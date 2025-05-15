狗狗的時尚街拍！英國攝影師鏡頭下的富貴毛孩　奢華生活照超吸睛

「喔我愛死狗了！身為攝影師，我更愛牠們那種對鏡頭的毫不在乎，因為牠們不會對我大叫，吵著要刪哪些照片。」——Dougie Wallace

文：moom bookshop｜圖片來源：《Dougie Wallace: Well Heeled》



《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

如果人類擁有《VOGUE》，那麼狗界的《DOGUE》無疑就是英國攝影師 Dougie Wallace 的攝影集《Dougie Wallace: Well Heeled》。他的鏡頭橫跨全球，在倫敦、米蘭、紐約、東京等現代大都會裡穿梭，尋找那些戴著施華洛世奇水晶項圈、牽著 LV 閃亮狗鍊、坐在高級娃娃車中的毛小孩，與為了牠們不惜花上大錢的飼主，用最犀利的快門，揭示了當代都市中一種極致擬人化的寵物文化。

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

恰到好處的燈光、濕潤的鼻子、雪白的利齒與爪子，再加上雜誌封面般的時尚敏銳度⋯⋯愛狗的 Wallace 從與狗同高的親暱視角出發，拍著拍著，不禁也懷疑起這些模特兒是否知道自己正在被拍？看牠們的神情時而驚疑、時而調皮，偶爾還流露出一抹「阿是拍好沒？」的無奈，恍惚間，獸性與人性之間彷彿不再涇渭分明，反倒有那麼一絲相似之處。

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

「後來，我真覺得牠們已經忘了自己其實是狗。雖然我相信牠們偶爾還是會想在草地上追球、啃骨頭，但說真的，那又何妨？每隻狗都應該盡情享受屬於牠的生活！」Dougie Wallace 說。

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

《Dougie Wallace: Well Heeled》（圖片來源：https://moom.cat/l/3KWHYm）

身為英國最受矚目的攝影師之一，Dougie Wallace 曾在短短三年間出版四本攝影集，包括由 Dewi Lewis Publishing 出版的《Stags, Hens & Bunnies》、《Road Wallah》與《Harrodsburg》及由 Hoxton Mini Press 出版之《Shoreditch Wild Life》。其作品以社會紀實和鮮明的街頭攝影風格聞名，曾被報導於美國《The New York Times》和德國雜誌《Stern》。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

她用絲線繡出記憶與血肉 塩田千春三十年藝術創作史專書全紀錄

+ 7

鏡頭越深情，結局越心痛——攝影大師深瀨昌久《洋子》的愛與遺憾