因「確認偏誤」而構成的迷戀——馬里亞斯《如此盲目的愛》｜開卷樂

《如此盲目的愛》（Los enamoramientos，又譯《迷情》）是西班牙作家哈維爾．馬里亞斯（Javier Marías）其中一部經典小說，包含愛情、婚姻、懸疑等許多流行小說的元素，探討愛情、人際關係及絕對客觀的解讀等不同範疇的哲理思考，反思「印象」與「事實」之間的拉扯。保羅．奧斯特的美國現代主義經典推理作品《紐約三部曲》，也對敘述真假、符號解讀進行探討；無獨有偶，《如此盲目的愛》也涉獵這方面的題材。

文：香港電台開卷樂｜原題：因「確認偏誤」而構成的迷戀——哈維爾．馬里亞斯《如此盲目的愛》



哈維爾．馬里亞斯《如此盲目的愛》（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



「完美夫婦」的真面目

故事由一個平實、日常的敘事開始。女主角瑪麗亞．多爾茲是一名在馬德里工作的編輯，她平常會在工作地點附近的咖啡館享用早餐，偶然發現一對夫婦和她有同樣的習慣，這對年輕的夫婦分別名為米格爾和路易莎。

在瑪麗亞眼中，這可是一對模範夫婦——他們相處甜蜜，即使在外也表現親暱，毫不掩飾兩人之間的綿綿情意。瑪麗亞被他倆散發的魅力深深吸引，甚至對他們有自帶浪漫濾鏡的幻想：這對夫婦應該已經有兒女了，他們在接送兒女上學後的空餘時間共進早餐；這位丈夫應該是商人……然而，所有粉紅泡泡都在某天開始逐點破滅。

女主角瑪麗亞．多爾茲是一名在馬德里工作的編輯，偶然發現一對夫婦和她有同樣的習慣。（示意圖，圖片來源：unsplash）

一天，米格爾遭人冷血刺殺身亡，令瑪麗亞非常震驚，亦讓她反思自己對這對「完美夫婦」存在的誤解。為了解開疑惑，她決定從路易莎以及米格爾的生意夥伴——迪亞斯・巴雷拉處着手調查。瑪麗亞沒想過，在偷偷觀察這對夫婦的同時，原來自己也在對方的生活裏留下印象，這對夫婦還為她取了個「謹慎的年輕女子」的稱號。

調查期間瑪麗亞和迪亞斯漸生情愫，但更令瑪麗亞出乎意料的是，原來米格爾和路易莎這對外表光鮮、相處溫馨的夫婦，竟藏着不為人知的一面……

馬里亞斯的支線書寫

作為一名編輯，瑪麗亞每天都要透過閱讀文字描述來推測故事人物的性格（示意圖，圖片來源：unsplash）

隨着讀者細讀故事的描寫、細節，以及角色的內心獨白，便會發現劇情的發展峰迴路轉，遠超我們的想像。除了主線，故事的支線描寫也相當有趣。作為一名編輯，瑪麗亞每天都要透過閱讀文字描述來推測故事人物的性格，所以，以動作細節來揣測人物性格可說是瑪麗亞的「職業病」。

編輯的工作看似為瑪麗亞的生活帶來許多樂趣，但事實上也有令她感到煩厭的時候。譬如，她要接待各種有古怪習慣的作家，滿足他們的寫作靈感甚至生活需要，例如是經常問她穿搭建議的科爾特索先生、以及因為小說情節需要而要求瑪麗亞採購毒品的卡拉伊先生。瑪麗亞除了要懂得閱讀別人的心思，還得以三寸不爛之舌說服作家們放棄某些奇怪的要求。馬里亞斯游刃有餘地加入這些小插曲，為小說增添趣味。

信念和事實的拉扯

馬里亞斯《如此盲目的愛》西語版封面（amazon）

除了明快有趣的故事，作者在作品中也透過不同角色的對話，創造發人深省的金句，教人細想愛情的真諦以及客觀敘事的限制。我們生活中的某些信念，可能是藉由陌生人的形象來建立和維持。常人習慣用直覺來評估對方的性格、品德，甚至揣摩對方的內心世界，推測其是否表裏如一；又或會就着客觀的「敘事」，像是職業、身份等，來為他者建立初步的印象。然而這些敘事，只是詮釋事實的其中一種方式，並非百分百可靠；事實的原貌，也有可能衝擊我們一直以來的信念；而「信念」和「事實」之間的平衡點如何拿捏，則值得讀者深思。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）