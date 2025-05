紐約藝術家怎樣抵住租金壓力？攝影師記錄閣樓法下生活的藝術家們

從小就熱衷於探索城市的美國攝影師 Joshua Charow,花了兩年記錄在「閣樓法」保障下生活的藝術家們,並集結成首本攝影書《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》。這場計畫的緣起要追溯到 1982 年,由於絕大多數的製造業當時皆已遷離曼哈頓,這條法律應運降臨蘇活、翠貝卡、包厘街等工商業區,而違法棲居閣樓中的數千名藝術家總算獲得法律保護,也成為租金穩定規範的適用對象。

文:moom bookshop|圖:Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》



Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

2021 年,Charow 偶然發現一張地圖,上頭把仍受閣樓法保護的建築一一列了出來,於是,他挨家挨戶按了數百次門鈴。皇天不負苦心人,最後,敞開大門邀攝影師作客的藝術前輩超過 50 人,Charow 一一拍攝、訪談,風格繽紛的閣樓本身就是奇景,其間的歷史見證者也不遑多讓。

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

對現代人而言,紐約的商辦空屋率創下新高之際,或許正是最適合掀開城市另一面的時機。出版後,本書不僅躍上亞馬遜書店暢銷榜首,隨之登場的首場個展亦在短短兩個月內吸引上萬名觀眾,並廣獲《衛報》、《室內空間世界》、《文化》、《布魯克林鐵路報》等媒體報導。

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》

Joshua Charow 1998 年生於美國,畢業自紐約大學帝勢藝術學院影視系,為紀實攝影師兼電影製作人。從小就常前往紐約市登上摩天大樓、走到橋樑的最高處,或穿過廢棄的地鐵隧道沿途拍攝城市中的美麗秘境;後來的紀錄片主題與攝影風格,也深受早年經驗影響。Charow 現居紐約市,致力於發掘當地鮮為人知的故事與次文化,曾為《紐約時報》、《時代雜誌》、Amazon Prime Video 和 Hulu 頻道執導並拍攝紀錄片,商業合作夥伴則包括 Canon、Tommy Hilfiger、Gucci、微軟、紐約時裝周、環球音樂集團等各行各業的品牌。

(本文獲moom bookshop授權轉載,書籍詳情請參考原文,標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

