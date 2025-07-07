84歲正是闖的年紀？「超齡新人」處女作奪日本漫畫最高獎震撼業界

【藝聞/漫畫】什麼時候開始追夢都不會太晚？84歲憑處女作《我的人生每秒24格》（１秒24コマのぼくの人生）奪下被譽為漫畫界奧斯卡的「手塚治虫文化獎」年度最大獎「漫畫大賞」的林太郎（りんたろう），可能就給出了最佳答案。



一位耄耋之年長者以「新人」之姿，憑藉人生第一部漫畫作品，就摘下無數漫畫家夢寐以求的桂冠，究竟是何方神聖？原來這位「新人」，根本是日本動畫界傳奇。

手塚獎有多厲害？日本漫畫界最高獎項

要知道這個消息有多震撼，首先要說說「手塚治虫文化獎」的份量。這個由朝日新聞社於1997年創立的獎項，是為了紀念已故「漫畫之神」手塚治虫偉大成就，並旨在表彰那些繼承其精神，為漫畫文化作出卓越貢獻的作品與創作者。

「手塚治虫文化獎」被認為是日本漫畫界最高獎項（圖片來源：rintaro.official/IG）

歷屆漫畫大賞得主，無一不是響噹噹的名字，例如《龍珠》鳥山明、《男兒當入樽》（SLAM DUNK）井上雄彥、《烙印戰士》（Berserk）三浦建太郎等膾炙人口作品都曾獲此殊榮。能入圍已是肯定，奪得大獎更是對一部作品藝術性、創新性與影響力之最高加冕。

這位「最強新人」究竟是何方神聖？

當日本媒體紛紛以「84歲新人漫畫家」來報導林太郎時，瞬間引起熱議。技術上來說，這確實是他首部漫畫作品，稱為「新人」並無不妥，但這位「新人」來頭實在太驚人。

「84歲漫畫新人」林太郎其實是動畫界傳奇級人物（圖片來源：rintaro.official /IG）

林太郎本名林重行，1941年出生於東京。年僅17歲時就已加入東映動畫，參與了日本史上第一部彩色長篇動畫電影《白蛇傳》的製作。到了1962年，他跳槽到手塚治虫剛剛創立的「虫製作公司」（Mushi Production）。換句話說，在手塚治虫開創日本電視動畫的黎明期，林太郎就是其核心大將之一。

他曾擔任《小飛俠》（鉄腕アトム）和《森林大帝》（ジャングル大帝）分集導演，可以說是親身參與並見證了日本動畫產業從零到一奮鬥歷程。離開虫製作後，其導演生涯更是攀上高峰。他執導的劇場版動畫《銀河鐵道999》（1979年）不僅成為當年日本票房冠軍，更是一代人集體回憶。

《銀河鐵道999》少年星野鐵郎母親被機械殘殺，得神秘女子美達露相助，登上999銀河列車出發換取機械身體為母報仇，旅程中他體會到生命的重量……

之後，他與角川春樹、大友克洋等猛人合作，接連推出了《幻魔大戰》、《神劍》（カムイの剣）等作品，以充滿實驗性與視覺衝擊力的風格，定義了80年代日本動畫電影美學。2001年，他再度與大友克洋合作，將手塚治虫早期同名漫畫改編成動畫電影《大都會》（メトロポリス），其細膩作畫與宏大世界觀，至今仍為人津津樂道。

所以，當媒體以「84歲新人漫畫家」來稱呼他時，不少網民吐槽這位新人未免太「大牌」。到底是一部怎樣的作品，能讓這位動畫巨匠「轉行」？

一部「可以閱讀的電影」

《１秒２４コマのぼくの人生》（中譯：我的人生每秒24格）封面（圖片來源：rintaro.official/IG）

這部得獎作品名為《１秒２４コマのぼくの人生》（中譯：我的人生每秒24格），是一部自傳式漫畫，耗時六年才完成，講述的正是林太郎自己從二戰時期童年，到成為動畫導演的半生經歷。

《１秒２４コマのぼくの人生》（中譯：我的人生每秒24格）內頁圖片（圖片來源：rintaro.official/IG）

有趣的是，這部漫畫創作風格並非傳統日式漫畫（Manga），而是採用了法語圈漫畫「Bande Dessinée」（簡稱BD）風格。事實上，這部作品最初是由法國出版社KANA委託創作並率先在法國出版，獲得巨大迴響後才紅回日本。這也是手塚治虫文化獎史上，首次有BD風格作品獲得漫畫大賞。

林太郎與評審秋本治合照（圖片來源：rintaro.official/IG）

他將數十年動畫導演功力，像畫動畫分鏡那樣，完美地轉化到漫畫靜態畫格之中。創作出《烏龍派出所》的評審秋本治就盛讚道：「作品深深打動了人心，分鏡就像電影場景一樣，閱讀起來十分流暢。」另一位評審中条省平則稱：「他將BD技法完美地化為己用。」

書中不僅有林太郎個人回憶，更描繪了戰後日本動畫草創時期眾生相，以及他與恩師手塚治虫相處珍貴點滴，能看到動畫黃金時代熱血與汗水，甚至還有親手自製幻燈機放映電影的青澀回憶，可以說是記錄日本動畫發展史的珍貴文獻。

在頒獎典禮上，林太郎說：「我懷著『要畫出一部可以閱讀的電影』的心情，花了六年才完成這部作品。這本書是靠所有參與出版的人齊心協力完成的，我認為這個獎項是對大家的肯定，我只是代表大家上台領獎。」