訪問｜百老匯傳奇《搖滾芭比》殺入西九　港女Drag Queen尋找真我

【訪問/音樂劇/搖滾芭比】百老匯傳奇音樂劇《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)獲《滾石》雜誌譽為「首部展現真正搖滾精神的音樂劇」,2014年橫掃東尼獎多項大獎。這部經典以全新廣東話版本,將於下週登陸西九文化區自由空間大盒。



《搖滾芭比》(圖片由西九文化區管理局提供)

香港版《搖滾芭比》集結本地劇場界頂尖陣容——由奪獎無數跨媒介劇場導演林俊浩(Ivanhoe Lam)執導,並與憑《大狀王》榮獲第31屆香港舞台劇獎最佳男主角的鄭君熾(Jordan Cheng)再度聯手。兩人聯同西九高級表演藝術製作人李筱怡(Bobo Lee)及本地創作團隊將這個酷兒搖滾歌手故事,注入香港靈魂。

演出前夕,我們與主創團隊深度對談,揭開「港女版」Hedwig誕生秘辛。

多年心願終圓夢

故事主角Hedwig原是東德少年Hansel,為愛遠赴美國,接受變性手術慘遭失敗,留下「憤怒的一吋」(Angry Inch)。經歷愛人背叛、作品遭竊,Hedwig畫上濃妝戴上假髮,組成「The Angry Inch」樂隊,以華麗反叛姿態用音樂追擊前度。

《搖滾芭比》演出前,Jordan與樂隊The Angry Inch到酒吧巡演,一同演繹劇中六首曲目(Freespace 自由空間/FB)

將《搖滾芭比》引入香港,對Jordan而言是醞釀多年夢想:「其實我讀書時已認識這作品,」他回憶道,「當時覺得極新奇,年輕時認知的音樂劇,多屬陣容龐大製作,但《Hedwig》近乎95%單人演出,主角還是位Drag Queen。」

他坦言,音樂劇界女演員常是焦點,男性主導核心劇目相對稀少。「小時候便想,若有天能演到Hedwig,那該多好!這是一個多年心願,也是巨大挑戰。」自覺「未夠班」多年,經歷多部製作洗禮後,終主動聯絡Ivanhoe與Bobo,三人一拍即合促成製作。

糖爹變契爺 「港女味」翻譯大解構

《搖滾芭比》原作深植歐美文化,如何令東德酷兒歌手故事落地香港,成團隊首要課題。身兼翻譯的Jordan,對此深有體會。 他分享到:「我最初是將劇本全部譯出,卻發現充滿直譯腔、非常奇怪,很多英語文字遊戲根本譯不出來。」

港版Hedwig將以「中英夾雜」方式呈現對白(Photographer : Kent Foran @kenforan,圖片由西九文化區管理局提供)

於是,他與導演商討後,決定大膽採用「中英夾雜」講話方式。「這本是香港人日常說話模式,」Jordan解釋,「我們決定讓Hedwig中英夾雜地說話,排練時導演都笑說我『講得很港女』。」 他認為此種「港女」語氣反令角色更貼地。Bobo笑接:「她(Hedwig)根本是港女!」

鄭君熾(Jordan Cheng)大膽將「Sugar Daddy」改成港人熟悉的「契爺」(kentforan/IG)

除語言外,歌詞元素亦作本地化。Jordan舉例:「『Sugar Daddy』該怎麼譯?甜心爸爸?糖爹?港人不這樣說。想到『契爺』!港人一聽心領神會,含蓄又到位。我會將這類元素放入歌詞和劇本,在不影響主線脈絡前提下,盡量運用我們熟悉的語境。」

西九變身變裝夜店

這次演出將打破傳統劇場觀演關係,Bobo形容:「觀眾不是單純坐在鏡框舞台前等開演。你一進場,就進入Hedwig世界。」Ivan補充道:「場地會像一個嘉年華,一進去是酒吧,有戶外音樂節氣氛,設有攤位遊戲、Photo Booth。你不只是等看戲,而是已開始整個體驗。」

Jordan笑道:「買票進場,先有免費歡迎飲品,你可以四處看看,認識新朋友,chill一下。然後燈光一暗,DJ開始打碟暖場,播放那個年代的黑膠流行歌。接著,國際巨星Hedwig登場!演出結束後還有After Party。整晚,你是『Spend the evening with Hedwig』,一個完整狂歡體驗。」

每個人本身都Gender Fluid

為了挑戰Hedwig角色,Jordan去年便開始學習穿高跟鞋走路(kentforan/IG)

飾演Hedwig,對Jordan來說是全方位極限挑戰。 「首當其衝是高跟鞋!」他苦笑道,「導演和服裝設計當我Barbie般塑造,鞋跟愈換愈高。我們還曾穿著高跟鞋去蘭桂坊派對走斜路!」

為演活這個Gender Fluid(性別流動)角色,Jordan做了不少功課。「有朋友送我一本很厚的《The History of Drag》,讓我大開眼界。當然也看過原著電影和《RuPaul's Drag Race》。」但他強調,演出時並無刻意去想「如何演繹Gender Fluid」。

Jordan坦言自己在准備角色前看了不少《RuPaul's Drag Race》(Photographer: Kent Foran @kentforan,musical_hedwig_hk/IG)

我覺得每個人本身都Gender Fluid。 香港版《搖滾芭比》主演、翻譯鄭君熾(Jordan Cheng)

Jordan分享其看法:「我們在需要時、想的時候,可以成為任何性別。小時候我和女性朋友遊歐洲,平時是我帶路,有次錯過火車我崩潰了,她馬上變得堅強,拖著我去找酒店。所以,這並不關乎『我想做』什麼性別,而是我們如何找到真實一面,做真正的自己。這才是戲的核心。」

其實變裝離香港人並不遠

劇目將「Drag Queen」文化搬上主流舞台(Photographer: Kent Foran @kentforan,musical_hedwig_hk/IG)

「Drag Queen」(扮裝皇后)文化在香港雖日漸普及,但搬上主流劇場舞台,會否「水土不服」?Jordan就坦言作品本身就是非主流嘗試:「但必須說,近五至十年,香港風氣已大不同。Netflix上《RuPaul's Drag Race》等節目,讓大眾更了解這種藝術和表演者的內心。」

Ivanhoe則認為,Drag文化離香港人並不遠。「想想香港的大戲(粵劇),反串是常態,我們對Drag一點不陌生。」Bobo也說:「我媽媽、婆婆那年代,任白(任劍輝、白雪仙)深入民心,大家都知道是女扮男裝。」

《搖滾芭比》製作團隊鼓勵觀眾盛裝赴會(Photographer: Kent Foran @kentforan,musical_hedwig_hk/IG)

想想香港的大戲,反串是常態,我們對Drag一點不陌生。 香港版《搖滾芭比》導演林俊浩(Ivanhoe Lam)

Bobo對香港觀眾有信心:「這幾年大家可能覺得對Drag不太認識,但坊間其實有很多相關活動和表演。觀眾看多了,接受度也開闊了。這次Hedwig以如此鮮明形象出現,正好讓那些剛開始接觸、持開放態度的觀眾眼前一亮:『嘩,原來可以這樣!』我覺得這其間化學作用很有趣。」I

製作團隊鼓勵觀眾盛裝赴會,Jordan呼籲:「希望那一晚,場館內不止一個Drag Queen!」他希望大家能拿出衣櫃底最漂亮、最能令自己開心的『行頭』看表演。Bobo強調,這不單是看一場演出,更是一種連結:「大家一起high、一起笑、一起哭,完場後可能就認識了新朋友。這也是現場表演最想做到的。」

在傷口中開出自我救贖之花

這次港版《搖滾芭比》〈Midnight Radio〉處理將於其他版本不同(Photographer : Kent Foran @kenforan,鄭君熾 Jordan Cheng/FB)

演出落幕,團隊最希望觀眾帶走什麼?Ivanhoe就表示:「我對最後一首歌〈Midnight Radio〉非常感動。我們這次處理,與外國或亞洲其他版本各不同,會更特別,直接接入DJ Party。」他提到演出口號:「Lose the labels, clap some glam, Rock out for love and scar.(卸下性別、戴上妝髮,為愛與傷痕徹夜狂歡)」觀眾整晚與Hedwig一同在派對中,為曾愛過、痛過的一切繼續歌唱跳舞。

我已經完整了,每個人都可以,這就是劇目最大訊息。 西九高級表演藝術製作人(戲劇) 李筱怡

製作人Bobo認為自我救贖是劇目最大訊息。(Photographer : Kent Foran @kenforan,圖片由西九文化區管理局提供)

Bobo則從製作人角度分享感觸:「Hedwig走過許多路,傷痕累累,但最終她對愛仍存希望,她依然是她。她救贖了自己,並非依賴他人,而是找到完整的自我。整個故事說她幻想尋找另一半使自己完整,但最後發現——」Jordan接過話:「原來我可以救贖自己。」Bobo點頭,「我已經完整了,每個人都可以,這就是劇目最大訊息。」

【演出詳情】

名稱:西九文化區 x 林俊浩 x 鄭君熾:《搖滾芭比》

日期:2025年5月10日至18日

地點:西九文化區自由空間大盒