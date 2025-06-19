專訪｜為角色注入靈魂　《光明大押》服指陳景妍：極有熱誠才入行

【專訪/光明大押/服裝指導】一部劇集的成功，除了劇本與演員，很多人第一時間會想到場景和燈光，但服裝設計往往才是讓演員「入戲」的秘密武器。在ViuTV《光明大押》裡，幕後服裝指導陳景妍正是為每一位演員設計造型的重要角色。



《光明大押》服裝指導陳景妍（攝：黃寶瑩）

《光明大押》集結超過百位演員，對她而言是前所未有挑戰。不僅要在有限預算內為龐大演員陣容設計服裝，更要透過細節呈現出當舖這個神秘行業的文化。她如何用服裝造型，為角色注入靈魂？

《光明大押》海報（viutv）

不為人知的幕後流程

回憶起與服裝造型的結緣，陳景妍笑言這份興趣可追溯到童年。「小學時我就很喜歡自己動手做衣服，也很喜歡穿搭。我記得有朋友問我生日想要什麼禮物，我第一時間就說：『衣車』。」然而，真正踏入影視服裝設計行業，卻是一次偶然機會。「當時我的同屋主接到一份香港電影美術助手工作，後來另一部戲，他問我有沒有興趣試一下。我就這樣大膽地一試，結果一試便是這麼多年。」

《光明大押》劇照（viutv）

初入行，一切都需從頭學起。從深入研讀劇本、理解角色，到與導演、美術、攝影等各部門溝通協調，再到採購、製作、為演員試裝，陳景妍坦言一路走來充滿挑戰：「很多時候，預算不足情況下，真的什麼都要靠自己親手去修改和製作。」

而談到服裝指導日常工作，陳景妍詳細介紹了從劇本到成衣完整流程。「我們流程是從收到劇本後開始的。首先要深入研讀劇本，理解每一個角色。之後便要與導演溝通，同時進行大量資料搜集，因為很多角色生活背景和年代，我們未必熟悉。」在確立了造型方向後，還需要與美術、攝影等部門溝通。「例如在色調上，他們想要呈現怎樣的氛圍，我們服裝便要去配合。」最後才進入採購、製作衣服、為演員試裝等環節。

在「夭折」與「不信任」中成長

從業多年，陳景妍經歷過許多難忘挑戰：「我曾經遇過一部電影，在試裝時一切順利，所有東西都準備好了，結果在開拍前，整個項目突然被推翻。」面對心血付諸東流，她和團隊沒有時間埋怨，「只能重新來過。那次我們幾乎是每一晚凌晨三、四點等劇本出來，然後第二天五、六點就要馬上出去採購、連夜製作衣服，為全新角色和劇情服務。」

從業多年，陳景妍表示自己經歷過許多難忘挑戰。（攝：黃寶瑩）

除了時間壓力，與不同文化背景導演合作也帶來挑戰。「我曾經與一位韓國導演合作翻拍他自己舊作，起初他對香港團隊不太信任，我們在會議上有很多意見分歧。」但最終，陳景妍專業能力贏得了對方認可，「那份滿足感是巨大的。」

為《光明大押》每個角色注入靈魂

在《光明大押》中，陳景妍面對的是她入行以來最龐大演員陣容。「這部戲角色實在太多了。最大挑戰是在預算有限情況下，如何為每一個角色，無論大小，都設計出能幫助他們入戲、突顯其個性的服裝。」

《光明大押》服指陳景妍為謝君豪設計了貫穿年輕到年老時期中式七分袖襯衫（viutv）

談到劇中謝君豪飾演的「堅叔」形象， 透露了不少設計巧思。「豪哥本身是一位非常有型的演員，但『堅叔』這個角色需要呈現出一種歷經風霜年代感。我們為他設計了貫穿年輕到年老時期中式七分袖襯衫，以強調他性格中固執和傳統一面。」除了服裝款式，陳景妍還在細節上下足功夫。「我們為堅叔設計了一條『珠仔鏈』，這條鏈子在劇情中有重要伏線。」

《光明大押》堅叔的「珠仔鏈」是劇情伏線（ViuTV）

劇中其他角色服裝也各有用心。「Edan（呂爵安）角色在『黑化』階段，服裝色調會變得深沉；關玲（練美娟飾）則基本上被粉色系服裝所包圍，以突顯她性格背景。」透過這些細微色彩變化，陳景妍為觀眾提供了解讀角色心理的視覺線索。

最大魔力是「幫助演員入戲」

說到這份工作最大魔力，陳景妍認為是「幫助演員入戲」。「有些演員一穿上我們準備的衣服，馬上就入戲，整個人神態動作都不同了。那一刻感覺很奇妙，也很有成就感。」服裝設計不只是「靚」，更是守護角色、給予演員安全感的「盔甲」。

說到服裝指導最大魔力，陳景妍認為是「幫助演員入戲」。（攝：黃寶瑩）

近年影視行業不景氣，陳景妍坦言，「很多人都會做兼職，但只要有新項目，一call大家又會馬上歸隊。這份熱情，正是這個行業最吸引人的地方。」對想入行的年輕人，她也不諱言現實：「如果你可以接受收入不穩定，又對這份工作有極大熱誠，歡迎你試試。但如果不是，真的要三思，這行需要很大熱情和堅持才能走下去。」