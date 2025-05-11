深圳南山新展覽｜南博賞歐洲騎士盔甲　K11再看攝影與毛氈藝術

出發南山，收好這條看海看展的Citywalk路線。



去K11 ECOAST海濱文化藝術區看展吧

4月28日，落於蛇口的K11 ECOAST海濱文化藝術區開啟分階段運營，南山又多了一個逛街新去處了~

整個文化藝術區的總建築面積接近23萬平方米，外觀如一艘巨輪，停泊於太子灣畔。

K11 ECOAST海濱文化藝術區，3大展覽開放了

1. 「前浪後浪」高原&黎曉亮雙個展

高原是當代最富傳奇的女性攝影師之一。她的相機記錄了從上個世紀開始到現在幾乎所有重要的中國搖滾音樂事件和人物，她的攝影見證了這一時期的中國搖滾歷史。

黎曉亮的作品更多聚焦於當代搖滾音樂人的心理狀態與情感世界。從2008年起,黎曉亮通過《搖晃的房間》系列，持續記錄那些曾在其青春時代對他產生過深遠影響的搖滾人物。

這次高原與黎曉亮首次聯合展覽，呈現一場關於中國搖滾精神的時空對談。

「前浪後浪」高原&黎曉亮雙個展

地點：深圳市南山區匯海路11號K11文化空間

展期：2025.3.23-6.10

票價：單人45元，雙人70元，親子票60元（一大一小）



2. 陸揚個展《DOKU The Flow》中國內地首展

《DOKU The Flow》是多媒體藝術家陸揚在中國的內地首展，圍繞DOKU這一象徵性虛擬角色，創作了用視頻和圖像構成的專題作品。

「DOKU The Flow」陸揚個展（ShenzhenLOOK提供）

展廳內的屏幕上、紗簾上的影像流動，彷彿走入虛實相交的世界裏。

「DOKU The Flow」陸揚個展

地點：深圳市南山區匯海路11號K11文化空間

展期：2025.3.23-7.31

票價：單人80元，雙人130元，親子票100元（一大一小）



3. 「藝術史狂想曲」露西斯帕羅毛氈藝術華南首展

露西·斯帕羅華南首個大型沉浸式個展「藝術史狂想曲」。

藝術家以毛氈藝術的方式，全新演繹人類文明史上50餘件經典傑作。

展廳內能看到毛氈的草間彌生波點南瓜、斷臂維納斯、蒙娜麗莎等我們熟知的藝術作品形象，從史前文物到文藝復興，再到當代藝術，亦是一場橫跨時空的視覺狂歡。

「藝術史狂想曲」露西斯帕羅毛氈藝術展

地點：深圳市南山區匯海路11號K11文化空間

展期：2025.3.23-6.30

票價：單人88元，雙人148元，親子票118元（一大一小）



散步，太子灣海岸線公園

K11外側還有一座新開的海邊公園——「太子灣濱海岸線公園」。

公園內，綿長的濱海綠道沿着海岸線形狀，從蛇口郵輪中心蜿蜒至深圳遊艇會，15公里黃金海岸線上，沿海公園基本相互連通，山海連城。

去最Chill的「臨海街區」逛逛藝術花園吧

5月30日，太子灣花園城VILLA街區將正式開放，與K11僅一路之隔，步行即可抵達。

佔地約1.5萬㎡，太子灣花園城VILLA街區以「山海城」為靈感，打造了一處全新的花園式街區，將建築、綠意與海岸線融為一體。在這裏散步，時刻都被温柔的海風浸潤。

太子灣花園城VILLA．藝術花園

山海之外，太子灣花園城VILLA整個街區化身成一座開放的藝術花園。在這裏，你會遇見許多藝術角落，還有3件藏在山海間的「禮物」：一座靜靜守望海灣的雕塑；一件時刻都在流淌變幻的數字裝置；一個星星般的燈光裝置。

這3件藝術品都是全新創作，也是洛朗·佩爾博斯、郭鋭文、以及王俊豪三位藝術家在中國的永久公共藝術項目。

沿著棧道，去海上世界文化藝術中心看展

從太子灣花園城VILLA街區沿着海濱棧道，步行約15分鐘抵達海上世界文化藝術中心沿海長廊。

沿著棧道，去海上世界文化藝術中心看展（ShenzhenLOOK提供）

在這望山聽海，棧道旁就是被稱作「離海最近的藝術館」海上世界文化藝術中心，可落座展館外側的台階對着海面發呆，也倍感愜意。

劉香成攝影展，去看看吧

賞完海景，不妨轉身進入藝術館看看近期新開的藝術展覽，度過一個既充實又悠哉的午後。

展館內正在展出國際知名紀實攝影大師劉香成的攝影大展。

展覽以「面孔、姿態、時機、刺點、人群、風土」六個單元呈現，囊括160幅經典作品，是首次在深圳呈現貫穿其近五十年拍攝生涯的珍貴作品，那些歷史被他拍成一張張具體圖。

劉香成 鏡頭·時代·人大型攝影回顧展

地點：海上世界文化藝術中心L1主展廳

展期：2025.3.22-6.8

時間：工作日 10:00-19:00；周末及節假日 10:00-21:00

票價：單人票58元/張，雙人票88元/張，優待票29元/張

*優待票限全日制教師、學生、60歲及以上人士



出發春笋，看一場浪漫的展

月亮，從古至今都是承載着無數浪漫因子的意象。

4月30日，俄羅斯國寶級藝術家列昂尼德·蒂什科夫將帶着他最具代表性的藝術IP《私人月亮》來到深圳，在中國華潤大廈藝術中心美術館，開啟全球首個大型回顧展——「月亮來信 · 月亮先生環球奇蹟光之旅」。

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120+件作品亮相深圳， 跨越40年的星際對話

本次展覽將展出列昂的120+件作品，涵蓋大型裝置、影像、手稿畫作、攝影作品等，創作時間跨越了40年光陰，還有10+件新作，首次亮相。於恍惚光影間和藝術家開啟一場穿越時空、星際的對話吧。

月亮來信·月亮先生環球奇蹟光之旅

地點：南山區科苑南路2888號中國華潤大廈B1層藝術中心美術館

展期：2025.4.30-6.29

時間：周一至周四 11:00-19:30；周五、周六、周日10:00-22:00

票價：單人票78元，雙人票128元，家庭票168元（含2位成人+1位優待票），家庭票228元（含2位成人+2位優待票），優待票58元（14歲以下兒童65周歲及以上老年人，殘疾人，現役軍人，醫護人員，在職教師）



深圳灣萬象城，奢牌雲集

展廳與深圳灣萬象城相連相通，觀展後還可以在這逛逛。

這裏聚集了CHANEL、Louis Vuitton、Hermès、DIOR、BVLGARI等一眾奢牌，不失為一個假期逛街打卡的好去處~

散步，人才公園

從深圳灣萬象城往前步行約5分鐘即可直達人才公園。

公園位於春筍之下，它是深圳首個以人才命名的公園，與長達15公里的濱海長廊相連。

公園內還有一面湖，迎着清風風在公園裏散步，將城景、湖景、海景盡收眼底。

去南山博物館，看深圳年度大展

1. 鋼鐵與榮耀：歐洲騎士盔甲與文化展

「鋼鐵與榮耀：歐洲騎士盔甲與文化展」由意大利都靈王宮博物館與南山博物館聯合承辦。作為薩伏依王朝的昔日宮殿，都靈王宮博物館以其豐富的王室收藏聞名於世。

此次展覽匯聚了140件/組的歐洲騎士鎧甲、頭盔、盾牌、武器等文物珍寶，包括薩伏依公爵的秘藏戰甲、精雕細琢的騎士佩劍，以及見證歐洲軍事演變的珍貴文獻。

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4大單元·走進中世紀的騎士世界

此外，本次展覽也是國內首個聚焦歐洲騎士文化的重量級展覽，現場分為 「鑄造自我：騎士的武裝」 「榮耀之路：騎士生涯」 「騎士的黃昏：近代的挑戰」 「華麗的告別：從戰士到符號」 四大單元，全面展現騎士文化的興衰歷程。

以跨越兩千年的歷史視角，帶領大家重歷動盪不安的中世紀，在榮耀與危險交織的征途中，看騎士們用生命書寫的傳奇史詩。

鋼鐵與榮耀 · 歐洲騎士盔甲與文化展

地點：南山博物館二層二號專題展廳

展期：2025.3.21-6.22

時間：周二至周日 10:00-18:00（17:30停止入場），周六夜間開放至21:00

票價：免費，無需預約



2. 《瑞玉呈祥》湖北省博物館典藏明清玉器展

這場展覽精選自湖北省博物館131件藏品，展品涵蓋故宮博物院調撥的清宮舊藏、政府移交的民間徵集品、考古出土器物，四大章節詮釋玉器之美：禮儀典章用玉文房用玉、陳設用玉、佩飾及生活用玉。

《瑞玉呈祥》湖北省博物館典藏明清玉器展（ShenzhenLOOK提供）

駐足於這些承載文明密碼的器物前，或許能聽見紫禁城朝鐘與蘇州琢玉坊砣機的歷史交響，看見張岱《陶庵夢憶》中「陸子岡治玉」絕技的精妙傳承。

《瑞玉呈祥》湖北省博物館典藏明清玉器展

地點：南山博物館二層三號展廳

展期：2025.4.30-8.03

票價：免費入場，定點講解為開館日15:30



漫步華僑城，看7場藝術展覽

若說華僑城被大家稱為「深圳最愜意的地方」，那熱愛深圳的理由，華僑城創意文化園當屬其中之一。

在園區內隨意溜達，低調樓房裏的眾多寶藏店鋪，以及一直滲透進日常生活的創意市集、先鋒音樂，都藏匿着這裏獨一份的鬆弛感，別處難尋。

這段時間來華僑城創意文化園，還可以一次看7大藝術展覽。

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涵蓋木雕、植物藝術裝置、動態影像裝置、繪畫作品、平面設計、遊戲設計等不同媒介的藝術作品。來喝咖啡逛市集之餘，亦可走進藝術館看場展覽。

① 雨林之歌：來自熱帶的故事

地點：深圳華僑城創意文化園南區F1棟OCAT B館

展期：2025.04.19-2025.05.18



②停頓之海Ocean of Intervals

地點：深圳華僑城創意文化園南區F1棟101

展期：2025.03.22-2025.06.08



③幻象 UNSEEN植物藝術裝置

地點：深圳華僑城創意文化園南區F3棟M SPACE空間

展期：2025.03.18-2025.05.18



④吳珏輝：星際動物園/蝸牛

地點：深圳華僑城創意文化園南區F1棟106-107

展期：現已開展



⑤孫堯個展「內在宇宙Inner Universe」

地點：深圳華僑城創意文化園南區D+美術館

展期：2025.03.22-2025.05.25



⑥幻生萬象 Phantasmal Beings

地點：深圳華僑城創意文化園北區A4棟115-116

展期：2025.03.28-2025.06.01



⑦光影流年&藍色冥想雙個展

地點：深圳華僑城創意文化園北區B3棟101

展期：2025.03.22-2025.05.17



去海岸城，打卡「超級笑運會」

本次展覽以「超級笑運會」為主題，由全球知名IP SMILEYWORLD與全民共鳴IP RICH FLOWER聯動，通過創意藝術裝置、互動體驗、人氣活動等，為大家帶來一場「在海岸城笑發財」的歡樂盛宴，祝福生活「MORE SMILE MORE RICH」!

現場特別設置了巨型笑臉裝置、多元趣味運動場景、職場人系列反差活動等。

超級笑運會

地點：海岸城L2層海德廣場

展期：即日起-2025.6.2

