直視東亞職場的荒誕！石田徹也《空置大廈內的經理座位》在港拍賣

【拍賣/展覽/石田徹也】在日復一日打卡、開會和OT中，你可曾懷疑，自己只是龐大社會機器裡一枚微不足道螺絲釘？被無形制度和KPI推着走，感覺靈魂被掏空，只剩一副疲憊軀殼？



如果這種感受讓你似曾相識，那麼英年早逝的日本畫家石田徹也，或許是最能打動你的藝術家。他用銳利超現實筆觸，將現代人孤獨、迷茫與身不由己處境刻畫得淋漓盡致。



石田徹也《空置大廈內的經理座位》於香港邦瀚斯拍賣預展現場（Bonhams）

近日，其代表作之一《空置大廈內的經理座位》將於香港邦瀚斯拍賣，並展出至本月25日，為本地觀眾帶來難得一見真跡。

泡沫經濟陰影下的「社畜」代言人

石田徹也1973年出生於日本靜岡縣燒津市，父親是當地政治人物，三名兄長各有成就。然而，優渥家庭並未讓他免於壓力。自小熱愛繪畫的他，在父母高度期待下，經常感到壓抑。最終，他選擇了藝術，考入武藏野美術大學視覺傳達設計學系，畢業後卻長期依靠兼職維生。

日本畫家石田徹也（1973年6月16日－2005年5月23日）。（網上圖片）

石田的創作生涯，正值日本經濟泡沫破裂後「失落十年」。經濟長期停滯、終身僱用制度開始崩塌、社會階層固化日益嚴重，讓無數年輕人對未來感到迷茫與無力。辦公室裡「打工仔」們，被異化成冰冷「生產工具」，生活與工作界線徹底模糊。石田敏銳捕捉這種瀰漫社會的集體焦慮、孤獨與壓抑，並將其一一呈現於畫布之上。

其畫作中，經常出現一張張相似的年輕男性面孔，被機械、建築或日常物品吞噬、同化，變成「非人」狀態。畫面色調往往偏冷，色彩陰鬱沉重，營造出一種令人窒息壓迫感。讓無數身處高壓工作環境的都市人，均能在他畫作中找到自身影子。

石田徹也其他作品——

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可惜的是，石田徹也創作生涯僅約十年。2005年，他因一場鐵路事故離世，年僅31歲。他留下的217幅作品，成為對現代社會最尖銳、最沉痛的控訴。

在辦公室裡，你是誰的椅子？

1996年創作的《空置大廈內的經理座位》，是石田徹也最具代表性作品之一。畫面中，一位身穿西裝的男子，表情麻木、眼神空洞，盤腿而坐，身體與一張破舊辦公椅詭異地融為一體。他獨自坐在空曠、斑駁辦公大廈內，四周寂靜無人，彷彿無論外界如何變遷，都注定被困在「經理座位」上。

石田徹也《空置大廈內的經理座位》（Bonhams）

這幅畫以強烈超現實風格，毫不留情地諷刺職場階級制度與個體無力感。那位「經理」表面上身居要職，實則與椅子無異，失去自由，無法起身、無法離開，完美詮釋了人在層級結構中複雜角色。石田徹也用畫筆尖銳揭示，現代人在制度下如何被工具化、機械化，最終失去作為「人」的主體性與基本尊嚴。

意外逝世後身價飆升

與許多藝術家命運相似，石田徹也生前作品銷情平淡，甚至一度要靠打零工維生。直到2005年意外逝世後，他才漸為藝術市場與評論界認識。近年來，其作品在拍賣市場屢創新高。去年，其重要作品《運輸帶上的男人》於香港邦瀚斯以超過1000萬港元成交，刷新個人拍賣紀錄。

此次上拍的《空置大廈內的經理座位》曾於2017年在香港以約300萬港元成交，短短八年間價格幾乎翻倍，現估價已提升至500至800萬港元。這幅真跡現於香港邦瀚斯拍賣中心公開預展至本月25日，對於喜愛石田徹也，或對其作品感同身受的觀眾而言，是難得現場欣賞機會。

【展覽詳情】

名稱：邦瀚斯現代與當代藝術拍賣預展

地點：香港邦瀚斯拍賣中心（香港皇后大道東 50 號太古廣場六座 10 樓 ）

日期：即日至5月25 日

