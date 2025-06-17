展覽｜從威尼斯雙年展回港　楊沛鏗《別離庭》無魚魚缸看城市失落

【展覽/威尼斯雙年展】當你走進M+二樓展廳，迎接你的是一片幽靜又詭異景象：一排排整齊陳列的魚缸空空如也，沒有水、沒有魚，牆上留有乾涸水藻痕跡，粉紅色魚缸燈映照下，空氣裡彷彿流動着一種說不清的情感。



《楊沛鏗：別離庭》展覽現場（M+）

去年，藝術家楊沛鏗（Trevor Yeung）代表香港參與第60屆威尼斯視藝雙年展外圍展，以《雙附院，香港在威尼斯》吸引了超過20萬名觀眾，創下香港外圍展的歷史紀錄。如今展覽回到香港，以全新布局在M+重新演繹。

《（不是你的）逃避洞》，「楊沛鏗：雙附院，香港在威尼斯」展覽現場，2024年（M+）

《楊沛鏗：別離庭》並非威尼斯展覽簡單複製，而是一場「回應展」，藝術家透過「別離」（Detachments）概念，引領我們凝視關係終結後，那片既空洞又充滿記憶的風景。

金魚街男孩之養成

楊沛鏗的名字可能對大部分讀者來說不算熟悉，要讀懂其藝術，或許要先從他背景說起。楊沛鏗的童年記憶，與「水」和「生命容器」密不可分。

他1988年生於廣東，成長於香港。他父親經營海鮮酒家，魚池成為他童年最熟悉的景象。在這些海鮮池裡，生命以一種極其脆弱和功能性的方式存在著——牠們是商品，等待被挑選、被消耗。小時候，他常駐足於酒家外水池，觀察魚兒悠游，或看着一缸缸海鮮不斷被更換，這些畫面無疑為他為日後創作埋下伏筆。

藝術家楊沛鏗(Trevor Yeung) (M+)

進入中學後，楊沛鏗開始養魚，第一次親手組裝魚缸、調整過濾器、照料魚隻的過程，令他對這個「小宇宙」產生了深厚興趣。長大後，他更愛到旺角金魚街一間間水族店流連，仔細觀察各種魚缸與裝置如何構建一個個封閉又脆弱的生態系統。

一邊是海鮮酒家裡生命短暫與無常，另一邊是寵物魚缸中，那種小心翼翼、近乎偏執的關懷與控制，兩端經歷截然不同，塑造了他獨特藝術視角。究竟在人造封閉系統中，生命是如何被定義、被對待？

第一站：走進被棄置的水族店

《楊沛鏗：別離庭》展覽現場（攝：梁嘉欣）

踏入M+展廳，首先你會看到一片被粉紅色燈光籠罩空間。一排排層架上，整齊地擺放著數十個空空如也的魚缸，作品名為《（不是真的）逃避洞》。這場景像極了一間結業後被遺棄的水族店，但魚在哪裡？水又去了哪裡？

在威尼斯展出時，這些魚缸裡盛滿了水，維持著一個看似隨時能迎接新生命狀態。然而，在香港回應展中，他刻意將水全部抽乾。觀眾看到的，是玻璃缸壁上乾涸水藻、水垢和淡淡痕跡。水的缺席，反而讓「水」的記憶變得異常清晰，迫使你思考：這裡發生了什麼事？是疏忽照顧導致系統崩潰？還是主人刻意選擇了離開？牆上扭曲鏡子，將走進來的觀眾身影映照其中，觀者也成為了這個場景一部分。

楊沛鏗作品《小小安逸龍捲風（颱風過後）》》（攝：梁嘉欣）

層架後方，則是另一組名為《小小安逸龍捲風（颱風過後）》的水族箱。特別有趣的是，這部分區域被藍色鐵鍊阻隔，觀眾只能在外圍觀賞，這種「禁區」設計讓人聯想起海鮮酒家或水族店中那些「閒人止步」後台區域，反而激起更強烈好奇心。一個小小魚缸，卻連接著作動複雜、看似過度專業濾水系統。然而，這個精心維持的生態系統如今也已崩壞，似乎再精密控制，也敵不過疏忽後果。

房間中還散布著其他引人深思作品，《小氣情人（香港）》展示了從威尼斯展覽場地牆壁收集來的鹽晶，而《晚菇群》則呈現真菌群落在潮濕環境中頑強生長。這些通常被視為有害的物質，在楊沛鏗詮釋下成為適應惡劣環境生命力象徵。

第二站：復刻威尼斯庭院

穿過幽暗水族店，展覽第二部分光線明亮、豁然開朗，猶如一個威尼斯的庭院，庭院中佈滿奇特紀念品和細節，邀請觀眾坐下來休息和沉思。

楊沛鏗《永不足夠貪婪池（施工中）》（M+）

庭院中央，是被木板圍起來的《永不足夠貪婪池（施工中）》。在威尼斯時，它是一座真正運作的噴泉，抽著威尼斯運河的水，循環不息。回到香港，楊沛鏗讓它徹底停擺，甚至用工程圍板將其圍起，彷彿一件等待維修或已被遺忘的公共設施。作品保留了在威尼斯運作時留下水跡，停滯於時間之中，像一件從異地帶回來的紀念品。

楊沛鏗《秒愛之門》（M+）

不遠處是《秒愛之門》，金屬支架上掛著裝了水的透明塑膠袋，完全就是金魚街常見景象——一袋袋生命被掛起，等待被帶回家。但這裡的袋中，依舊沒有魚，顛覆了我們把新寵物帶回家那種興奮心情，突出了消費文化中虛無感。

在展廳一側，觀眾會遇到《財源滾滾泉》。楊沛鏗如此介紹道：「大家看到黃色球狀物品都通常認為是祈求財富的黃晶，但實際上這個作品裡並沒有一個是黃晶，這是大家一貫以來誤解。」透明缸中放置著染色白水晶和加工粉晶，營造出「財源滾滾」視覺效果，充滿反諷意味。

在一個充滿水的城市，他展示了有水的「雙附院」展覽；而回到一個讓人感到關係疏離的家，他呈現了一個無水的「別離庭」。當我們凝視這些空無一物容器時，或許會重新思考什麼是「失去」，什麼是「擁有」，在別離中重新尋找連結。

【展覽詳情】

名稱：楊沛鏗：別離庭

地點：M+包陪麗、渡伸一郎展廳

日期：即日至2025年10月12日

