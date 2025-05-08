她用絲線繡出記憶與血肉　塩田千春三十年藝術創作史專書全紀錄

12 歲那年，塩田千春就決定日後要做藝術家，日後果真大為活躍，帶著涵蓋素描、雕塑、大型裝置、行動錄像、攝影、素描乃至舞台設計的獨特作品遊走國際，藉藝術所蘊含的普世性舉世罕見。就在創作生涯跨越 30 週年之際，同名專書《Chiharu Shiota》回望色澤濃郁的來時路，將她的創作歷程一五一十編織成書，並隨著在巴黎大皇宮舉辦的首場個人展覽一起出版。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Chiharu Shiota》



《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

少時從洋畫出發，經歷行動藝術後，塩田千春輾轉將重心轉向採集現成物及日常素材，揉合了抽象經驗的物品串上細密彩線後就不再尋常，更化為天羅地網，在全球各地造出一座座引人入勝的沉浸式空間裝置。由於創作理念涉及的維度分外遼闊，《Chiharu Shiota》自然不僅是單純羅列成果的回顧集，更深深潛入這位傑出藝術家的生活、創作軌跡，穿過錯綜複雜的毛線網身歷其境，一探迷人裝置的幕後奇景。

書中的精采圖片除了大量作品、展覽現場影像以外，亦包含塩田千春的生活剪影、大學時代的創作側拍等等；從幼稚園時期一幅毫無留白的花蝶水彩畫，也看得出她心目中的世界底色。全書採用英法雙語對照，並由擅長探討藝術、劇場與音樂相互關係的評論家 Denise Wendel-Poray 擔綱編輯，收錄藝術史學家 Andrea Jahn 撰寫的深度專訪，富有洞見的評論文則出自 Christelle Pélissier-Roy 之手，全面解析傑作背後的大膽實驗精神，與不可或缺的嚴謹思辨過程。

《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

塩田千春於 1972 年生於日本大阪府，自小在岸和田市成長，在京都精華大學美術學院專攻油畫的期間，塩田千春以交換學生身分前往坎培拉澳洲國立大學的藝術學院，並在當地投入創作裝置與行動藝術。畢業後，隨即赴歐就讀德國的漢堡美術大學、布倫瑞克藝術大學和柏林藝術大學，曾師從行動藝術先驅瑪莉娜．阿布拉莫維奇及多媒體視覺藝術家雷貝嘉．霍恩，從此以柏林為據點展開全方位創作。

《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

《Chiharu Shiota》（圖片來源： https://moom.cat/l/btSjDE）

塩田千春多變的手法遊走於時間性、動態和夢境概念間，擅以毛線為媒介串連行動、身體及裝置藝術，執著地將白、黑、紅線打結、交織，在廣闊空間中打造出謎樣的網狀系統，使觀眾參與時不僅投入情感，身體也無法置諸度外。自上世紀至今，塩田千春的作品在世界各地廣泛展出，包括美國紐約 PS1當代藝術中心、SCAD 藝術博物館、德國杜塞道夫 K21 藝術收藏館、印尼雅加達新美術館、日本高知縣立美術館、京都文化博物館、東京森美術館等；2015年，以《掌中的鑰匙》代表日本參加威尼斯雙年展。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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