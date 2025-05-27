紐約藝術家怎樣抵住租金壓力？攝影師記錄閣樓法下生活的藝術家們

從小就熱衷於探索城市的美國攝影師 Joshua Charow，花了兩年記錄在「閣樓法」保障下生活的藝術家們，並集結成首本攝影書《Loft Law: The Last of New York City's Original Artist Lofts》。這場計畫的緣起要追溯到 1982 年，由於絕大多數的製造業當時皆已遷離曼哈頓，這條法律應運降臨蘇活、翠貝卡、包厘街等工商業區，而違法棲居閣樓中的數千名藝術家總算獲得法律保護，也成為租金穩定規範的適用對象。

文：moom bookshop｜圖：Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》



Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

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2021 年，Charow 偶然發現一張地圖，上頭把仍受閣樓法保護的建築一一列了出來，於是，他挨家挨戶按了數百次門鈴。皇天不負苦心人，最後，敞開大門邀攝影師作客的藝術前輩超過 50 人，Charow 一一拍攝、訪談，風格繽紛的閣樓本身就是奇景，其間的歷史見證者也不遑多讓。

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

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對現代人而言，紐約的商辦空屋率創下新高之際，或許正是最適合掀開城市另一面的時機。出版後，本書不僅躍上亞馬遜書店暢銷榜首，隨之登場的首場個展亦在短短兩個月內吸引上萬名觀眾，並廣獲《衛報》、《室內空間世界》、《文化》、《布魯克林鐵路報》等媒體報導。

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

Joshua Charow《Loft Law: The Last of New York City’s Original Artist Lofts》（圖片來源： https://moom.cat/l/zPPyiB）

Joshua Charow 1998 年生於美國，畢業自紐約大學帝勢藝術學院影視系，為紀實攝影師兼電影製作人。從小就常前往紐約市登上摩天大樓、走到橋樑的最高處，或穿過廢棄的地鐵隧道沿途拍攝城市中的美麗秘境；後來的紀錄片主題與攝影風格，也深受早年經驗影響。Charow 現居紐約市，致力於發掘當地鮮為人知的故事與次文化，曾為《紐約時報》、《時代雜誌》、Amazon Prime Video 和 Hulu 頻道執導並拍攝紀錄片，商業合作夥伴則包括 Canon、Tommy Hilfiger、Gucci、微軟、紐約時裝周、環球音樂集團等各行各業的品牌。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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