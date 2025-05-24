專訪《大殉情‧死都要唱》主創團隊：2025年「再生」的意義｜何故

《大殉情》是香港專業無伴奏合唱劇團「一舖清唱」的經典劇作，在「新視野藝術節2014」首演即獲得空前成功，2016年於台灣、香港、汕頭巡演後，勇奪第26屆香港舞台劇獎「最佳原創曲詞」、「最佳音響設計」及「年度優秀製作」三個大獎。2025年6月，第三度公演，加上副題「死都要唱」，令人充滿期待。

原題：探討《大殉情》在2025年「再生」的特別意義 ──專訪《大殉情‧死都要唱》主創團隊：伍宇烈、高世章、岑偉宗、盧宜均



《大殉情‧死都要唱》主創團隊（左起）：岑偉宗、高世章、伍宇烈、盧宜均（照片由一舖清唱提供）

《大殉情‧死都要唱》在前作的基礎上加入嶄新元素，是一齣時空交錯的合唱劇場，融合無伴奏合唱音樂、影像及戲曲的劃時代優秀劇場作品。由一場關於殉情的選秀節目開始，以無伴奏合唱獨特的表演形式，全新演繹粵劇《帝女花》和《梁祝》、西方的《羅密歐與茱麗葉》和《蝴蝶夫人》、以及香港的《胭脂扣》等劇作，配合豐富的形體及舞台效果，交織出一個跨越時空的愛情故事。

《大殉情‧死都要唱》演出在即，趁機會相約四位靈魂人物一聚，除了負責編劇和作詞的老朋友岑偉宗（岑爺），還有今次終於是「導演」的伍宇烈（Yuri）、包辦意念、作曲、音樂總監和編曲的高世章（Leon），以及不再只是演出者，身兼編曲和合唱指導的盧宜均（Anna）。

《大殉情‧死都要唱》（海報）

「我哋想搵一啲題材，係揸mic可以成立嘅，咁呢個就係最好喇，歌唱比賽。」Yuri透露了《大殉情》的創作緣起，我們的討論由Yuri為是次重演特別加入的「Sustainable Theatre」概念開始……

「我經歷咗喺CCDC（城市當代舞蹈團）幾年，好多嘢，因為唔重演一個show，就留喺個倉裡面，況且依家冇咗個倉，好多嘢就『永不超生』。」

Yuri說很多舊服飾的設計很好，品質也很高，比現時的「淘寶貨」更有質素，Yuri讓它們「再生」，就像配合劇情讓它們「投胎」，給它們一個「second chance」。Yuri舉了一個例子，「高世章先生非常希望『蝴蝶夫人』著和服，但我哋點可能afford得到呢嗰陣時？但係我竟然喺執倉時執到一件和服返嚟，如果我哋某一日重演《大殉情》，呢件和服就啱晒！所以死都攞咗先，今天我哋終於有機會等到呢件衫『投胎』喇！」

Yuri為是次重演特別加入「Sustainable Theatre」概念（照片由一舖清唱提供）

然而，Yuri的「Sustainable Theatre」概念，並非只是重用現有的衣服和道具那麼簡單，而是「重新改頭換面，包裝過佢…要啱顏色，啱角色，啱size，啱嗰個場景嘅需要。」所以，這個「永續」和「再生」的概念，並不是為了節省金錢，反過來這是非常「time consuming」和「人力 consuming」，Yuri是以「半個designer」的角度來思考如何選取這些舊物，某程度上，也可算是另一種「二次創作」。

翻查資料，《大殉情》的初演及重演，都是沒有「導演」，Yuri的崗位名稱分別是「舞台/形體指導及設計」和「舞台及美術指導」，今次第三次公演，Yuri終於是「導演」了，問他原因，「因為我想要一個副導演」，Yuri解釋他是在define不同的崗位，「我哋諗過叫『助理導演』定『副導演』？我哋define緊呢樣嘢嘅時候，『副導演』可以有多啲input，『助理導演』就只係assist個導演，執行一啲嘢嘅，呢個人（嚴頴欣Fiona）同『一舖清唱』都曾經合作過，亦都可能透過咁樣再合作，建立一個關係，所以叫『副導演』啦！」

問Yuri《大殉情》對他的意義，他這樣回答：「十年人事幾番新，可以睇吓我哋去咗邊度？而呢個新場地（由高山劇場轉到葵青劇院），re-think呢個show，其實有乜嘢意義喺度？對今時今日嘅人嚟講，講咁多『離去』，有幾多可以『重頭嚟過』？都幾係一個合時宜嘅topic。」

《大殉情》對於Leon的意義，「我覺得係『second chance』，擺喺乜嘢時代都好，都係有意思。」Yuri補充，《大殉情》是「universal」和「timeless」。

《大殉情》是岑爺跟Leon再次合作的作品（照片由一舖清唱提供）

《大殉情》是岑爺跟Leon再次合作的作品，「我係竟然夠膽死，應承佢寫劇本，一四年，Leon同伍宇烈搵我，話要寫一個作品嘅時候，得半張A4紙嘅idea內容，我望住都呆咗，但係又唔敢話『我驚唔掂』，咁咪頂硬上囉！因為兩個都係老友，仲有一個係要求咁高，當時係有啲驚嘅，但係我最後係克服咗，諗到啲方法去解決，覺得自己過咗一關，我自己都成長咗。我當時好耐冇寫歌詞以外嘅故仔，可以話係『重拾舊歡』啊！」

《大殉情》是Anna「第一個參與台上演出嘅作品」，「呢個係一個對我嚟講好緊要嘅show」，而且「呢個一個咁好嘅show，一個咁受公認，而我自己又咁喜歡嘅show」，所以對她「好有意義」。

岑爺認為重演的作品會有所成長。（照片由一舖清唱提供）

Yuri說他「睇返呢個劇本，睇到唔同嘅嘢」後，岑爺突然有感而發，分享了他一直以來的疑問：「係唔係每一次重演都要同上一次唔同？」。

「套戲如果係好嘅，呢個重演，就等於再演一次俾你睇…一個作品係會成長，包括創作嘅人，每一個階段佢有唔同嘅諗法，喺呢個成長過程，作品會有唔同嘅refine，而創作嘅人同觀眾，會唔會睇到唔同嘅嘢呢？會唔會睇到一啲新嘅嘢呢？我覺得呢個先至係睇show嘅意義。」

Yuri繼續說他「再睇劇本，十年前冇睇到呢啲嘢」，例如「屈原呢個character，我哋斟酌緊佢係唔係比之前更重要？」岑爺簡單的說：「十年前，我哋只係要完成高生一個big idea：一個歌唱比賽，及已揀好出來嘅各個殉情故事，但之後我發覺呢個show收唔到尾喎！因為我可以做100個殉情故事都得㗎喎！咁點完呢個show呢？我就忽發奇想，等主持人屈原去完呢個show。但係，呢一個咁嘅結構同內容，有冇辦法可以組織得『有機』一啲呢？」

岑爺再補充，Yuri發覺上次「屈原」這個角色缺乏了「戲劇動機」，岑爺說這是Yuri令這個劇「精準」了的地方。「如果我哋要講戲劇性質，上次演出就係『一舖清唱』嘅歌唱表演，依家呢個屈原嘅戲劇動機強烈得多，最後點解佢會自己舉起手出嚟話『我先至係最慘嗰個！』」Yuri突然打岔「佢冇用『慘』呢個字」，岑爺立即修正「佢先至係最值得你哋睇到嗰個」，這個角色「由開始到達到這個戲劇行動嘅過程，係有鋪排嘅」，岑爺讚賞導演組為《大殉情》「賦予咗一個有戲劇意義嘅生命」。

Yuri強調希望刺激觀眾多用想像力看演出（照片由一舖清唱提供）

Leon補充，他在一開始便已把「屈原」這個角色放進大橋中，不過至於他的比重，則完全交由岑爺去處理，而按照Yuri的說法，今次的「屈原」是具有戲劇功能的，Yuri強調這次「形式係幾天馬行空嘅，希望刺激到觀眾多用想像力去睇呢個演出」，而在舞台方面，Yuri說「每一個都係Spectacle（岑爺從旁解釋是「奇觀」），為要fulfil高先生嘅想像。每一個couple出嚟，帶晒成隊人出嚟，每一場，都係一個scene，都係好勁！」。

Yuri說「要fulfil高先生嘅想像」，問Leon如何用音樂去訴說這個從他而來的故事，「我通常都冇乜特別要放我自己嘅嘢落去，因為我本著一個宗旨：我係serve角色。我自己要講嘅嘢，我有好多方法可以講，但係個角色要表達啲乜嘢呢？就唔係一定要跟我自己嘅諗法。」Leon認為他可以投入到不同角色，故此，大家看見的不是「高世章」，而是「梁山伯」、「祝英台」、「羅密歐」、「茱麗葉」、「蝴蝶夫人」等人，配合不同歌曲的殉情故事。

Leon為了是次重演，因為版權問題，重寫了其中三首歌曲，而因為這是一個綜藝節目形式的歌唱比賽，設有廣告時段，當中的廣告歌曲，既要避開版權問題，又要辨識度高，實在不容易，而Leon有兩首歌曲是特別喜歡，分別是〈風中的孤燕〉和〈屈清屈楚〉，「我中間有時會唔記得咗佢哋，因為有其他show去做嘅時候，就會投入咗去嗰啲度！但係每當我攞返出嚟，再重溫，睇返呢啲歌，就會即刻返入去，亦都即刻想起寫嘅時候係點解諗出嚟，我自己會跟住唱，去到有啲位我會不斷loop……」大家敬請留意。

Anna這次在《大殉情‧死都要唱》擔任合唱指導（照片由一舖清唱提供）

Anna在初演和重演時是演員，也是編曲之一，今次「死都要唱」再加上更重要的崗位：合唱指導，繼續問Leon今次跟Anna的合作有什麼新火花？「由當年嘅『新拍檔』，去到今日，當中經過好多個show，其實已經係『舊拍檔』，非常之有默契，我亦非常之放心將所有嘢交俾佢。佢依家係『一舖清唱』嘅聯合藝術總監，佢對無伴奏合唱嘅道行，一定比我高！所以我好靠Anna。」

Anna被Leon如此倚重，問她如何處理這次重演，以及有何期望，她說「我有一個定位，唔應該全部用新人，因為呢個係比較成熟嘅show，但我哋今次都有一啲年輕少少，或者係Green少少嘅演員侵咗落去，我自己係比較好奇出嚟效果，即係所謂有一班『一舖清唱』嘅老臣子，配一班比較新少少嘅，喺一個咁成熟嘅show嘅環境下會係點呢？」

「雖然十年前做過，但係，A Cappella係一件事，A Cappella Theatre就係另一件事。喺呢十年，A Cappella Theatre其實唔係推進咗好多。我希望我哋出嚟嘅嗰樣嘢，係更smooth，更成熟。」

Leon希望今次可以開拓新的觀眾群，因為在香港搞show，演出時間實在太短，可以看到的觀眾真的很少，每次重演都希望可以接觸更多觀眾。「未睇過嘅，就當新戲嚟睇啦！睇過嘅，鍾意嘅就再嚟睇。」

Anna多次提及「成熟」，對比岑爺的「精進」，都是這個show的關鍵詞。Leon透露其實在2018年已經有機會重演，卻因為種種原因而未能成事，或許，這就是更「成熟」、更「精進」的《大殉情‧死都要唱》在2025年「再生」的意義了。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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