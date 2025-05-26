設計｜不再只是買地！奧賽博物館大富翁　變身策展人鬥快收藏名畫

【設計/大富翁/奧賽博物館/奧賽美術館】提起大富翁，大家腦海裡多半會浮現買地、收租、蓋房子等經典玩法。不過這一次，奧賽博物館（Musée d’Orsay）與大富翁跨界合作，將遊戲場景搬進這座巴黎19世紀藝術殿堂，把藝術品收藏、策展規劃、展覽設計等元素融入經典機制，讓玩家在家也能體驗當美術館「館長」的樂趣。



奧賽美術館版大富翁最近開售（Boutiques de musées/IG）

玩家不再只是地產大亨，而是化身藝術策展人，能夠蒐集名畫、策劃展覽、參與拍賣，在遊戲中參與藝術世界角力。

要成為最有影響力的策展人！

這款遊戲保留了大富翁經典規則（如骰子、機會卡、社區基金卡等），但將「房屋」和「酒店」分別轉化為「展覽會」（Exhibitions）和「世界博覽會」（Worldwide Exhibitions），完美呼應美術館策展主題。

奧賽美術館版大富翁玩家目標是要奧賽博物館最具影響力的策展人（Boutiques de musées/IG）

玩家目標已不再是單純累積財富，而是要豐富自家館藏、策劃出最精彩的展覽、吸引最多參觀者。你需要擲骰子移動棋子，購入藝術品、參加拍賣，與其他策展人協商博弈，甚至要設法辦出轟動展覽，提升自己的聲望和人氣。最終，能吸引最大參觀人潮的，就是奧賽博物館最具影響力的策展人。

而最令藝術迷心動，莫過於遊戲裡「館藏」設計。棋盤上不再是地名或車站，而是換上了奧賽博物館內世界名作，平常只能隔著玻璃欣賞的傑作，現在都能「收進」自家展廳！

邊玩邊學藝術史？

根據官方資料，遊戲組件包含一塊奧賽博物館佈局遊戲板、8枚棋子、28張藝術品卡、16張機會卡及16張公益福利卡，還有特製遊戲紙幣、32個「展覽會」標記、12個「世界博覽會」標記、2顆骰子及詳細規則說明。

玩家必須收集藝術珍品來策劃展覽（Boutiques de musées）

玩家必須收集藝術珍品來策劃展覽，過程中不但能提升館藏實力，更能進一步認識作品藝術價值與歷史背景。每張代表藝術品所有權的卡片上都附有作品簡介，讓你在遊戲中也能增進藝術知識。

有甚麼「必搶」藝術品？

印象派大師梵高《自畫像》是奧賽美術館大富翁其中一重要藏品（Boutiques de musées/IG）

印象派大師梵高《自畫像》（Self Portrait）就是其中之一，他以充滿情感張力的筆觸和獨特色彩聞名，這幅自畫像創作於他人生晚期、住在法國聖雷米精神病院時期。畫中，梵高以漩渦狀背景和憂鬱眼神凝視觀者，展現內心世界複雜與掙扎。

在遊戲中，擁有《自畫像》不僅象徵館藏實力，更有機會帶來可觀的參觀人潮與收益，是策略布局中不可或缺的關鍵。

法國動物雕塑家龐朋（François Pompon）《白熊》（Polar Bear）（資料圖片）

另一個「搶手貨」是法國動物雕塑家龐朋（François Pompon）《白熊》（Polar Bear），這件雕塑擺脫傳統動物雕塑繁瑣細節，以光滑表面和圓潤輪廓，勾勒出北極熊徐徐前行的姿態，既有雄渾力量又不失溫馴可愛。收藏這件作品，不僅能提升展覽評價，也能吸引親子觀眾，為你的展廳帶來人氣加成。

奧賽博物館標誌7米時鐘窗（Hannah Busing/Unsplash）

值得一提的是，奧賽博物館建築本身由歷史火車站改建而成，最著名便是保留下來的巨型車站大鐘。這面直徑近7米時鐘窗不僅是美術館標誌，在遊戲設計中也被巧妙還原，讓玩家在遊戲間彷彿親臨巴黎，沉浸於奧賽博物館獨特氛圍之中，有興趣讀者，不妨到奧賽博物館官方商店了解更多。