專訪｜一筆一錘二十年　畫家司徒志明銀匠陳業穿梭點線面跨界傳承

【繪畫/珠寶/展覽/專訪】香港步調向來急促，但畫家司徒志明（Marco Szeto）與銀匠陳業（Yve Chan）聯展「穿梭點線面」，卻用作品本身，讓時間慢了下來。



展覽將司徒志明斑斕畫作，與陳業精工金屬、寶石並置，呈現一場跨媒介藝術對話，也是對一段橫跨近二十年師徒情誼的梳理與見證。藉此機會，我們與兩位藝術家深度訪談，聽他們親述如何從大學師生，一步步成為今日並肩創作的夥伴。



「穿梭點線面」展覽將司徒志明（左）斑斕畫作，與陳業（右）精工金屬、寶石並置（金子良晨）

司徒志明、陳業師生檔二十年創作路

司徒志明的藝術啟蒙，要追溯到一段驚心動魄童年經歷。「我兩歲時得了白喉，在以前是絕症，會呼吸不到。」他回憶道。在九龍醫院隔離病房裡，父母為他留下了紙和筆，這成為了他在孤獨中唯一慰藉。自此藝術與他人生緊密相連，數十年來，司徒志明身影遊走於畫室、課堂與世界各地寫生現場。從油畫、水彩、中國墨水到粉彩、拼貼，他掌握的技法多元，至今已畫了超過一甲子。

司徒志明各地取材作品（金子良晨）

近二十年前，這份藝術熱情，透過大學課堂傳遞給了當時還是學生的陳業。「當時阿Sir（司徒志明）來我們大學教學，我剛好就上到他的課程。」陳業憶述。畢業後，他投身廣告業，在五光十色商業世界打拼，卻始終感到一種無形壓力。「工作之餘，我會想在一個空間裡繼續尋找自己，回到以前學畫畫時那種純粹狀態。」於是，他選擇「回到」老師身邊，斷斷續續地，在二十至三十歲黃金十年裡，重新拿起畫筆，尋找內心平靜。

這段師生緣，成為了陳業日後創作道路上最重要基石。出身於玉石商人家庭的他，血液裡流淌著對工藝與商業的敏銳觸覺。「我成長背景離不開藝術、商業和工藝。」他深知，要在香港這個城市走藝術路，必須找到一條能將兩者結合的路徑。最終，他選擇了金工，遠赴英國伯明翰城市大學深造，並考取美國寶石學院（GIA）寶石學家資格。然而，無論頭銜如何改變，他始終認為，一切根源，都來自於司徒志明教他的藝術課。「那個最基礎訓練，其實就是由畫畫引導到今天的。」陳業表示。

從「廣」到「專」，看的是不妥協「真功夫」

司徒志明如何評價陳業為人「實在」（金子良晨）

司徒志明如何評價這位得意門生？「你看他身形都知道，他是一個很『實在』（solid）的人，不是那種漂浮的，我很欣賞他實力派作風。」他頓了一下，接著說：「我自己看畫也習慣了看『功夫』，看那些實在線條，而不是只看表面顏色漂不漂亮。」

「穿梭點線面」展覽現場（金子良晨）

這份對「功夫」的看重，正是司徒志明傳承給陳業最核心的精神。陳業坦言，老師對他影響巨大。「在香港做珠寶創作，我涉獵媒介很廣，但『廣』的前提是要『專』，這個精神是從阿Sir那裡學到的。」他看著老師能精通油畫、水彩、粉彩等多種媒介，領悟到藝術深耕需要無比投入與決心。

這種精神，體現在他對物料的獨特見解上。「一般做生意，當然只賣最純正的綠色翡翠。但我會用多一個角度去想，當你將不同顏色寶石放在一起，透過不同線條或佈局去組織，其實是賦予了它一個新生命。」這份「再組合」能力，與司徒志明藝術觀不謀而合：「藝術，其實就是將自然再組合。」師徒二人，一個在畫布上揮灑，一個在金屬上敲打，看似路徑不同，實則心法相通。

在AI時代，為何要談「點、線、面」？

「穿梭點線面」展覽海報

時隔三年，兩人再度聯手辦展，以「穿梭點線面」為題，回歸創作本質。這在一個追求複雜概念與即時生成的AI時代，顯得有些「反潮流」。「現在這個世界太喜歡講『表達』，而反而沒有了『表達能力』。」司徒志明一語中的。

作為一位在多所大學任教的資深教育者，他觀察到許多年輕人空有表達慾望，卻缺乏駕馭媒介的基本功。「我很想他們能回去基本上做好一點，就像語言能力一樣。」他引用現代繪畫之父康丁斯基名言——「點、線、面能產生所有的東西」，強調回歸基本，才能發現創作無窮樂趣。

陳業對此深有同感。「現在商業社會很簡單，大家只會說哪個品牌我就買，越來越少個人審美。」他指出，當AI能輕易生成幾近完美的圖像時，人類工藝價值，便體現在那些最基礎、最實在的功夫上。

繪畫與金工互相呼應

展覽中最能體現這種跨媒介「化學反應」的，莫過於司徒志明粉彩畫《靜默》與陳業那枚仍在創作中的翡翠戒指。「我畫《靜默》時，很想做到像他做金工那樣『刻下去』的感覺。」司徒志明形容，他在特製砂紙感畫紙上，用粉彩一筆筆「點」出畫面，每一筆都無法修改，講求當下快感、直接性與節奏感。那種創作衝動，源自他觀看陳業用錘子敲擊金屬影片時所感受的共鳴。

而在展場另一端，陳業的翡翠戒指則像一個立體版呼應。他將一塊原石，透過解構、切割，保留部分石皮，創造出不同切「面」。然後，他在粗糙石皮上，精巧鑲嵌一顆啡鑽，作為點睛的「點」。他更計劃未來用黃金勾勒「線」條，完成整個作品。

「穿梭點線面」展覽現場（金子良晨）

在陳業看來，從金屬到玉石，從繪畫到珠寶，「點線面」皆為創作萬物原型。「我們為何要回到這些基本元素？因為人的價值、本質，就是由一些很簡單元素組織起來。最終作品價值高低，其實是我們如何將最精彩的東西簡化。這才是真功夫。」無論科技如何演進，由人手、人心創造的價值，永遠無法被取代。

【展覽詳情】

名稱：穿梭點線面

日期：即日至2025年7月13日

地點：香港中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 17 樓 1701 室金子良晨

