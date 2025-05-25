走進Wes Anderson異想世界 倫敦展首度公開鬼才導演30年創作珍藏

【博物館/展覽/電影/Wes Anderson】你有沒有幻想過走進Wes Anderson（韋斯·安德遜）色彩斑斕的對稱世界？今個冬天，這個夢想或許可以在倫敦成真。多部經典Wes Anderson電影裡的微縮模型、精巧道具與戲服，即將於倫敦設計博物館（Design Museum）集體亮相。



設計博物館近日宣布，將於今年11月推出《Wes Anderson: The Archives》大型回顧展，帶領觀眾一同見證他如何從電影系學生，一步步成長為備受全球敬重的電影美學大師。

規模前所未見！逾六百件珍藏全面回顧創作生涯

這次展覽由Wes Anderson親自參與，聯同倫敦設計博物館及法國電影資料館（la Cinémathèque française）策展，展品超過600件，是全球首個全面回顧他創作生涯的展覽。觀眾將有機會零距離欣賞那些只在大銀幕一閃即逝的經典道具、戲服和手稿。

Wes Anderson首部作品《Bottle Rocket》(海報）

你或許會好奇，為什麼這場展覽能集結如此龐大資料量？根據設計博物館透露，原來Wes Anderson在拍攝首部作品《Bottle Rocket》時，因公司將道具售出，深感可惜。自此以後，他決定親自保存每一部電影所有道具與手稿，長年累月之下，便積累了如今規模如此龐大珍貴收藏。

展覽將以編年史方式展出Wes Anderson創作歷程，從1990年代早期實驗短片，到近年榮獲奧斯卡的《亨利休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar），讓觀眾沉浸於導演每一階段奇想宇宙。

Wes Anserson親筆手稿（Design Museum）

影迷必看亮點：經典模型、戲服與親筆手稿

超過三米寬、糖果粉紅色的《布達佩斯大酒店》模型（Design Museum）

說到展品陣容，焦點必然是超過三米寬、糖果粉紅色的《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）模型。現實中「布達佩斯大酒店」並不存在，電影中壯觀外觀正是靠這座模型拍攝完成，即將成為展覽最吸睛展品。

《布達佩斯大酒店》裡的「無價」文藝復興畫作《Boy with Apple》（Design Museum）

而電影裡那幅「無價」文藝復興畫作《Boy with Apple》，其實是導演請英國藝術家Michael Taylor專為電影繪製的現代作品，這次會與Gustave H（Ralph Fiennes飾）經典制服，以及Tilda Swinton飾演之Madame D戲服同場展出。

《癲才家族》（The Royal Tenenbaums）道具（Design Museum）

《小行星都市》（Asteroid City）裡充滿復古感的自動販賣機（Design Museum）

觀眾亦可欣賞到《小行星都市》（Asteroid City）裡充滿復古感的自動販賣機、《癲才家族》（The Royal Tenenbaums）中Margot Tenenbaum（Gwyneth Paltrow飾）穿過的FENDI皮草大衣，以及《水中生活》（The Life Aquatic with Steve Zissou）裡原創定格動畫木偶。無論服裝、道具還是手稿，Wes Anderson都親自參與設計與製作，讓每件展品不僅是道具，更是他電影世界觀延伸。

Wes Anderson與《犬之島》（Isle of Dogs）裡的狗狗木偶（Design Museum）

展覽亦特別強調Wes Anderson世界觀「構築」過程，現場展示大量製作草圖、工作樣本和微縮模型，讓你一窺導演如何堅持傳統與手工技藝，尤其在木偶和定格動畫等「慢工細活」細節上展現極致追求。你還可以近距離欣賞《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）中穿著燈芯絨西裝的狐狸先生、《犬之島》（Isle of Dogs）裡狗狗木偶，每一個細節都展現導演對工藝的熱愛。

《Wes Anderson: The Archives》展覽紀念畫冊（Design Museum）

配合展覽，設計博物館將推出展覽紀念畫冊，收錄設計與電影界重量級人物專文、珍藏照片，以及與安德森長期合作夥伴如奧雲韋遜（Owen Wilson）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、積遜舒華薩曼（Jason Schwartzman）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）等訪談內容，極具收藏價值。

【展覽資訊】

名稱：Wes Anderson: The Archives

日期：2025年11月21日至2026年7月26日

地點：倫敦設計博物館（Design Museum） 224–238 Kensington High Street, London W8 6AG

