2025全球7大最美博物館出爐！隈研吾操刀首爾音響博物館上榜

【建築/博物館】你可曾想過，建築也有奧斯卡獎？由UNESCO（聯合國教科文組織）支持舉辦之「凡爾賽獎」（Prix Versailles），自2015年起每年表揚全球最出色當代建築作品。這個被譽為「建築界奧斯卡」的獎項今年踏入第11屆，是第二次評選「世界最美博物館」榜單。



有別於一般只重外形的建築獎，凡爾賽獎更看重建築與在地文化、自然景觀及社會價值深度連結。令人振奮的是，亞洲今年有兩間博物館強勢上榜，分別是位於旅遊熱點峇里島的SAKA博物館，以及由建築大師隈研吾在首爾打造之音響博物館Audeum。

韓國首爾音響博物館 (Audeum Audio Museum)

韓國首爾音響博物館（Kengo Kuma and Associates）

由隈研吾設計的Audeum是全球首間以「聲音文化」為主題博物館，其中最震撼設計莫過於兩萬根垂直排列的鋁管構成的立面，宛如從天而降銀色瀑布，捕捉光影流動，建築本身就是一件巨大樂器。

韓國首爾音響博物館（Kengo Kuma and Associates）

韓國首爾音響博物館（Kengo Kuma and Associates）

當訪客穿過這片「鋁管森林」，沿石階步入館內，迎接他們的是阿拉斯加扁柏木構築之溫暖空間，空氣中瀰漫淡淡木香。其空間設計經過精密聲學計算，旨在創造最佳共鳴效果，提供調動所有感官沉浸式體驗。

法國巴黎大皇宮 (Grand Palais)

圖為2024年4月20日，以無人機俯瞰法國巴黎大皇宮（Grand Palais）。（Reuters）

法國巴黎大皇宮（Grand Palais）（le_grand_palais/IG）

除了鐵塔和凱旋門，巴黎還有一個藝術迷必朝聖的地標——那便是巴黎大皇宮。此建築最初是為1900年世界博覽會而建，以17,500平方米巨大玻璃穹頂聞名，百年來見證無數藝術展與時尚盛事。

經過三年大規模修復後，巴黎大皇宮在2024年巴黎奧運期間局部開放，並於2025年全面亮相。修復工作由Chatillon Architectes負責，保留了大皇宮標誌性青綠色鋼結構和環繞內部上層走廊，讓遊人能從不同角度細味建築之美。大皇宮如今不只是展覽場地，更是融合藝術、創新與沉浸式體驗的多元文化平台。

印尼峇里島SAKA博物館 (Saka Museum)

印尼峇里島SAKA博物館（prixversailles/IG）

坐落於峇里島度假村AYANA內的SAKA博物館，由日本三菱地所設計團隊操刀。博物館名字SAKA源於峇里島傳統曆法，建築靈感則來自峇里島「Giri Segara」哲學，強調山與海的神聖平衡。

建築物標誌性傾斜屋頂，將遠方山脈與海洋視覺連接，環繞建築之倒影池則映照著天空和月光，營造出寧靜冥想氛圍。館內展出峇里島「靜默日」哲學、世界遺產「蘇巴克」水稻灌溉系統等，讓建築與展覽內容互相呼應。

挪威Kunstsilo博物館 (Kunstsilo)

挪威Kunstsilo博物館（prixversailles/IG）

Kunstsilo位於挪威南部，本為1935年建成的港口穀倉，2024年經國際建築團隊改造。建築師保留了30個混凝土筒倉，並巧妙切割部分筒倉，創造出高聳中庭，陽光從頂部灑下照亮粗獷的混凝土牆壁。

參觀者沿巨大樓梯盤旋而上，可以看到館內收藏全球最豐富的北歐現代主義藝術品，頂樓露台將壯麗峽灣景色盡收眼底，展現自然與建築完美融合。

沙烏地阿拉伯迪里耶藝術未來中心 (Diriyah Art Futures)

Diriyah Art Futures是中東首座專為數碼藝術而設的博物館，位於沙烏地阿拉伯首都利雅德。博物館由羅馬建築事務所Schiattarella Associati設計，建築以泥磚、沙色和現代幾何混搭，以融入沙漠地景。

博物館群由多棟獨立建築組成，透過狹窄深巷和庭院創造陰涼空間，既貼合當地氣候，巧妙融入周邊城市與農業景觀，也展現傳統與現代平衡。館內設有展廳、實驗室、創作工作坊等，推動中東數碼與新媒體藝術發展，成為區域文化創新的新熱點。

美國克利夫蘭自然史博物館 (Cleveland Museum of Natural History)

美國克利夫蘭自然史博物館 (Cleveland Museum of Natural History)（prixversailles/IG）

位於美國俄亥俄州的克利夫蘭自然史博物館，歷經大規模翻新後煥然一新。設計團隊以俄亥俄州冰川地貌為靈感，創造出流動白色建築形態，彷彿將遠古冰川雕刻五大湖的歷史凝固在建築中。

建築師以流動白色形態，將原本零散館區整合為和諧連貫的現代建築體。館內展出珍貴「露西」古人類化石，展品主題集中於地球演化與生物多樣性。建築更取得頂級環保認證，將可持續發展理念貫徹到底。

美國喬斯林藝術博物館 (Joslyn Art Museum)

美國喬斯林藝術博物館 (Joslyn Art Museum)（prixversailles/IG）

而位於美國奧馬哈的喬斯林藝術博物館，則創立於1931年，園區涵蓋Art Deco主館、1994年Norman Foster設計之玻璃中庭，以及2024年Snøhetta打造的新展館。

2024年全新展館以流麗曲線和粉色混凝土外牆，巧妙呼應主館粉色大理石。三座建築風格迥異，卻和諧共存。館內展品跨越五千年，從歐洲古典繪畫到美國西部及本地藝術，並設有靈活展區、數碼工作坊和戶外花園。三種建築風格，共同連接過去與未來。