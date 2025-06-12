專訪｜用100元作出105元的夢　《光明大押》美指李偉忠的造夢之道

【專訪/光明大押/美術指導】「我們常開玩笑說自己是『專業洗錢戶』。」談起美術指導的工作性質，李偉忠笑言：「嚴格來說，我的崗位是你在畫面看到的所有東西都與我有關，包括服裝、髮型、燈光等，我們都要有整體的考量。」在有限的預算內，如何將導演想像和構思，轉化為觀眾眼前真實世界，便是影視美術工作核心挑戰。



《光明大押》美術指導李偉忠帶領團隊，搭建出一間充滿歲月痕跡的當舖。（攝：黃寶瑩）

在ViuTV新劇《光明大押》中，他帶領團隊從零開始，不僅搭建出一間充滿歲月痕跡的當舖，更為一個時代的記憶「做舊」。從台灣偶然入行，到如今成為香港影視圈中堅，李偉忠這條「造夢」之路，遠比想像中更「貼地」。

《光明大押》海報（MakerVIlle/FB）

一場意外的入行契機

與許多科班出身的美術指導不同，李偉忠入行充滿了偶然性。「那時候我認識了一位在台灣生活的製片朋友，他知道我會畫畫、懂設計，正好需要一個幫手，就問我有沒有興趣試一下。」就這樣，憑著對藝術的熱情和朋友的引薦，他一腳踏入了影視美術世界，一切都靠自己邊做邊學，不斷摸索。

真正讓他決心投身這個行業的，是第一部作品完成那刻。

做完之後，在電視上看到自己作品的那一刻，我就覺得我應該要繼續做下去。那份滿足感是我們工作的原動力。 《光明大押》美術指導李偉忠

李偉忠表示，入行後現實與想像中有著天壤之別。（攝：黃寶瑩）

然而，入行後現實與想像中光鮮亮麗有著天壤之別。「以前覺得這個崗位很『高大上』，很帥氣。但入行後才發現，原來我經常要去找一些很骯髒的東西，有時簡直像地盤工人一樣，又要去處理場景，跟我想像中有些不同。」美術指導不僅要與導演、演員溝通創意想法，更要負責將這些想法落地執行，過程往往充滿挑戰。

《光明大押》誕生記

《光明大押》劇照（圖片由VIU TV提供）

在《光明大押》這個項目中，李偉忠和他的團隊面臨著前所未有挑戰。劇集核心場景「光明大押」，是一個充滿神秘感和歷史的空間。「當舖是一個很神秘的地方，正常人不會知道裡面是什麼樣子。」幸運的是，團隊得以接觸到真正的「二叔公」，深入了解這個行業的內裡乾坤。

《光明大押》劇照（圖片由VIU TV提供）

「幸好有這些真實的『二叔公』告訴我們，當舖物件要怎樣打包，當票上的字（俗稱『鬼腳』）要怎樣寫，所謂的『密碼』是怎樣的。」這些來自業內人士的寶貴資料，成為他們設計基石。團隊在一個古蹟中，將一個平層空間巧妙地改造成劇本中設定的三層高建築，從高櫃檯、鐵窗花，到票桌佈局，都力求還原真實。

整個製作過程中，最困難莫過於「做舊」。「我們接收到的地方是一個頗為破落的空間，需要先重新建造一個全新的當舖出來，然後再把這個全新的場景，變回幾十年前那種充滿歲月痕跡的質感。」阿忠解釋道，「從一個小道具到整個場景、地板，每一件東西都要重新加工，這是最難的。」

《光明大押》劇照（圖片由VIU TV提供）

為了尋找具有年代感的道具，例如70年代的「克寧牌」奶粉罐、二叔公桌上的「五寶」（算盤、放大鏡等），團隊的搜集過程也相當「貼地」。「我們會去一些很容易找到舊物的地方，甚至是一些垃圾回收場，看到舊的傢俬、舊的東西，要想盡各種方法把它們弄回來。」這種在廢物中尋寶的經歷，正是美術工作不為人知的辛酸與樂趣。

美術指導的生存法則

面對時間和預算的雙重壓力，李偉忠有著自己一套工作哲學。「我一定會堅守著不要超預算，」他認真地說，「我們的原則是，在預算範圍內，如果能做到100分，會希望能再加多5分。收你100元的預算，我希望能做到價值105元的工作。」

《光明大押》劇照（MakerVille/FB）

收你100元的預算，我希望能做到價值105元的工作。 《光明大押》美術指導李偉忠

除了預算，突發狀況也是家常便飯。他憶述一次最棘手的經歷：「我們拍一個戲，明天早上六點要拍一個海灘景，我們搭了一個有三間房的度假屋。結果開拍前一晚，颱風把整個度假屋吹走了。我們凌晨兩點多動員了所有道具組、美術組的男人，把那堆東西重新綁回海邊，務求讓劇組六點鐘能準時開機。」

回望入行至今的點滴，李偉忠覺得最大的得著，是能夠「造夢」。（攝：黃寶瑩）

回望入行至今的點滴，李偉忠覺得最大的得著，是能夠「造夢」。「我們做場景，其實不單止是做景，更是在造夢。我們能夠做到很多平時生活中接觸不到的事，創造出一個個獨特的世界，這件事是很神奇的。」

對於有志入行的年輕人，他給出了兩個關鍵詞：「堅持」和「守時」。「在我這個範疇，守時非常重要。如果場景慢了，導致拍攝延誤，那怎麼辦？所以，堅持和守時，是這一行非常重要的品質。」正是李偉忠這份專業與堅持，為觀眾構築了一個又一個引人入勝影視世界。