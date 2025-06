Oasis重組前夕2000萬港元肖像畫登蘇富比　粉絲評價兩極

【拍賣/繪畫/Oasis/Britpop】「Don't look back in anger, I heard you say.」Oasis這句經典歌詞,在2025年夏天格外應景。自09年巴黎演唱會Gallagher兄弟上台表演前爭執,一別16年,這隊Britpop傳奇樂隊將於下月正式重組,展開萬眾矚目「Live ‘25」巡演。最近,一幅見證他們巔峰時代的畫作也即將登陸蘇富比拍賣,但天價估值卻激發外界熱議。



美國當代肖像畫家Elizabeth Peyton於1996年創作的《Liam + Noel(Gallagher)》油畫,估價高達150萬至200萬英鎊(約1,500萬至2,000萬港元)。消息一出,不僅引發藝術圈熱議,也令Oasis全球粉絲爭相討論。

Elizabeth Peyton《Liam + Noel (Gallagher)》(Sothebys)

創作於96年經典Knebworth演唱會後

這幅《Liam + Noel (Gallagher)》創作於1996年,正值Oasis橫掃全球樂壇、締造英倫搖滾(Britpop)巔峰的年代。畫中,兄弟二人身穿90年代標誌性運動服,Noel站於前方,被Liam從背後雙臂環抱,Liam下巴輕貼哥哥肩膀,構成親密卻不失張力姿態。雖然靠得很近,但兩人眼神卻各自望向遠方,隱約流露出一絲疏離與緊繃。

Stefan De Batselier1995年拍攝的Oasis新聞照(Sothebys)

畫作靈感來自已故比利時攝影師Stefan De Batselier於1995年拍攝的一張新聞照,而在創作同年,Oasis於Knebworth公園舉辦了兩場傳奇演唱會,吸引25萬名現場觀眾,250萬人爭購門票,創下英國音樂史上最大型現場紀錄。同年,他們第二張專輯《(What’s the Story) Morning Glory?》紅遍英美,成為Britpop黃金年代象徵。

Oasis 《 (What’s the Story) Morning Glory? 》 (1995)

而傳說中的「板球棒事件」亦發生於這個時期,據聞Liam將一班酒吧朋友帶回錄音室,惹怒Noel,最終引發兄弟衝突,樂隊內外矛盾不斷,直至2009年巴黎一場激烈爭吵後,Oasis正式解散。

Oasis 照片中不時可見到 Noel Gallagher 與 Liam Gallagher 鬥氣冤家樣子。 (互聯網圖片)

專家與粉絲評價不一

倫敦蘇富比當代晚間拍賣主管Antonia Gardner形容這幅畫「極具預見性」(prescient),她認為佩頓細膩筆觸捕捉了Gallagher兄弟關係本質。Peyton以柔化、甚至略帶女性化視角描繪男性偶像著稱,這幅畫中,Gallagher兄弟昔日粗獷形象被「鮮豔紅唇、柔和玫瑰色臉頰、高挺鼻樑」所取代,呈現出一種既美麗又脆弱的氣質。

Gardner讚嘆道:「Peyton確實讓她的主角看起來非常、非常美麗。」(Peyton certainly does make her subjects look very, very beautiful.)但這份「美麗」並非所有Oasis樂迷都認同。社交媒體上,不少粉絲質疑畫作與真人相似度,亦有粉絲對畫作天價估值表示難以理解。

Elizabeth Peyton《Blue Liam》(Sothebys)

儘管粉絲評價兩極,藝術市場對Peyton熱情卻絲毫不減。她共創作了四幅Gallagher兄弟合體肖像,其中一幅現為三藩市現代藝術博物館(SFMOMA)永久館藏。2024年11月,她另一幅Liam個人肖像《Blue Liam》(1995年)更於拍賣會上以407萬美元(約3,180萬港元)天價成交,創下個人紀錄。

本次即將拍賣《Liam + Noel(Gallagher)》,尺寸為66.5 x 56.5厘米油彩畫板,將於6月24日現身倫敦蘇富比「現代及當代藝術晚間拍賣」,並於6月18日至拍賣前於倫敦畫廊預展。