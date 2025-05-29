香港插畫及文創展2025｜門票獨家8折！500大品牌+人氣畫師見面會

各位插畫迷、設計控、藝文青注意，今年夏天又有新熱點值得你朝聖！全港最大型插畫及文創盛事「香港插畫及文創展9」（Hong Kong Illustration & Creative Show，簡稱HKICS 9）將於5月31日至6月1日，一連兩日登陸香港會議展覽中心。

今屆展覽不僅規模創新高，集結超過500個本地及海外創意品牌，更是香港首個進駐會展的插畫及創意設計博覽。無論你是資深插畫迷，還是剛入坑的文創愛好者，都不容錯過。《01空間》現推出獨家優惠，二人同行八折，人均HK$27.5起即可入手。亦可憑01積分低至半價換購單人門票，文末附上優惠傳送門！



「香港插畫及文創展9」將於5月31日至6月1日，一連兩日登陸香港會議展覽中心。（圖片由HKICS提供）

「香港插畫及文創展9」今年以「MIX & MATCH - Create Your Own Combo」為主題，鼓勵大家發揮創意，混合搭配，創造屬於自己的獨特組合。現場雲集超過500個來自本地及世界各地創意品牌及藝術單位，涵蓋插畫、電繪、動漫、角色設計、手作工藝、美術造型、創意設計等多個範疇，各式各樣的創意作品必讓你眼前一亮。

香港插畫及文創展 9｜憑01積分低至半價換購

單人門票 - 用01積分半價起換購

1日票 - 標準: $60, 特惠：$30*

2日票 - 標準: $108, 特惠：$55*

標準/特惠門票都可以(用積分可半價換) * 特惠門票適用於 11-17歲青少年、殘疾人士、60 歲或以上人士。

# 11歲以下人士免費進場。

2人同行套票 - 獨家8折

1日票 - 標準二人同行｜$110 (原價$120)；

1日票 - 特惠二人同行｜$55 (原價$60)

2日票 - 標準二人同行｜$180 (原價$220)；

2日票 - 特惠二人同行｜$88 (原價$110)

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【活動詳情】

日期：2025.5.31 - 2025.6.1

時間：11:00am - 19:00pm

地址：香港會議展覽中心 Hall 5G



香港插畫及文創展焦點1.｜國際級陣容 雲集14國500＋設計單位

今年展覽最大亮點之一，是來自全球14個國家及地區近200位國際創意設計師和品牌親臨現場，包括韓國、日本、台灣、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、意大利、美國、洪都拉斯等。大家不用飛到外國，就可以一次過欣賞世界各地最新藝術潮流、設計趨勢，與心儀藝術家面對面交流。

「香港插畫及文創展9」Korea Pavillion參展藝術家（圖片由HKICS提供）（圖片由HKICS提供）

韓國超人氣插畫師NOMA作品（圖片來源：HKICS官網）

其中特別推介韓國超人氣插畫師NOMA，其作品以溫暖治癒風格廣受歡迎，今次更首次來港展出珍貴原稿，並設有限定主題「人生四格」照相館，讓你走進NOMA筆下夢幻世界，將這份療癒帶回家。

現場還有多場人氣畫師見面會、專業講座及對談環節。從創作日常到IP授權秘辛，無論你想了解藝術家靈感來源，還是希望入行發展，這裡都能一次過滿足你好奇心。對於喜歡插畫、追夢路上創作人或正考慮創立個人IP的你，這絕對是一個深入了解畫師世界真實一面難得機會。

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香港插畫及文創展焦點2.｜打卡必去！Cover Artist海報設計廊、巨型塗鴉牆、Live Paint表演

今年大會特別邀請插畫家以展會主題「Mix & Match」主題創作，從過百份投稿中嚴選50幅於展場入口「Cover Artist海報設計廊」展出，讓你一入場就能欣賞到精彩創意設計。

展覽期間將邀請5位本地人氣藝術家進行Live Paint表演（圖片由HKICS提供）

展覽期間亦將邀請5位本地人氣藝術家（包括鬈毛西, Ling, Maggie Wong Ho Yee, sam__wongggg, DanTangArt）進行Live Paint表演，現場比拼風格、創意與技藝，觀眾可近距離感受藝術品誕生的那一刻。

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香港插畫及文創展9會場入口處將設置巨型塗鴉牆（圖片由HKICS提供）

作為展會標誌性亮點之一，會場入口處將設置巨型塗鴉牆，邀請每一位參觀者一同參與創作。你可以隨心所欲地揮灑創意，把個人印記留在這片大畫布上，讓創作真正屬於每一個人。

香港插畫及文創展焦點3.｜周邊精品限量發售

香港插畫及文創展9將集結多個本地品牌（圖片由HKICS提供）

場內500多個創意品牌、手作小物、原創插畫精品應有盡有，像台灣人氣工作室慶兟QingSin可愛幽靈陶瓷、本地插畫師BEATEN TWENTY奇趣生物文創、潮玩品牌LolliPopi宇宙小生物玩偶等，無論自用還是送禮，都能找到心水選擇。

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《ILLUSMONTAGE 2025》（圖片來源：ILLUSMONTAGE官網）

同時，備受期待的《ILLUSMONTAGE 2025》香港插畫年鑑將於展會期間隆重登場。年鑑收錄年度最具風格本地插畫作品，封面設計師Man Fung更會到場舉行專屬簽書會及發售限量周邊。展會期間每日更會限量派發超過100份精美文創禮品，先到先得，送完即止。

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香港插畫及文創展 9｜憑01積分低至半價換購

【活動詳情】

日期：2025.5.31 - 2025.6.1

時間：11:00am - 19:00pm

地址：香港會議展覽中心 Hall 5G

入場門票:

1日票 - 標準: $60, 特惠：$30

2日票 - 標準: $108, 特惠：$55

* 特惠門票適用於 11-17歲青少年、殘疾人士、60 歲或以上人士。

* 11歲以下人士免費進場。



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【01空間獨家優惠】 2人同行低至8折

無論是閨密、情侶還是一家大小，今個夏天約定你一起「Mix & Match」。「香港插畫及文創展9」門票現已於01空間發售，更有獨家二人同行優惠，門票低至8折。

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1日票 - 標準：$110，特惠：$55

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