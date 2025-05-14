五月好戲精選｜黃秋生《螳螂捕蟬》、 黃詠詩獨腳戲、 太陽馬戲團

【舞台劇/馬戲/獨角戲/戲劇】今年五月可以說是好戲連場，舞台劇、馬戲團、獨腳戲、本土原創與國際大團同步上演，無論你是劇場老手還是新手觀眾，相信今個月都會有前所未有的選擇困難症。這次編輯部特意為大家搜羅五齣本月必看之作，從本地經典到國際大團馬戲大作，保證總有一場讓你心動。



《螳螂捕蟬》

《螳螂捕蟬》（海報）

五月最令劇迷期待重頭戲之一，非神戲劇場的《螳螂捕蟬》莫屬。這套由編劇潘惠森、導演李國威共同打造的經典，25年前首演時已轟動一時，更讓黃秋生在當年奪得第十屆香港舞台劇獎最佳男主角。

故事講兩名來自不同文化背景的殺手，一南一北，在時鐘酒店等待神秘目標。兩人說話九唔搭八，雞同鴨講，途中怪事連連，組織打電話不出聲、神秘裸女突然闖入，種種荒誕無厘頭，鬧出不少笑彈。黃秋生當年飾演老練殺手「北越」，今次反而換上流利中英夾雜知識分子殺手，陳淑儀則挑戰25年前黃秋生的角色，兩人以超高難度對白和動作場面，演盡舞台上默契。

此劇對演員記憶力、想像力及體能均是極大考驗，黃秋生與陳淑儀在90分鐘演出中，將有大量機關槍式密集對白，內容看似互不相干，實則暗藏關聯，妙語如珠。此外，劇中亦有不少動作場面，如在特製高床上跳躍、匍匐爬行，甚至黃秋生將陳淑儀按在沙發等，均是對體力與演技雙重挑戰。

名稱：螳螂捕蟬

日期： 即日至2025年5月25日

場地： 西九文化區戲曲中心大劇院



《虎豹別墅》

《虎豹別墅》（海報）

提及「虎豹別墅」，許多香港人腦海中或許會浮現昔日遊覽「萬金油花園」的片段，尤其是園內栩栩如生、令人印象深刻「十八層地獄」浮雕，既是集體回憶，也可能是難以磨滅的童年陰影。

浪人劇場藝術總監譚孔文，早在2008年便曾為香港話劇團創作以虎豹別墅為題材的《虎豹別野》，當時已廣受好評。時隔十七年，他再度將此充滿本土印記的地標搬上舞台，但並非單純重演，而是一部延續舊作理念的全新創作。

此次《虎豹別墅》將以「仿Cabaret」形式呈現，融合豐富音樂元素，從膾炙人口廣東歌、英文金曲到國語經典，乃至金莎朱古力廣告歌〈Dream a Little Dream of Me〉均可能出現，演員更將現場演繹，藉由音樂更詩意地展現香港人文韻味與情懷。譚孔文表示，他在創作劇本時常伴隨音樂，此次便將這些「背景音樂」融入舞台，讓觀眾更具體地感受其表演風格。

除了音樂，演出還將結合面具、偶戲等元素，透過胡文虎自我追尋、他與兄弟胡文豹的故事，以及一位女性尋找丈夫的故事三線並行，最終交織，引領觀眾遊走於神話與傳記之間，探索個人情感與社會記憶的連結。

名稱：虎豹別墅

日期： 2025年5月15日至19日

地點： 葵青劇院黑盒劇場



太陽馬戲團《KOOZA》

太陽馬戲團《KOOZA》（海報）

欣賞過幾部本地舞台劇後，不妨轉換視角，看一場國際級演出。闊別多年，太陽馬戲團 (Cirque du Soleil) 最近終於攜經典製作《KOOZA》回歸香港。

《KOOZA》被譽為太陽馬戲團回歸初心之作，旨在向傳統馬戲藝術致敬，巧妙融合頂尖雜技與幽默小丑表演，故事圍繞主角「天真」(The Innocent) 的一趟自我探索奇幻旅程。某日，「天真」在放風箏時，意外獲得一件神秘物件，將他帶到一個奇幻異域國度。在這個神秘境地，他遇見了擁有非凡能力的「魔術師」(The Trickster)，以及國王、小丑及其瘋狂夥伴等眾多性格鮮明角色。

《KOOZA》匯聚了54位頂尖國際表演者，已在22個國家及66個城市進行巡演。劇目探索恐懼、身份、認同和力量等主題，特別適合全家欣賞。

名稱：太陽馬戲團《KOOZA》

日期： 即日起至6月23日

地點：中環海濱活動空間



《塘西馴悍記》

《塘西馴悍記》（海報）

這個五月，編劇大師潘惠森除了《螳螂捕蟬》外，還有另一部力作——那就是香港話劇團的《塘西馴悍記》。此劇由李鎮洲執導，是兩位大師繼《武松日記》及《從金鐘到莫斯科》後再度合作，將帶領觀眾穿越時空，回到上世紀初風月繁盛的塘西。

《塘西馴悍記》以昔日塘西風月場所為背景，卻並非一部單純描寫愛情的作品。劇中酒家儼如一個權力舞台，男男女女於此穿梭角力，表面談笑風生，實則暗流洶湧。男性自以為運籌帷幄，殊不知女性僅憑一笑一顰，便能輕易扭轉局勢。溫柔是機巧，微笑是策略，在這場看似尋常的「馴服」遊戲中，究竟誰能笑到最後？

潘惠森分享道，此次創作靈感源於「塘西風月」四字，上世紀三十年代香港風貌，特別是青樓女子的故事，引發了他對妓女與嫖客之間誰馴服誰的思考，當中亦探討了人際關係與人性等議題。雖然劇名借鑒了莎士比亞經典喜劇，但內容並無太大關聯，反而是一部荒誕喜劇。那麼這場原以為理所當然的「馴服」遊戲，最終誰勝誰負？讓我們在劇場中一探究竟。

名稱：塘西馴悍記

日期： 2025年5月17日至6月1日

地點： 香港大會堂劇院



黃詠詩獨腳戲《破地獄與白菊花》

黃詠詩獨腳戲《破地獄與白菊花》（海報）

最後為大家推介的，是一部在香港上演了十七年的經典獨腳戲《破地獄與白菊花》，由著名劇作家兼演員黃詠詩自編自演，此劇已演出逾120場，今年迎來第十一度公演。

《破地獄與白菊花》（冰火重生版）劇照（黃詠詩 FB）

《破地獄與白菊花》源於黃詠詩一段深刻個人經歷，她成長於道教打齋家族，卻接受天主教教育。2006年，其祖母離世，她親身見證了一場傳統道教打齋儀式，並受其中跨越生死、充滿文化衝擊儀式深深震撼，促使她花費一年時間進行資料搜集，並邀請殿堂級導演李鎮洲合作，創作出這部笑中帶淚經典作品。黃詠詩更憑此劇榮獲香港舞台劇獎最佳女主角（喜／鬧劇），奠定了她在本土劇壇代表地位。

《破地獄與白菊花》（冰火重生版）劇照（黃詠詩 FB）

黃詠詩將繼續以其獨特「八婆式」黑色幽默，僅憑一人一喼，在台上為觀眾「打一場齋」。她將帶領觀眾回到其祖母喪禮現場，重現當年那個懵懂、在靈堂上略帶輕佻、「不明所以」的自己，如何險些錯過道教打齋儀式背後的美麗與深意。隨著故事層層展開，打齋儀式所承載的「掛念」與「生死牽絆」亦逐漸呈現。這份情感連結，穿越生死，也穿越時空。

名稱：黃詠詩獨腳戲《破地獄與白菊花》（十一度公演）

日期： 即日至2025年5月25日

地點： 香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院

