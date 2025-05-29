殺觀眾一個措手不及！荒誕喜劇《塘西馴悍記》劇情峰迴路轉｜何故

《塘西馴悍記》「重創」莎士比亞的名著《馴悍記》，在真實與虛構之間，透過說書和歌舞，結合歷史傳聞和潘惠森的舊作品，是一套訊息量非常豐富的荒誕喜劇，重點是大家睇得非常開心！非常過癮！



《塘西馴悍記》（海報）

《塘西馴悍記》由潘惠森編劇，李鎮洲導演，這是二人繼《武松日記》和《從金鐘到莫斯科》後再度合作（宣傳文案說是「再次交鋒」），陳嬌副擔任導演，演員包括：張紫琪、王曉怡、黃慧慈、陳煦莉、陸嘉琪、吳家良、潘泰銘、杜雋饒、陳健豪、歐陽駿、以及兼任原創音樂及改編和現場演奏的陳偉發，阮漢威（佈景及錄像）、劉銘鏗（燈光）和趙婉妏（服裝）負責舞台美學，陳嘉儀負責形體設計，陳衍昊音響設計。

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》以「塘西大酒家」為舞台，以當年的「禁娼令」為背景，酒家老闆孫二娘（張紫琪 飾）和四位同樣孤苦無依的「悍婦」：毛毛（王曉怡 飾）、紫菜（黃慧慈 飾）、蘭花（陳煦莉 飾）、小菊（陸嘉琪 飾），如何面對四名有權有勢的男人：富二代祖二世（吳家良 飾）、自稱曾參與北伐的何大帥（潘泰銘 飾）、賣鹹魚的陳經理（陳健豪 飾）、以及祖二世的跟班耿班（杜雋饒 飾）？席間談笑風生，載歌載舞，席後暗流洶湧，各懷鬼胎，究竟誰才是真正「馴悍」之人？

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》的劇名有兩個關鍵詞，分別是「塘西」和「馴悍記」，本劇以「塘西風月」為賣點，並且「重創」（palimpsest）莎士比亞的名著《馴悍記》，但除了孫二娘的乳名「Lin」是取自《馴悍記》女主角凱瑟麗娜（Katherina）的名字以外，本劇跟《馴悍記》沒有直接關係，莎士比亞更被幽了一默，潘Sir以「時代錯置」（Anachronism）的文學手法，探討兩性關係同時，建構出一個「開心」的故事，但他不只是純粹為了開心，而是要講一個「有意思」的故事。

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》充滿意想不到的娛樂性，劇情峰迴路轉，訊息發人深省，結局難以預期，竟然由「馴悍記」變成「尋找張保仔寶藏」，潘Sir再次殺觀眾一個措手不及！更有趣的是，本劇其實是兩線發展，除了酒家內男男女女互相角力，還有說書人（歐陽駿 飾）和樂師（陳偉發 飾）的針鋒相對，一眾「悍婦」以孫二娘的《孫子兵法》令男人們墮入圈套，更令他們被迫穿上女裝，「文明」與「野性」的碰撞下，逆轉了「馴服」和「被馴服」的設定，重點是「知識改變命運」！

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》的搞笑台詞裡，隱藏了不少潘Sir舊作的彩蛋，最明顯的是「昆蟲系列」裡的五種昆蟲，而不斷出現的台詞「繼續講」，就不禁令人聯想起同期重演的《螳螂捕蟬》。本劇跟潘Sir兩齣近作《兩刃相交》和《使命必達》可謂一脈相承，某程度上，可以歸納為潘Sir「女性主義三部曲」。與此同時，本劇也可以呼應近年香港話劇團的其他出色作品，祖二世的「通勝」式英語，彷彿是向《半桶水》致敬，歐陽駿的說書人，可算是全劇最搶眼的角色，現場演奏和麻包袋，加上笑聲響徹大會堂，充滿了《史家本第二零二三/四回之伏虎降龍》的共鳴。

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》的音樂是重要元素，由南音〈客途秋恨〉開始，過程中一再以香港粵語歌流行曲〈焚身以火〉來惡搞，以及借〈似水流年〉憑歌寄意，可算是匠心獨運。然而，最精彩是眾女為了討好男客人，先換上清裝獻唱《清宮怨》，其後更穿上性感舞衣跳唱韓國女團Wonder Girls的代表作〈Nobody〉，令全場觀眾情緒高漲，王曉怡、黃慧慈、陳煦莉和陸嘉琪今回都有突破性的演出，令人眼前一亮，甚至刮目相看！張紫琪演活了她口中「豪氣萬千、剛中帶柔、雌雄同體」的孫二娘，卻略嫌太過正經，男裝時或許可以更誇張。

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》延續了潘Sir劇本的其中一個特色：食物。這些食物跟劇情息息相關，平凡中見不平凡，而且都具有畫龍點睛之妙效。今回除了戲謔莎士比亞的「沙翁」，以及眾女自殺用的西洋菜湯，最有趣是祖二世突然拿出來的「肯塔基炸雞」（祖二世的「通勝」式英語發音），足以媲美《螳螂捕蟬》裡的「麥當勞炸薯餅」，建議在重演時，可以找連鎖快餐店合作。

《塘西馴悍記》劇照（香港話劇團 FB）

《塘西馴悍記》是一齣潘惠森模式的喜鬧劇，卻不只是喜鬧劇。參閱本劇刊場裡的「疑似是《塘西馴悍記》構作腦圖」，大家應該會有更多得著，甚至有機會踏入了潘Sir的思考領域。香港話劇團戲劇文學部仝人，應記一功！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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