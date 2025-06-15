專訪楊詩敏張錦程：在AI世代，難道冇咗兩粒守宮砂才去愛？｜何故

楊詩敏（蝦頭）於2023年的《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》叫好叫座，今年7月將會再接再厲，上演《難道手機冇電才去愛？！》，繼續由她主演及文本創作，導演換上香港沙畫藝術先驅的跨媒體劇場人海潮，蘇子情監製，張錦程擔任藝術顧問。



趁機會借訪問為名，約了蝦頭和錦程兩位老朋友聚舊，有一段充滿歡笑的對談，好後悔沒有拍攝video……

原題：《在AI世代，難道冇咗兩粒守宮砂才去愛？！》──《難道手機冇電才去愛？！》前傳番外篇，專訪主演楊詩敏和藝術顧問張錦程



手機是我們現在日常生活的必須品，甚至是最重要的東西，「手機冇電」隨時等同於世界末日，為什麼會在「冇電」這種極端狀態下「才去愛」？

蝦頭：「冇電，就叉電囉！」

錦程：「佢嘅意思係，喺叉電嘅時候，就有愛喇！」

蝦頭：「有可能！睇吓係叉部手機？定係叉你自己。」

何故：「部手機有電嗰時冇愛？要等到部手機冇電時先至有愛？」

蝦頭：「又或者，到部手機冇電嘅時候，你先至記得有愛呢？…喺我嘅諗法裡面，手機係唔係我哋嘅全部？我哋有冇得選擇呢？」

何故：「呢個係關於『選擇』嘅故事？」

蝦頭：「係。個『選擇』係你有冇去睇翻自己，『手機』只係一個比喻，我講緊嘅係成個大時代。近呢十年，科技不停咁發達，一路行行行，好快好快好快，真係令到我都有好多反思，點呀？我係咪要追呢個節奏？喺同一時間，有好多問題你可以向外問，問AI，㩒一個掣就有答案，但係唔係所有問題都可以咁樣？」

何故：「AI答案，可以係假㗎！」

蝦頭：「冇錯！依家可以將把聲轉新聞主播嗰度，做一啲唔係真嘅新聞出嚟，你已經分唔清真同假，仲話乜嘢『有圖有真相』，有圖都未必有真相呀！所以，呢個世代嘅問題，令到我有好多反思。」

就是帶著這些問題，蝦頭創作出2025年的「獨腳絲打噏」《難道手機冇電才去愛？！》，這是結合科技和愛情的港式癲狂幽默，蝦頭再次施展渾身解數，帶領觀眾穿梭虛擬與現實，笑爆男女關係在科技下的荒謬日常。

蝦頭人生第一個音樂劇《遇上1941的女孩》，就是和張錦程合作，但其實讓蝦頭勇奪第16屆香港舞台劇獎「最佳女主角（喜／鬧劇）」的《愈笨愈開心》，他們也有同台演出，今回蝦頭特別邀請張錦程擔任「藝術顧問」，加上導演海潮，將會擦出什麼新火花？

蝦頭：「兜兜轉轉咁多年，返翻嚟，又有機會合作喎，咁點呀？梗係去explore吓㗎啦！就係去explore我嘅演技，就當係小龍女同楊過咁樣，喺個草叢裡面…」錦程：「？！」

蝦頭：「過啲真氣畀我…」

錦程：「妳係小龍女，我唔係楊過，我係郭靖嘛！」

蝦頭：「咩呀？嗰個係？…嗰個係？…（腦轉動中）嗰個真真正正同小龍女嗰個…（腦繼續轉動中）唔係郭靖！唔係楊過！嗰個叫乜嘢名呀？」

錦程：「尹志平。」

蝦頭：「係呀！尹志平！」

錦程：「咁我又冇尹志平咁衰。」

全場大笑。

蝦頭：「嗰個係尹志平呀！你乜嘢郭靖呢？」

全場繼續大笑。

蝦頭：「（小龍女）個守宮砂，個朱砂痣，就係畀咗佢。」

全場笑到近乎失控。

蝦頭：「所以我今次嘅『演技守宮砂』，我就要畀錦程！」

錦程：「？！」

何故：「但係（導演）海潮呢？咁海潮點啊？」

蝦頭：「勁就勁在，『守宮砂』係有兩粒嘅！左手一粒，右手一粒，海潮同佢（錦程）係夾攻㗎！」

錦程：「夾攻起上嚟，就係全身都係朱砂痣…」

蝦頭（對錦程）：「你走啦你！哈哈哈哈哈哈…」

全場（工作人員，連同等待訪問的記者們）隨蝦頭一起笑到崩潰。

蝦頭（正經）：「佢每次提煉我一次演技，我一粒朱砂痣就會離開，咁所以…」

蝦頭忍不住又笑了。

錦程：「手臂（上的守宮砂or朱砂痣）冇咗好多㗎喇！」

蝦頭：「所以，就趁呢個機會，嗱嗱臨過啲真氣畀我，令我演技有所提升啦！如果唔係，做嚟做去都係咁樣，我都唔想啦！」

錦程：「其實已經有好大嘅提升，好大嘅突破。」

何故：「今次有乜嘢突破？上次歌又唱埋喇，難道今次要扮機械人？變魔術？」

蝦頭：「其實呢，我今次都有一個機械人角色嘅…」

何故：「真係？」

蝦頭：「點都要做吓機械人嘅。」

何故：「唔好！妳呢個『機械人』，要唔係機械人嘅『機械人』。」

蝦頭：「咦？未諗過喎！諗吓先！仲有時間。（停頓，認真思考了一會）上次有好多楝篤笑嘅元素，今次唔係咁樣嘅，喂！我施展渾身解數嘅嗰啲梗係會啦！唱歌跳舞呀，演戲乜乜乜呀，同觀眾互動呀，呢啲唔可以冇啦！」

錦程：「你有冇見過一個show，有一個機械人係唔郁嘅呢？」

蝦頭大笑。

錦程：「一個機械人唔郁，但係要觀眾笑嘅，睇吓可以幾耐？」

蝦頭：「呢啲咪係演技大挑戰囉！」

※

上次《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》，蝦頭破格演出，和觀眾一齊探索「最真実的楊詩敏」，蝦頭強調今次《難道手機冇電才去愛？！》想回歸「最純粹的表演」，而當中的「愛」，其實是「愛自己」。

蝦頭：「『愛自己』唔係一個口號，而係一個過程，要點樣搵到『愛自己』嘅一個過程，呢個先至係我想講嘅嗰種『愛』。」

錦程：「好多人都唔識得『愛』…最重要嘅係，人與人嘅communication，同埋connection…」

蝦頭：「只要重新connect自己，就可以做返一個人。」

在這個AI世代，期待「冇咗兩粒守宮砂」後演技提升大突破的蝦頭，和我們一同「重新connect自己」，一同尋找「愛自己」的過程，一同享受充滿「愛」的劇場體驗！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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