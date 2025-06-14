專訪｜十年靜水深流　《都市靜水》洪忠傑畫筆下城市罅隙中的詩意

【專訪】你有沒有試過，行走在鬧市街頭，忽然為身旁一件微不足道小事動容？本地藝術家洪忠傑（Kensa Hung）十年如一日，以畫筆為鏡，映照出這座城市中被忽略的詩意與幽默。



香港藝術家洪忠傑（Kensa Hung）（Nan Fung Place）

他堅持用畫筆記錄日常「瑣碎小事」——無論是阿婆手中「反骨」雨傘、一束棄置花朵點綴的垃圾桶，還是把雀籠架在肩上當作「隨身聽」的阿伯，都能化作他筆下溫柔又幽默的黑白線條。他從2015年開始創作《靜水畫集》，如今集大成以《都市靜水》為題展出逾百幅新舊作品，向這座城市致意，也邀請我們一同潛入他眼中的香港。



為鬱悶生活尋找出口的「一碗水」

Kensa Hung作品《足林》（thebowlofwater/IG）

《靜水畫集》起點，源於Kensa個人生活轉變。2015年，他從自由工作者重返全職教書生涯，規律而忙碌的生活讓他感到些許無聊。「最開始是因為我開始回到full time，很忙、時間也很零碎。」Kensa回憶道，「那時候剛剛開始進了一間中學教書，然後就沒辦法像以前那樣長時間創作。」

Kensa Hung作品《公屋》（thebowlofwater/IG）

日復一日通勤路，單調重複所見所聞，讓他興起了記錄念頭。「其實也醞釀了一段時間，加上日子過得很沉悶，每天上班下班都是同一條路，見到的人也和以往生活圈不同。」於是，他開始嘗試用畫筆捕捉這些「芝麻綠豆瑣碎逸事」。

Kensa Hung作品《加班》（thebowlofwater/IG）

最初，他打算每天畫一張，作為一種日常功課，也作為情緒出口。最早每天一張，這個習慣維持了差不多大半年到一年，後來調整為每星期五張，再到後來的一、三、五更新，他笑言這樣「覺得合理一點，因為每天一張有時會變得有些勉強。」

這些早期作品，多半源自他上下班途中觀察。例如，他記得第一張作品是關於貓的《加班》，而阿伯在街邊淋濕紙皮、冷氣機滴水等尋常景象，都成為他九龍城上班期間素材，這些便是構成《靜水畫集》最初養分。「慢慢地，我開始習慣用新視角去看待同一件事情。」Kensa說道。

從豐子愷到《靜水畫集》

Kensa Hung作品《渡假》（thebowlofwater/IG）

談及《靜水畫集》風格來源，Kensa坦言最初的確是想做一些類似豐子愷《護生畫集》那樣的作品。豐子愷作品中那種平易近人、充滿生活氣息特點，深深吸引著Kensa。「我想起小時候看過他一些畫，例如他畫開罐頭，標題叫《開棺》；或者打仗時炸彈在女人頭上爆炸，標題是《砰》。」這些作品看似平靜生活表面下，蘊藏著深層觀察與思考。

Kensa Hung作品《同事》（thebowlofwater/IG）

豐子愷的影響在洪忠傑創作中顯而易見，但他並非刻意模仿前輩風格。隨著創作深入，他逐漸找到了屬於自己的表達方式。「慢慢發現自己根本不是這樣的人，尤其當你每天畫一張時，真實性情就會流露出來。」他開始更貼近當下都市生活，用更個人化視角去詮釋。

「硬著頭皮用」的詩意名稱

Kensa Hung作品《乾塘》（thebowlofwater/IG）

其持續創作並非一帆風順，在2017年，Kensa也曾經歷一段「乾塘」時期。「覺得靈感枯竭，所以就畫了張《乾塘》。」他形容當時「每一刻都很辛苦」，不知道可以做什麼。加上當時社交媒體尚未如今天般發達，讓他覺得創作更像是一種自我練習。於是，他索性停筆大半年，給自己一段沉澱和儲備素材的時間，之後再重新出發，心態也變得更為輕鬆。

Kensa Hung《靜水畫集》（thebowlofwater/IG）

而《靜水畫集》這個充滿詩意的名字，原來也有一段小插曲。Kensa笑言這個名字「有些造作」。當時為了給系列命名，他請教了書法老師，老師提議了「靜水」，並書寫了「靜水流深」四字相贈，寓意平靜水面下反而更見深厚。

Kensa雖然最初覺得「有點造作」，但既然是老師所賜，也不好推辭，便「硬著頭皮用」。他甚至一度想過不如叫《一碗水》，後來Instagram英文名索性就用了“The Bowl of Water”，帶點自嘲幽默。

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風格經歷幾個階段轉變

Kensa的創作素材，俯拾皆是。他習慣隨身攜帶筆記簿，將途中所見所聞、腦中閃現的靈光記錄下來。他坦言，大量素材最終可能都無法使用，或許只有五分之一能真正成為作品。逐漸地，他對作品要求也愈來愈高，不再像最初那樣「一天一張」地勉強自己，而是「覺得夠好，才畫一張」。

Kensa Hung作品《百厭》（thebowlofwater/IG）

回顧十年創作歷程，Kensa認為自己風格和關注點也經歷了幾個階段轉變。最初是深受豐子愷《護生畫集》影響時期，接著，他開始轉變視角，作品中加入了更多個人化幽默和一點「港式黑色幽默」。例如作品《百厭》，描繪一個跌倒受傷的小孩指著一位肚子上有疑似造口袋傷口的伯伯，充滿了荒誕趣味。

再後來，作品記事性增強，記錄了如珍寶海鮮舫沉沒、疫情等社會事件，成為時代側寫。而到了近期，他創作則更為隨性自由，例如描繪燕子在窗邊留下痕跡，雨水沖刷後形成的《春雨》，畫面是否「完整」已不再是他最主要考量。

十年積累的圓滿句號

《都市靜水》展覽現場（Nan Fung Place）

十年過去，城市與個人都經歷了高低起伏，《靜水畫集》也累積了近五百幅作品。如今，Kensa以《都市靜水》為題，展出逾百幅精選畫作，為這個持續了十年系列畫上一個圓滿的句號。展覽中三幅大型新作尤為矚目，分別是《對面》、《棕櫚》和《偶像》。這些作品是Kensa受邀為展覽空間度身訂造，亦是他對中上環的觀察與回應。

《都市靜水》中三幅大型新作，由左起分別是《對面》、《棕櫚》和《偶像》。（Nan Fung Place）

《對面》靈感源自展覽場地對面商業大廈窗戶。「我晚上去看場地時，看到對面大廈裡還有人在工作，感覺很緊張。」Kensa將這種觀察轉化為畫作，格子窗內眾生相，有人食飯、有人講電話，構成一幅都市浮世繪。

《棕櫚》則源於Kensa對上環馬路中央種植著與環境格格不入的棕櫚樹之奇想。「我覺得在中上環馬路中間種棕櫚樹是很不合理的。」繁忙車流、行色匆匆上班族，與悠閒熱情棕櫚樹形成有趣對比，Kensa巧妙地捕捉了這種城市中超現實感。

Kensa Hung《都市靜水》新作《偶像》（Nan Fung Place）（Nan Fung Place）

而《偶像》構思來自Kensa在摩羅街古董店之發現，店內同時陳列著古董佛像和舊玩具，讓他思考不同時代收藏品、文玩在其功能上相似性。「那些日本動漫模型和侍女俑，這些東西本身就有相似之處，都是那個時代對女性的一些美好想像。」Kensa進一步延伸，將佛教造像、與現代怪獸、石獅子與鬼怪、甚至《星球大戰》角色聯繫起來，探討文化符號傳承與變異。

《都市靜水》展覽現場更會出售重新再版《一年靜水》畫冊（Nan Fung Place）

展覽現場更會出售重新再版《一年靜水》畫冊，收錄共360幅作品，讓觀者能將這份「靜水」帶回家細細品味。如果你也想在繁忙都市生活中，尋找片刻寧靜，不妨走進洪忠傑《都市靜水》，感受他為我們精心打撈起來的，那一瓢安定心神的清泉。

【展覽詳情】

名稱：都市靜水

日期：即日至2025年7月13日

地點：NF藝文空間 L1-3-5, 1/F, Nan Fung Place

