JJJJound聯乘藝術家Gyuhan Lee　快遞紙箱燈索價2萬7千仍大受歡迎

【設計/燈具】近日在Instagram常見到一組照片：一個看似平平無奇的快遞紙箱，上面印有加拿大極簡品牌JJJJound標誌，輕輕一按開關，瞬間化身為散發溫暖光芒的設計燈具。這正是極簡品牌JJJJound與韓國藝術家Gyuhan Lee的最新聯乘項目「Kraft & Hanji Lamp」。這盞用「包裝廢料」製成的燈，究竟有何魔力能引起熱話？



JJJJound x Gyuhan Lee Kraft & Hanji Lamp（JJJJound）

極簡美學之神 JJJJound 是誰？

在解構這次合作前，必須先認識JJJJound這個潮流界「神級」品牌。有趣的是，JJJJound最初並非一個服裝品牌，而是由創辦人Justin R. Saunders在2006年開設的網上Mood Board，分享他對設計、攝影和建築獨特審美。其後，憑藉著對極簡主義、大地色系以及對細節和品質之極致追求，逐漸發展成一個備受追捧的生活風格品牌。

JJJJound x Gyuhan Lee Kraft & Hanji Lamp細節（JJJJound）

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JJJJound最擅長就是聯乘合作，從New Balance、Salomon、adidas到Reebok，無數經典品牌都曾與它攜手。JJJJound能將經典單品注入其獨有美學，往往只是微調顏色、更換材質，卻總能創造出極高話題性，其出品更因限量發售而成為潮人瘋搶「聖物」。這次與Gyuhan Lee的合作，便是這種理念又一次延伸。

消費品包裝變成藝術品

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這次合作的另一位主角，是韓國年輕藝術家Gyuhan Lee。他近年在社交媒體迅速冒起，擅長將我們日常生活中最常見、最容易被忽視的消費品包裝，轉化為獨一無二的家具和藝術品。他曾用大家熟悉的Nike橙色鞋盒，巧手打造成一張可以安穩坐下的椅子，甚至是一張梳化，令人會心一笑。

他也曾將麥當勞的牛皮紙外賣袋，結合傳統韓紙工藝，變成散發著溫暖黃光的長方體立燈。連美國樂壇天王Pharrell Williams也是其粉絲，更在其拍賣平台Joopiter的展覽中，特別展出Gyuhan為其創作的麥當勞紙燈。

去年他曾在灣仔WOAW Gallery舉辦個展《Pop Craft Structure》，當時展出的麥當勞紙袋燈、Hello Kitty高達等標誌性作品，吸引了大量本地潮人朝聖打卡。

他曾在訪問中表示，這些隨處可見的「廢材」是他最易取得的創作媒介。他感興趣的是，當一個Nike鞋盒完成了保護球鞋的使命後，它是否只能走向堆填區？Gyuhan Lee用作品給出否定答案，賦予它們新的形態與價值。

當極簡主義遇上傳統工藝

JJJJound x Gyuhan Lee Kraft & Hanji Lamp（JJJJound）

JJJJound x Gyuhan Lee Kraft & Hanji Lamp（JJJJound）

在這次「Kraft & Hanji Lamp」設計中，Gyuhan Lee選用了JJJJound標誌性的牛皮紙袋及封箱膠紙。他將牛皮紙與韓國傳統手工紙「韓紙」（Hanji）逐層疊加，創造出堅韌而半透明的獨特材質，為燈具注入一絲東方獨有的溫潤感。

JJJJound x Gyuhan Lee Kraft & Hanji Lamp製作過程（JJJJound）

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燈具的結構靈感源自極簡建築的網格比例，呈現完美的立方體造型。熄燈時，它樸實的外觀，加上刻意保留的封箱膠紙，讓你很難不把它當作一個角落的快遞包裹。然而，一旦開燈，溫暖的光芒便會從內部均勻散發，隱約透出內裡的鋼製骨架，瞬間營造出充滿禪意的氛圍。這種強烈的反差感，正是設計最令人驚豔的巧思。

這款燈具分為大小兩個尺寸，大型版本（高129cm）索價3,400美元（約27,225港元），而小型版本（高75cm）亦需1,400美元（約11,210港元）。小型版本在JJJJound官網一經發布便迅速售罄，足見其吸引力。