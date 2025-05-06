訪問｜百老匯傳奇《搖滾芭比》殺入西九　港女Drag Queen尋找真我

【訪問/音樂劇/搖滾芭比】百老匯傳奇音樂劇《搖滾芭比》（Hedwig and the Angry Inch）獲《滾石》雜誌譽為「首部展現真正搖滾精神的音樂劇」，2014年橫掃東尼獎多項大獎。這部經典以全新廣東話版本，將於下週登陸西九文化區自由空間大盒。



《搖滾芭比》（圖片由西九文化區管理局提供）

香港版《搖滾芭比》集結本地劇場界頂尖陣容——由奪獎無數跨媒介劇場導演林俊浩（Ivanhoe Lam）執導，並與憑《大狀王》榮獲第31屆香港舞台劇獎最佳男主角的鄭君熾（Jordan Cheng）再度聯手。兩人聯同西九高級表演藝術製作人李筱怡（Bobo Lee）及本地創作團隊將這個酷兒搖滾歌手故事，注入香港靈魂。

演出前夕，我們與主創團隊深度對談，揭開「港女版」Hedwig誕生秘辛。

多年心願終圓夢

故事主角Hedwig原是東德少年Hansel，為愛遠赴美國，接受變性手術慘遭失敗，留下「憤怒的一吋」（Angry Inch）。經歷愛人背叛、作品遭竊，Hedwig畫上濃妝戴上假髮，組成「The Angry Inch」樂隊，以華麗反叛姿態用音樂追擊前度。

《搖滾芭比》演出前，Jordan與樂隊The Angry Inch到酒吧巡演，一同演繹劇中六首曲目（Freespace 自由空間/FB）

將《搖滾芭比》引入香港，對Jordan而言是醞釀多年夢想：「其實我讀書時已認識這作品，」他回憶道，「當時覺得極新奇，年輕時認知的音樂劇，多屬陣容龐大製作，但《Hedwig》近乎95%單人演出，主角還是位Drag Queen。」

他坦言，音樂劇界女演員常是焦點，男性主導核心劇目相對稀少。「小時候便想，若有天能演到Hedwig，那該多好！這是一個多年心願，也是巨大挑戰。」自覺「未夠班」多年，經歷多部製作洗禮後，終主動聯絡Ivanhoe與Bobo，三人一拍即合促成製作。

糖爹變契爺 「港女味」翻譯大解構

《搖滾芭比》原作深植歐美文化，如何令東德酷兒歌手故事落地香港，成團隊首要課題。身兼翻譯的Jordan，對此深有體會。 他分享到：「我最初是將劇本全部譯出，卻發現充滿直譯腔、非常奇怪，很多英語文字遊戲根本譯不出來。」

港版Hedwig將以「中英夾雜」方式呈現對白（Photographer : Kent Foran @kenforan，圖片由西九文化區管理局提供）

於是，他與導演商討後，決定大膽採用「中英夾雜」講話方式。「這本是香港人日常說話模式，」Jordan解釋，「我們決定讓Hedwig中英夾雜地說話，排練時導演都笑說我『講得很港女』。」 他認為此種「港女」語氣反令角色更貼地。Bobo笑接：「她（Hedwig）根本是港女！」

鄭君熾（Jordan Cheng）大膽將「Sugar Daddy」改成港人熟悉的「契爺」（kentforan/IG）

除語言外，歌詞元素亦作本地化。Jordan舉例：「『Sugar Daddy』該怎麼譯？甜心爸爸？糖爹？港人不這樣說。想到『契爺』！港人一聽心領神會，含蓄又到位。我會將這類元素放入歌詞和劇本，在不影響主線脈絡前提下，盡量運用我們熟悉的語境。」

西九變身變裝夜店

這次演出將打破傳統劇場觀演關係，Bobo形容：「觀眾不是單純坐在鏡框舞台前等開演。你一進場，就進入Hedwig世界。」Ivan補充道：「場地會像一個嘉年華，一進去是酒吧，有戶外音樂節氣氛，設有攤位遊戲、Photo Booth。你不只是等看戲，而是已開始整個體驗。」

Jordan笑道：「買票進場，先有免費歡迎飲品，你可以四處看看，認識新朋友，chill一下。然後燈光一暗，DJ開始打碟暖場，播放那個年代的黑膠流行歌。接著，國際巨星Hedwig登場！演出結束後還有After Party。整晚，你是『Spend the evening with Hedwig』，一個完整狂歡體驗。」

每個人本身都Gender Fluid

為了挑戰Hedwig角色，Jordan去年便開始學習穿高跟鞋走路（kentforan/IG）

飾演Hedwig，對Jordan來說是全方位極限挑戰。 「首當其衝是高跟鞋！」他苦笑道，「導演和服裝設計當我Barbie般塑造，鞋跟愈換愈高。我們還曾穿著高跟鞋去蘭桂坊派對走斜路！」

為演活這個Gender Fluid（性別流動）角色，Jordan做了不少功課。「有朋友送我一本很厚的《The History of Drag》，讓我大開眼界。當然也看過原著電影和《RuPaul's Drag Race》。」但他強調，演出時並無刻意去想「如何演繹Gender Fluid」。

Jordan坦言自己在准備角色前看了不少《RuPaul's Drag Race》（Photographer: Kent Foran @kentforan，musical_hedwig_hk/IG）

我覺得每個人本身都Gender Fluid。 香港版《搖滾芭比》主演、翻譯鄭君熾（Jordan Cheng）

Jordan分享其看法：「我們在需要時、想的時候，可以成為任何性別。小時候我和女性朋友遊歐洲，平時是我帶路，有次錯過火車我崩潰了，她馬上變得堅強，拖著我去找酒店。所以，這並不關乎『我想做』什麼性別，而是我們如何找到真實一面，做真正的自己。這才是戲的核心。」

其實變裝離香港人並不遠

劇目將「Drag Queen」文化搬上主流舞台（Photographer: Kent Foran @kentforan，musical_hedwig_hk/IG）

「Drag Queen」（扮裝皇后）文化在香港雖日漸普及，但搬上主流劇場舞台，會否「水土不服」？Jordan就坦言作品本身就是非主流嘗試：「但必須說，近五至十年，香港風氣已大不同。Netflix上《RuPaul's Drag Race》等節目，讓大眾更了解這種藝術和表演者的內心。」

Ivanhoe則認為，Drag文化離香港人並不遠。「想想香港的大戲（粵劇），反串是常態，我們對Drag一點不陌生。」Bobo也說：「我媽媽、婆婆那年代，任白（任劍輝、白雪仙）深入民心，大家都知道是女扮男裝。」

《搖滾芭比》製作團隊鼓勵觀眾盛裝赴會（Photographer: Kent Foran @kentforan，musical_hedwig_hk/IG）

想想香港的大戲，反串是常態，我們對Drag一點不陌生。 香港版《搖滾芭比》導演林俊浩（Ivanhoe Lam）

Bobo對香港觀眾有信心：「這幾年大家可能覺得對Drag不太認識，但坊間其實有很多相關活動和表演。觀眾看多了，接受度也開闊了。這次Hedwig以如此鮮明形象出現，正好讓那些剛開始接觸、持開放態度的觀眾眼前一亮：『嘩，原來可以這樣！』我覺得這其間化學作用很有趣。」I

製作團隊鼓勵觀眾盛裝赴會，Jordan呼籲：「希望那一晚，場館內不止一個Drag Queen！」他希望大家能拿出衣櫃底最漂亮、最能令自己開心的『行頭』看表演。Bobo強調，這不單是看一場演出，更是一種連結：「大家一起high、一起笑、一起哭，完場後可能就認識了新朋友。這也是現場表演最想做到的。」

在傷口中開出自我救贖之花

這次港版《搖滾芭比》〈Midnight Radio〉處理將於其他版本不同（Photographer : Kent Foran @kenforan，鄭君熾 Jordan Cheng/FB）

演出落幕，團隊最希望觀眾帶走什麼？Ivanhoe就表示：「我對最後一首歌〈Midnight Radio〉非常感動。我們這次處理，與外國或亞洲其他版本各不同，會更特別，直接接入DJ Party。」他提到演出口號：「Lose the labels, clap some glam, Rock out for love and scar.（卸下性別、戴上妝髮，為愛與傷痕徹夜狂歡）」觀眾整晚與Hedwig一同在派對中，為曾愛過、痛過的一切繼續歌唱跳舞。

我已經完整了，每個人都可以，這就是劇目最大訊息。 西九高級表演藝術製作人（戲劇） 李筱怡

製作人Bobo認為自我救贖是劇目最大訊息。（Photographer : Kent Foran @kenforan，圖片由西九文化區管理局提供）

Bobo則從製作人角度分享感觸：「Hedwig走過許多路，傷痕累累，但最終她對愛仍存希望，她依然是她。她救贖了自己，並非依賴他人，而是找到完整的自我。整個故事說她幻想尋找另一半使自己完整，但最後發現——」Jordan接過話：「原來我可以救贖自己。」Bobo點頭，「我已經完整了，每個人都可以，這就是劇目最大訊息。」

【演出詳情】

名稱：西九文化區 x 林俊浩 x 鄭君熾：《搖滾芭比》

日期：2025年5月10日至18日

地點：西九文化區自由空間大盒

