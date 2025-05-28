九龍城寨展再升級！電影團隊1:1神還原　編輯帶路直擊8大打卡場景

【展覽/九龍城寨】各位城寨迷注意！繼早前在機場及AIRSIDE舉辦的兩次《九龍城寨之圍城》主題展後，一個規模更宏大、體驗更豐富的「九龍城寨光影之旅」電影場景展，現已正式「空降」九龍城寨原址，亦即是九龍寨城公園衙門內。



「九龍城寨光影之旅」電影場景展，現已正式「空降」九龍城寨原址（資料圖片）

除了早前於機場及AIRSIDE展覽中亮相並大受好評的「龍城髮廊」、「士多」、「跌打館」等經典場景外，今次更加入了「魚蛋工場」、「牙醫診所」等全新場景，內容更豐富，細節更講究，絕對能滿足各位影迷期待。想知道今次展覽有什麼升級亮點？編輯率先為大家探路，帶你深入八大展區。

《九龍城寨之圍城》舉行為期三年場景展（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

今次「九龍城寨光影之旅」可謂誠意十足，由電影《九龍城寨之圍城》原班幕後團隊親自操刀，以1:1逼真比例打造出八個展覽場館。每個展館都力求還原電影中經典場景，讓大家彷彿穿越時空，置身於八十年代那個龍蛇混雜卻又充滿人情味的九龍城寨。

盂蘭節花牌揭開序幕

一踏入展區，先見到的是傳統盂蘭節花牌（資料圖片）

一踏入展區，先見到的傳統大型花牌，瞬間帶領大家進入濃厚本地節慶氛圍。這是香港慶賀神誕、開張誌慶及各種典禮中不可或缺的裝飾。展覽特別呈現了盂蘭勝會場景，在九龍城寨，每逢此節，居民會在街頭焚燒街衣，祈求平安。

在電影《九龍城寨之圍城》中，盂蘭勝會正是劇情發展關鍵轉捩點（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

在電影《九龍城寨之圍城》中，盂蘭勝會正是劇情發展關鍵轉捩點：大反派王九在此奪取城寨話事權，並公然欺壓居民。面對家園淪陷的危機，陳洛軍、信一、十二少及四仔這「城寨四子」義無反顧地重返家園，誓要守護這片曾給予他們容身之所的土地。

從士多看城寨人情百態

「士多」幾平方呎狹小空間內，漫畫書、樽裝汽水、牛奶糖、涼果等堆得滿滿（資料圖片）

穿過花牌，便走進城寨日常生活世界。首先映入眼簾的「士多」雖然簡陋，卻是居民「萬能百寶店」。幾平方呎狹小空間內，漫畫書、樽裝汽水、牛奶糖、涼果等堆得滿滿，每樣商品都勾起一代香港人童年回憶。

陳洛軍將糖果店的「眼鏡糖」當作面具（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

電影中，主角陳洛軍為工友出頭時，隨手拿起一排眼鏡朱古力豆作面具打鬥，這幕已成為深入人心的經典畫面。現在你也可以拿起同款朱古力豆拍照，重現熱血時刻。

重回陳洛軍城寨起點

「魚蛋工場」是新增重點場景（資料圖片）

作為新增重點場景，「魚蛋工場」對主角陳洛軍意義重大。初到九龍城寨、落難的陳洛軍，第一份工作就是在這極具當年城寨特色的魚蛋工場。陳洛軍在這裡遇見魚蛋妹，對方的樸實關懷讓他在漂泊多年後首次感受到歸屬感，最終選擇在城寨落腳。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中魚蛋工場。（廖雁雄攝）

工場內攪拌機、竹籃、案板等器具細緻還原，一顆顆光滑飽滿魚蛋看起來新鮮誘人。當年，大部分魚蛋工場均屬無牌經營、日夜運作，大多以廉價雜魚製成彈牙魚蛋，展現80年代城寨地下經濟生態。

牙醫診所還原無牌年代

另一新增場景「牙醫診所」雖未在電影中出現，卻是當年城寨最具標誌性設施之一。（資料圖片）

另一新增場景「牙醫診所」雖未在電影中出現，卻是當年城寨最具標誌性設施之一。全盛時期城寨內無牌牙醫診所多達150間，雖設備簡陋，但卻是基層市民救命稻草，甚至吸引城寨外香港人專程求診。展館內舊式牙科椅、泛黃病歷卡、各式醫療器具一一陳列，令人彷彿置身當年狹小而忙碌的診療間。

牙醫診所細節非常像真（廖雁雄攝）

重現龍捲風為陳洛軍剃鬚場景

古天樂飾演龍捲風一角，都獲提名最佳男配角。（《九龍城寨之圍城》劇照）

展覽重現了電影中極為重要的場景「龍城髮廊」（資料圖片）

通道另一邊，是電影中極為重要的場景——「龍城髮廊」。主角之一龍捲風雖為武林高手，卻選擇低調隱身於城寨理髮店。這裡不僅是他棲身之所，更是他主理的城寨治安委員會秘密據點，專門處理街坊間糾紛。陳洛軍初入城寨、徬徨無助時，正是在這裡與龍捲風相遇。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

展館內，龍捲風親手為陳洛軍剃鬚那張復古理髮椅、鏡台、各類理髮工具和懷舊裝飾一應俱全，還有龍捲風標誌性花襯衫和墨鏡等道具，讓人彷彿回到電影裡龍捲風處理城寨大小事秘密基地。

七記冰室趣味十足

陳洛軍初到城寨時，龍捲風便安排他在「七記冰室」落腳（資料圖片）

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

理髮廳旁就是「七記冰室」，由龍捲風好兄弟阿七開設，因此得名。七記冰室裝潢簡單樸實，是城寨居民日常用餐之地。陳洛軍初到城寨時，龍捲風便安排他在這裡落腳，讓他慢慢適應新環境。

展廳內除了標誌性叉燒飯模型，還有許多有趣細節等你發掘（資料圖片）

展廳內除了標誌性叉燒飯模型，還有許多有趣細節等你發掘，例如魚缸裡擺放的不是魚，而是電影角色Q版公仔；茶餐廳常見外賣用品、收銀台上各年代文件、記賬本等，都細緻呈現當年氛圍。展廳旁更設有廣東話歇後語供大家猜謎，增加互動樂趣。

窄巷內街呈現絕處求生城寨精神

展館放眼望去，就是城寨內最具代表性景觀：錯綜複雜、如蜘蛛網般電線。（資料圖片）

回到展覽主街，走進末端大門，便來到另一重頭戲。放眼望去，就是城寨內最具代表性景觀：錯綜複雜、如蜘蛛網般電線。左側是「啤膠廠」場景，不僅有機器模型，還有各種原材料，展示當年家庭式工業蓬勃。

右邊則是城寨委員會會長龍捲風常出現的「水井」，場館內還能聽到他數落街坊浪費食水經典對白，沉浸感十足！同時展出裁縫店、電器維修等各式作坊和家庭工場門面，讓大家感受居民如何在狹小空間中拼搏，體驗獨特「城寨精神」。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景。（廖雁雄攝）

聲音光影重現城寨日與夜

這次展覽另一高潮，便是「城寨光影天台」。設計師利用大型投影和聲效裝置，重現城寨日夜交替生活節奏。白天，居民在天台晾衣、納涼、閒談，小孩奔跑玩耍；傍晚，霓虹燈閃爍，竹椅上有人遠眺城外燈火。

展覽新增的另一亮點「城寨光影天台」（資料圖片）

最令人難忘的，是模擬昔日啟德機場飛機低空掠過頭頂的轟鳴聲，成為許多香港人心中難以磨滅集體記憶。

在九龍寨城公園舉行的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）正式向公眾開放。（吳美松攝）

雖然「九龍城寨光影之旅」展覽免費開放，但場地有限，主辦方採分時段參觀，每小時設三節，每節15分鐘，每節30人。有興趣的朋友需親臨九龍寨城公園衙門外，向工作人員免費索取門票，並按指定時段入場。建議選擇非高峰時段前往，避免等候過久。

【展覽詳情】

名稱：九龍城寨光影之旅

地點：九龍寨城公園衙門內

