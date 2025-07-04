細水長流，傳承之音：《香港非物質文化遺產系列——南音》｜開卷樂

上世紀，廣東傳統說唱——南音，透過收音機傳出繞樑的餘音，曾經是一代人的集體回憶。「香港非物質文化遺產系列」由香港中文大學音樂系中國音樂研究中心策劃，其中《南音》的兩位編者——資深粵劇表演藝術家阮兆輝，與香港都會大學人文社會科學院講師陳子晉，一同細說南音的今昔面貌。

文：香港電台開卷樂｜原題：細水長流，傳承之音：《香港非物質文化遺產系列——南音》（下）



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



南音名曲——《男燒衣》

除了《客途秋恨》，另一首耳熟能詳的南音便是《男燒衣》。談起此曲，阮兆輝分享當年往事：「有次在電視節目《歡樂今宵》中，恰好中間有個三分鐘的空檔，編導讓我唱首粵曲，可是上哪裏找三分鐘的粵曲呢？當時我靈光一閃，決定演唱《男燒衣》的尾段，反應意想不到地熱烈。隔日，老闆『文嫂』來電，如是者在她的慷慨支持下，我便灌錄了一些南音唱片，往後更陸續推出系列作品。」

《男燒衣》講述男主角失去了心愛的女伴，癡情訴哀。末段艇嫂見他可憐，便介紹另一位美女作伴。縱使曲中沒有直描男主角的回應，但聽眾亦可由艇嫂的反應，側面洞悉男主角已接納新伴，一掃方才的悲愁，樂曲氣氛也馬上產生變化，諷刺得令人哭笑不得。

字即為譜——南音的演奏特色

《男燒衣》的魅力在於通俗輕鬆，演唱者可隨意添加助語詞或形容詞，利於營造氣氛，陳子晉指出南音的獨特之處在於字即為譜。事實上，南音藝術自古流傳，並無固定樂譜可循。藝人表演時能融入創意，展現出獨特的個人風格。曲首的器樂前奏稱作「板面」，每位樂手皆能在既定節拍中加入即興創意，賦予樂曲嶄新面貌。

阮兆輝《南音集》，其中包括名曲《男燒衣》（網絡圖片）

這種創作方式與西方音樂大異其趣：後者主要仰賴作曲家完整譜曲；而南音則容許在基本旋律框架下，任由樂手發揮創意。正因如此，每次演奏都是獨一無二的藝術呈現，同一曲目經不同藝人演繹，展示千姿百態的風采。

學府的參與至關重要

如今，南音從大眾文化變成了小眾愛好，其發展的最大困境是缺乏展示舞台，難以讓更多人接觸和了解。2000年代初，香港中文大學重新出版了已故南音藝人杜煥的錄音專輯《訴衷情》，讓南音重新引起大眾關注，也激發了不少研究者的興趣。從保存紀錄到策劃推廣，學府的推動與這項日漸式微的藝術傳承，息息相關。

並非為了再度流行，而是延續下去

時代變遷，今日的社會風貌與往昔大不相同。阮兆輝與陳子晉坦言，在資訊爆炸的當下，南音確實難復昔日盛況。然而令人欣慰的是，仍有年輕一代願意延續南音這項傳統。兩位學者都深切期待未來有更多新人投身南音的研究，讓這項珍貴的文化在詳實的學術記錄中悠久傳頌。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）