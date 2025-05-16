以張國榮十三首歌為題　《有心人》書寫與世界連結的勇氣｜開卷樂

繼《那些貓們》、《微塵記》等小說集後，香港作家張婉雯為了偶像張國榮，在今年出版了小說集《有心人》，書名連同當中十三篇短篇小說皆以張國榮的歌曲名稱為題，既承傳着他的精神，也展現了香港近年的變遷。

文：香港電台開卷樂｜原題：書寫自己與世界連結的勇氣 ——《有心人》（上）



小說集《有心人》（圖片由香港電台提供）

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「張國榮是我初中開始便很喜歡的藝人。」張婉雯自白道，追星成了她與偶像一同成長的連結。她對張國榮的欣賞，漸漸從帥氣的臉龐，擴大至其為香港文化帶來的影響。偶像的面貌，是由人們投射而成，張婉雯發覺近年港人口中的張國榮，成了一種貴遠賤近的佐證。「人們常說：『現在的新星怎及得上以前的張國榮、梅艷芳？』。我覺得他們不是真心覺得以前的藝人更好，只是看不起現在的新星。」香港和張國榮在不同人眼中，能投射出不同的樣貌；而張婉雯則從特別的角度，找到兩者的共同點。

「張國榮因為抑鬱症離世，而這幾年，香港也活在壓抑之中。」張婉雯說。

張國榮《英雄本色》（1986年）（《英雄本色》劇照）

《有心人》後記提及，這個城市六成人出現抑鬱症狀。張婉雯也曾經一度被抑鬱症纏繞，而她在這部作品中，她選擇以「抑鬱」二字把自己和偶像連結起來：「我和偶像患上同一種病，但他在生的年代，人們都對這個病了解不深。」張國榮功成名就，卻選擇了結生命，喚醒大眾對抑鬱症的關注。張婉雯希望透過這部著作，帶出每個人、甚至每片地方，都未必如其外表一樣光鮮，總會有暗黑、負面的面貌，需要我們深入了解。

《有心人》收錄的十三篇短篇小說裏，除了探討愛情、描寫疫情，還有關於精神健康的書寫，例如〈紅蝴蝶〉及〈不想擁抱我的人〉。

在香港，第一個認真打破性別框架的藝人相信是哥哥張國榮。（電影截圖）

〈紅蝴蝶〉的內容圍繞一名患上情緒病的女子與她的丈夫及主診醫生的對話。

求診過程中，這位女子經常想起一位小學同學，他經常被同儕嘲笑爲娘娘腔。人物之所以這樣設定，除了令人想起張國榮生前勇於打破性別定型的形象外，故事中的男生也真有其人。和書中描述的一樣，男孩的舉止比較陰柔，而且曾經偷過鄰居的裙子。「用現在的說法，他其實有易服癖；但你想想在四十年前，社會根本沒有這種認知。」張婉雯說。因為不合符社會規範，男孩被標籤作「不正常」，及後被孤立、嘲笑、父親毒打……甚至不被社會接納，無處可逃。

張國榮於2000年的演唱會中，穿上由Jean Paul Gautier設計的裙裝。雖然當時被不少媒體恥笑，但他無疑是香港性別革命的先驅，而這身造型亦是經典之一。（網上圖片）

「小時候的我，只覺得他很慘，但我無法協助他甚麼。」張婉雯嘆息道：「我只想寫出來希望他知道，有人看見他的難處，並願意了解和接納他。」〈紅蝴蝶〉除了書寫「奇怪的人」，也寫「正常人」在社會的自我壓抑。故事中的女子與張婉雯自身有相似之處：「她是個很乖巧的人。你知道，乖巧的人就是最懂得壓抑着自己奇怪那面的人。」旁人眼中的正常人，也會有奇怪的一面，抹去標籤，我們都是有血有肉的獨特生命。

抑鬱症固然困擾張婉雯，但也讓她建立以書寫自己與世界連結的勇氣，而這份勇氣，令抑鬱的結局不止是死亡，她的文字，相信也能令世間每顆孤獨的生命感到一絲溫暖。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）