從虛構的小說世界反思現實——馬里亞斯《如此盲目的愛》｜開卷樂

由西班牙小說作家哈維爾．馬里亞斯（Javier Marías）創作的《如此盲目的愛》（Los enamoramientos，又譯《迷情》），講述一名馬德里女編輯——瑪麗亞．多爾茲，米格爾和路易莎這對夫婦相識的經歷。瑪麗亞本來只是米格爾夫婦生活的旁觀者，後來卻因為一宗命案，讓她有機會介入觀察對象的生活，並從中不斷接收與自己認知不符的「事實」。

文：香港電台開卷樂｜原題：從虛構的小說世界反思現實——哈維爾．馬里亞斯《如此盲目的愛》（下）



西班牙小說作家哈維爾．馬里亞斯（Javier Marías）《如此盲目的愛》（Los enamoramientos，又譯《迷情》）（圖片由香港電台提供）

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對他人建構的形象，是自我慾望的投射

《如此盲目的愛》的西班牙原文「Los enamoramientos」意即「迷戀」。在故事中，瑪麗亞透過觀察米格爾與路易莎日常的互動，從而不斷確立他們「完美夫婦」的印象，但這實際上是一種自我慾望的投射，這種現象在我們日常生活中時有發生。

長篇心理獨白令讀者投入角色，反思現實

小說家通常會避免大量使用對話及內心獨白，以免妨礙敍事，但馬里亞斯卻反其道而行——《如此盲目的愛》中有大量獨白，書寫瑪麗亞自我辯駁的過程，有人稱這種手法為「意識流2.0」。即使一直以來予人印象良好的角色，瑪麗亞都會因對方一次惡行而反復否定自己對他的看法；有時她會為對方設想行為背後的動機，以建立或挽回她認為最貼近事實的面貌。

《如此盲目的愛》講述一名馬德里女編輯——瑪麗亞．多爾茲，米格爾和路易莎這對夫婦相識的經歷。(Juli Kosolapova/ Unsplash)

故事裏其中一幕最精彩的情節，莫過於瑪麗亞開始懷疑米格爾的生意伙伴——迪亞斯，是謀殺米格爾的嫌疑犯。這段敘事轉向了對「記憶可塑性」的論證：我們重述往事時，究竟是在重構事實，還是創造新現實？我們是否只是在創造迎合既有信念的「真實」？馬里亞斯這種獨特的寫作風格，獲文學評論家評為「思考性文體」，長篇的心理獨白打斷情節發展，讓讀者暫時投入角色的思緒長河之中。此外，書中各種真真假假的描述也為讀者帶來「他者聯想」及「自我意識」的反思，非常適合喜歡哲理思考的讀者。

作家拿捏資訊，與讀者隔空互動

小說家的工作除了建立情節外，還要適當地安排資訊出場的時間點，才能為讀者製造驚喜。出色的作品有時甚至可以用資訊誤導讀者，為讀者帶來獨特的閱讀體驗。譬如《如此盲目的愛》的開首寫道：「那是我最後一次見到米格爾・德思文或者德文內，也是他的妻子路易莎最後一次見到他。這不免有些奇怪，或許有失公平，因為畢竟她身份不一樣，是他的妻子……」這段敍事的訊息量很大，加上書名有「迷戀」、「盲目的愛」之意，很容易令讀者誤以為瑪麗亞是第三者，而往後讀者對故事的想像也會逐一擊破。作者與讀者之間這般的隔空互動，也彰顯馬里亞斯深厚的寫作實力。

補充資訊：馬里亞斯的生平

哈維爾．馬里亞斯（Javier Marías）是西班牙最著名的當代作家之一（資料圖片）

馬里亞斯在西班牙馬德里出生，是西班牙最著名的當代作家之一，也是諾貝爾文學獎的熱門人選。有如此美譽，父母對他文學觸覺的培養功不可沒。他的母親為翻譯家，自小培育馬里亞斯精確的語言運用能力；父親是哲學家，他因反對佛朗哥獨裁統治的立場而遭受政治迫害。為此馬里亞斯逃至美國，直到西班牙的政治環境緩和才回國。故此，我們在馬里亞斯的早期作品中也不難發現流亡者的元素；而其父親，便是流亡者角色原型的重要參照。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）