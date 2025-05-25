走進Wes Anderson異想世界 倫敦展首度公開鬼才導演30年創作珍藏
【博物館/展覽/電影/Wes Anderson】你有沒有幻想過走進Wes Anderson（韋斯·安德遜）色彩斑斕的對稱世界？今個冬天，這個夢想或許可以在倫敦成真。多部經典Wes Anderson電影裡的微縮模型、精巧道具與戲服，即將於倫敦設計博物館（Design Museum）集體亮相。
設計博物館近日宣布，將於今年11月推出《Wes Anderson: The Archives》大型回顧展，帶領觀眾一同見證他如何從電影系學生，一步步成長為備受全球敬重的電影美學大師。
規模前所未見！逾六百件珍藏全面回顧創作生涯
這次展覽由Wes Anderson親自參與，聯同倫敦設計博物館及法國電影資料館（la Cinémathèque française）策展，展品超過600件，是全球首個全面回顧他創作生涯的展覽。觀眾將有機會零距離欣賞那些只在大銀幕一閃即逝的經典道具、戲服和手稿。
你或許會好奇，為什麼這場展覽能集結如此龐大資料量？根據設計博物館透露，原來Wes Anderson在拍攝首部作品《Bottle Rocket》時，因公司將道具售出，深感可惜。自此以後，他決定親自保存每一部電影所有道具與手稿，長年累月之下，便積累了如今規模如此龐大珍貴收藏。
展覽將以編年史方式展出Wes Anderson創作歷程，從1990年代早期實驗短片，到近年榮獲奧斯卡的《亨利休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar），讓觀眾沉浸於導演每一階段奇想宇宙。
影迷必看亮點：經典模型、戲服與親筆手稿
說到展品陣容，焦點必然是超過三米寬、糖果粉紅色的《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）模型。現實中「布達佩斯大酒店」並不存在，電影中壯觀外觀正是靠這座模型拍攝完成，即將成為展覽最吸睛展品。
而電影裡那幅「無價」文藝復興畫作《Boy with Apple》，其實是導演請英國藝術家Michael Taylor專為電影繪製的現代作品，這次會與Gustave H（Ralph Fiennes飾）經典制服，以及Tilda Swinton飾演之Madame D戲服同場展出。
觀眾亦可欣賞到《小行星都市》（Asteroid City）裡充滿復古感的自動販賣機、《癲才家族》（The Royal Tenenbaums）中Margot Tenenbaum（Gwyneth Paltrow飾）穿過的FENDI皮草大衣，以及《水中生活》（The Life Aquatic with Steve Zissou）裡原創定格動畫木偶。無論服裝、道具還是手稿，Wes Anderson都親自參與設計與製作，讓每件展品不僅是道具，更是他電影世界觀延伸。
展覽亦特別強調Wes Anderson世界觀「構築」過程，現場展示大量製作草圖、工作樣本和微縮模型，讓你一窺導演如何堅持傳統與手工技藝，尤其在木偶和定格動畫等「慢工細活」細節上展現極致追求。你還可以近距離欣賞《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）中穿著燈芯絨西裝的狐狸先生、《犬之島》（Isle of Dogs）裡狗狗木偶，每一個細節都展現導演對工藝的熱愛。
配合展覽，設計博物館將推出展覽紀念畫冊，收錄設計與電影界重量級人物專文、珍藏照片，以及與安德森長期合作夥伴如奧雲韋遜（Owen Wilson）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、積遜舒華薩曼（Jason Schwartzman）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）等訪談內容，極具收藏價值。
【展覽資訊】
名稱：Wes Anderson: The Archives
日期：2025年11月21日至2026年7月26日
地點：倫敦設計博物館（Design Museum） 224–238 Kensington High Street, London W8 6AG