展覽｜啟德「雪域的祝福」大型唐卡展　帶你走進藏傳佛教藝術世界

【展覽】說起藏傳佛教的唐卡，對許多香港人而言或許仍帶有一絲神秘色彩。最近在啟德舉行的「雪域的祝福」大型唐卡展，正是讓我們近距離感受這種藝術形式的絕佳機會。



展覽展出37幅來自十九至二十世紀、極為珍罕大型唐卡畫作，展覽規模甚至被佳士得亞洲區主席程壽康稱為「百年一遇」，為我們打開了一扇通往西藏藝術的窗口。

那麼，唐卡是甚麼？

《釋迦牟尼佛與十六羅漢》局部圖（SOGO）

唐卡（Thangka）在藏語意為在藏語中意為「可以展開的畫」，是藏傳佛教中獨有卷軸畫藝術。不僅是藝術品，更是承載著文化、歷史、宗教、天文甚至醫學知識的載體，有「西藏百科全書」之稱。畫師們採用金、銀、硃砂、青金石、綠松石等天然礦物作為顏料，經過精細研磨後層層暈染在棉布或絲絹上。使得唐卡色彩能夠歷經千百年而不褪色，依然保持著鮮豔與光澤。

「雪域的祝福」大型唐卡展展覽現場（SOGO）

而唐卡創作也有著極其嚴格規範，從神佛造像比例、手印、法器，到背景佈局，都必須依據佛經和《佛說造像量度經》規定，整個繪畫過程視為一種修行與禪修。每一幅唐卡不僅是藝術結晶，更是現實與神明溝通的橋樑。

必看畫作深度遊

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展覽共展出37幅大型唐卡，大部分面積均超過兩米乘兩米，極為罕有。這些作品主要來自19至20世紀青海及內蒙地區，是藏傳佛教藝術核心地帶。 當中更不乏採用「瀝粉貼金」特殊工藝之作品，立體感與華麗感十足，絕對值得近距離細細品味。

面對琳瑯滿目展品，不知從何看起？不妨跟我們看幾幅重點畫作：

《釋迦牟尼佛與十六羅漢》

《釋迦牟尼佛與十六羅漢》（SOGO）

這幅作品可以說是展覽最代表作品之一，來自青海安多地區十九至二十世紀，完美展現了佛教藝術莊嚴與宏大。在畫作中央，釋迦牟尼佛以金剛坐姿端坐蓮座上，右手作觸地印，左手平托鉢盂。

佛陀左右兩旁站立的是其兩大弟子，分別是以智慧第一著稱的舍利弗和以神通第一聞名的目犍連。四周則圍繞著十六羅漢，都是釋迦牟尼佛在世時傑出弟子。這種構圖方式為我們呈現佛教宇宙觀，從佛陀到羅漢，從聖弟子到護法神，能看到一個完整護法體系。

《佛陀出生》

《佛陀出生》（SOGO）

如果說《釋迦牟尼佛與十六羅漢》展示了佛教的莊嚴，那麼這幅《佛陀出生》就要生動得多，甚至像是在看連環畫。你可以看到摩耶夫人夢見白象入胎、從右脅誕下太子、太子一落地便步步生蓮，並一手指天一手指地的完整情節，極富戲劇性。

根據古印度文化，他們認為神聖的佛陀不應經由產道出生，因此是在右脅誕生；而左下角初生的太子腳踏蓮花、手指天地形象，則象徵著「天上天下，唯我獨尊」，意指他所說的才是宇宙真理。

《佛陀本生故事：捨身飼虎》

《佛陀本生故事：捨身飼虎》（SOGO）

這是佛經中最著名「本生故事」之一，亦即是佛陀在前世修行菩薩道時，成佛前故事。畫中描繪了佛陀某一前世，身為王子時在林中遇見一隻飢餓母虎與七隻幼虎。因慈悲心起，王子決心犧牲自己，赤身躺在地上，讓老虎啖食以拯救牠們的生命。當中原野畫面豐富，有雪山、果樹、彩虹、雪獅及其小獅，描繪十分細膩，也傳達了佛教「布施」理念。

《白度母》

《白度母》（SOGO）

在藏傳佛教中，度母是觀世音菩薩慈悲眼淚的化身。她特別之處在於擁有七隻眼睛，除了臉上雙目和眉心一隻慧眼，雙手手心和雙腳腳心也各有一隻眼睛。 這象徵著她能無時無刻、全方位地觀照到六道眾生苦難，不會遺漏任何一個需要幫助的靈魂。畫中白度母體態優美，神情寧靜，給人帶來無限安慰。

《六臂瑪哈嘎拉》

《六臂瑪哈嘎拉》（SOGO）

當我們初看唐卡畫作中護法神，可能會被其猙獰形象嚇到，例如畫中這位「大黑天」瑪哈嘎拉便有著藍黑色身體，三目圓睜，戴著骷髏冠，腳踏白色象王。

這種「忿怒相」其實是慈悲之極致，是一種對眾生「肉緊」的表現，看似憤怒，內心充滿了最深切關懷。護法神腳下踩著的白象，象徵被調伏的愚痴與無明；而身後熊熊燃燒火焰，則代表淨化心靈、燃燒煩惱的智慧之火。

展覽以外，「雪域的祝福」場內每日下午 2 時至 5 時均設有唐卡繪畫示範，讓公眾進一步深入了解並沉浸在唐卡藝術之中。（SOGO）

展覽以外，場內每日下午 2 時至 5 時均設有唐卡繪畫示範，讓公眾進一步深入了解並沉浸在唐卡藝術之中。大會更將於 7 月 11 日（星期五）及 7 月 13 日（星期日）舉辦專題講座，引領大眾深入了解精緻唐卡畫作背後蘊藏佛教深厚歷史、生活哲學智慧及文化， 並更深入理解唐卡藝術背景及歷史文化意義，有興趣讀者，可留意官方資訊，留意更多。

【展覽詳情】

名稱：雪域的祝福

地點：The Twins雙子匯1期10樓TT SITE（九龍啟德協調道12號）

日期：即日至7月20日（星期日）

