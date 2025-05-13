《那個下午，我在露台煎西多士》邱萬城獨腳戲煎出港式鄉愁︱何故

2025年5月8日至11日，《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲，在藝穗會合共演出6場，經已圓滿結束，感謝台前幕後的同心協力，以及各位觀眾的支持！



《那個下午，我在露台煎西多士》是《回憶中的香港味道》戲劇系列的其中一個故事，改編自《回憶中的香港味道》卷二裡的同名短篇小說，以香港美食的代表「西多士」，向我心儀的作家村上春樹致敬。



《那個下午，我在露台煎西多士》6場演出經已圓滿結束（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》海報

《那個下午，我在露台煎西多士》講述「我」因為某些原因，選擇離開香港，在世界不同地方旅居，但「我」對這個生於斯長於斯的地方，仍然念念不忘，卻又不堪回想。就在某個看似尋常的平靜下午，「我」獨自在露台煎港式西多士，沉醉於不同的醬料搭配時，突然勾起了一段又一段不尋常的回憶……

《那個下午，我在露台煎西多士》講述「我」因為某些原因，選擇離開香港，在世界不同地方旅居，但「我」對這個生於斯長於斯的地方，仍然念念不忘。（作者提供）

2023年12月，《那個下午，我在露台煎西多士》於香港初次讀劇演出，由原著作者的我自編自導自演，兩位我很尊敬和欣賞的香港配音員：黃文偉和曾佩儀，跟我一起主演，開啟香港飲食文學的新一頁。2024年2月，授權「不小心創作社」，於台灣舉行9場讀劇演出，其中5場粵語，4場國語，反應熱烈。2025年5月，我和資深演員邱萬城繼《茶餐廳的親善大使》後再度合作，聯合創作出由邱萬城主演的獨腳戲，以全新劇本演出6場，透過「回憶中的香港味道」，一起探討「選擇」、「分離」和「重生」。

《那個下午，我在露台煎西多士》故事結構參考了村上春樹的短篇故事《義大利麵之年》（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》的故事結構，是參考了村上春樹的短篇故事《義大利麵之年》，這個故事的主角經常一個人煮義大利麵，一個人吃義大利麵，因為他「覺得義大利麵好像是應該一個人吃的料理」，我就將充滿香港特色的西多士取代了義大利麵，發展出一個以「回憶中的香港味道」為主題的奇情故事。至於故事名稱，就是借用了一首我很喜歡的達明一派舊歌〈那個下午，我在舊居燒信〉，在演出開始和結尾時，源於小說原著的文字錄像，就出現了「歲月燃燒」和「面對舊時」的兩句歌詞。

有別於原著環繞不同的「香港味道」，邱萬城專注於人物的情感，以及三個主角──「西多士」、「太陽蛋」和「蛋撻」──的複雜關係。填補了原著的空白，邱萬城將「西多士」設定是一個周遊列國的「美食作家」，而他身處的露台，就選擇在法國的普羅旺斯，令整個故事變得更浪漫，也更孤獨。雖然邱萬城改動了原著的大部分劇情，但他保留了原著裡煎西多士的重要情節，為此他需要一邊煎西多士一邊演出，雖然難度非常高，但他掌握得到很好，經過多次反覆排練，並且為修改劇本，成功克服種種困難，也滿足了我這個原作者的心願，就是在劇場裡烹煮出「香港味道」，為觀眾帶來非一般的劇場體驗，一起感受主角煎西多士時的濃郁香味。

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲讓大家看到不一樣的邱萬城，今次他所飾演的「西多士」，感情豐富而細膩。（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲讓大家看到不一樣的邱萬城，有別於他過往在電視箱和大銀幕上的粗獷形象，特別是他在《正義迴廊》裡令人留下深刻印象的陪審團成員，今次他所飾演的「西多士」，感情豐富而細膩，在看似輕描淡寫之間，訴說一段段傷感的往事，以及如何「重生」的過程，最後默默哀悼「西多士的幽靈」，將多年來的精湛演技發揮得淋漓盡致！最重要的是他以不同的聲音和語氣，一人分飾多角，除了「太陽蛋」和「蛋撻」，還有「西多士」的兩位舊同事，善用了他作為配音員的才華和經驗。這是邱萬城努力挑戰自我，成功突破自我的重要作品。

《那個下午，我在露台煎西多士》每場都高朋滿座（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲在四日內演出6場，感恩每場都高朋滿座，8號晚的首場爆滿，需要臨時增加座位，其後即使在11號母親節當日，兩場皆幾乎全滿，整體反應超乎想像的熱烈，非常感謝大家的支持！

與此同時，不少業界的前輩和友好抽空捧場，首場有著名演員黃夏蕙、著名電視監製徐遇安、資深傳媒人陳圖安、作家黃獎、主持利穎怡等，第二場有劇場友好吳鳳鳴和潘浩鵬，第三場有影帝謝君豪，以及第31屆香港舞台劇獎最佳女配角（喜劇/鬧劇）阮煒楹，第四場有愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝和行政總監陳瑞如，尾場就有何爵天導演、演員徐浩昌（肥腸）、「蔥頻道」社長Cadny Wong等貴賓，實在是非常榮幸，非常感恩。

《那個下午，我在露台煎西多士》分享會（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》在台灣的演後分享會，令我獲益良多，甚至大開眼界，故此，是次香港版獨腳戲的每場演出後，都設有分享會，我和邱萬城跟觀眾近距離進行交流，闡述創作背後的故事，聆聽觀眾的不同回饋。非常感謝君豪哥的指導，您的寶貴專業意見，對我們未來重演很有幫助！不少觀眾都被故事的情節和台詞感動，有些觀眾更覺得這是他們的故事，講出了他們的心聲，非常有共鳴。應首場觀眾的要求，由第二場開始，邱萬城在演後分享會再煎一份西多士，讓觀眾可以品嚐故事中的「腐乳西多士」，同時滿足大家的身心靈。

《那個下午，我在露台煎西多士》幕後團隊（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲圓滿結束，必須感謝一班勞苦功高的幕後團隊，包括：監製張遨揚，音樂總監Ken Wong，身兼市場總監及餐飲顧問的Joseph Wong，票務經理Moli Kam，負責錄像製作的Jerry Yeung，宣傳伙伴楚城文化的歐陽嘉燕，還有藝穗會的各位職員，我們一起完成了這個既有溫度，也有味道的劇場演出。

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲的每位觀眾入場時，可以抽到一份上稀園「回憶中的香港味道」懷舊小食盲盒，演出分享會發言的觀眾可以得到華爾登餅店為我們特別製造的腐乳西多士曲奇，憑門票到全線華星冰室消費，可以半價享用西多士一份，另外，二二玖工作室、Sleepless和Classy Le Carré都贊助了現金卷，大家都滿載而歸，Happy Together！

《那個下午，我在露台煎西多士》演出分享會（作者提供）

《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲的6場演出，可算是超額完成！再次感謝各位的支持，以及寶貴的意見！期待盡快以改進後的劇本在香港重演，然後像《茶餐廳的善親大使》展開亞洲巡迥演出！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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