重新應用這種古老技術，將顏料混入瓷土，令透光度達到極致。每件作品需要經過十多道工序，完成後還要放置一個月慢慢風乾，最後再放入接近1300攝氏度窯爐中燒製兩天。這個溫度比任何已知火山熔岩都要高，燒製過程中作品很容易變形或損壞，所以需要極精準控制。

「花影瓷語」展覽每件作品都要經過十多道工序才能完成（Leo Wong Ceramics）

與一般陶瓷光亮、厚重質感不同，Leo Wong作品從堅硬物料中帶出花瓣柔軟、動感效果，構成視覺與觸感衝擊。展覽以外，主辦單位亦設藝術家私人導賞團，有興趣的讀者可留意官方資訊，了解更多。

【展覽詳情】

名稱：Leo Wong 個人陶藝展覽「花影瓷語」

日期：中環漆咸徑23號漆咸居藝術研究與交流中心 2 樓常設展廳

地點：即日起至2025年6月30日

免費參觀（需電郵預約）

