《茶餐廳的親善大使》走進校園　解密雞尾包、菠蘿包典故｜何故

2025年7月2日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》展開香港校園巡迴演出，第一站是位於天水圍的天主教培聖中學。



《茶餐廳的親善大使》由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，此劇自2024年1月起，在香港的不同茶餐廳裡，經已五度公演，引起廣泛迴響。2025年3月中旬起，亞洲巡迴演出正式開始，第一站在東京，第二站就是5月下旬在台北，嘗試向香港以外的觀眾，推廣及傳承香港極具代表性的「茶餐廳文化」

「茶餐廳的親善大使」雖然在2025上半年奔奔波波，但我們並沒有忘記香港的觀眾，7月上旬衣錦還鄉，卻不再局限於寸金尺土的茶餐廳，而是走入更廣闊的中學校園，以全新撰寫的劇本，配合不同的食物和獎品，教導同學們「茶餐廳的餐桌禮儀」，分享「回憶中的香港味道」，更重要是如何選擇ABCD餐。

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今次的ABCD餐，分別是蛋撻、雞尾包、菠蘿包和豬仔包（圖片由作者提供）

這次在天主教培聖中學的互動演出，負責的老師特別將學校的小食部變成「培聖茶餐廳」，讓超過一百名同學，飾演茶餐廳的「客人」，一起離開沉悶的課室，在輕鬆和熱鬧的氣氛下，由「茶餐廳的親善大使」跟他們進行全方位學習，並且帶來嶄新的劇場體驗，渡過了一個既愉快、又充實、而且好有意義的上午！

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今次的ABCD餐，分別是蛋撻、雞尾包、菠蘿包和豬仔包，而答中「茶餐廳術語問答遊戲」問題的同學們，可以獲得一份《回憶中的香港味道》和香港品牌上稀園聯乘的傳統小食盲盒，盲盒內有鴨蛋卷、杏仁餅、鴨蛋酥、鳳凰卷等「香港味道」，這些都是呼應主題，具有紀念價值的獎品，重點是讓同學們從不同角度思考「選擇」的真諦。

《茶餐廳的親善大使》正在不斷演化中，這個校園版全新劇本的有趣劇情，除了解開「茶餐廳七不思議事件」，「茶餐廳的親善大使」還特別講解了雞尾包、菠蘿包和豬仔包的典故和來由，讓同學們不只是「食住玩，玩住食」，更可以加深對香港飲食文化的了解，獲得更多有關「香港味道」的資訊和知識。

「大家必須謹記，茶餐廳係香港嘅縮影，匯聚咗好多好多唔同嘅『香港味道』，同埋屬於我哋嘅美好回憶。」

《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》在校園裡的巡迴演出，是我們今年的新嘗試，希望不只是走進校園，更可以融入社區，在教學相長的大前提下，讓更多年輕人可以擁有「美好回憶」，可以生動活潑地接觸到屬於我們的「回憶中的香港味道」。

《茶餐廳的親善大使》在亞洲各地和香港校園的巡迴演出，將會同步進行！各位有興趣的教育工作者，可以隨時聯絡我們！期待一起保留和傳承「香港味道」，並且發掘更多「香港味道」的可能性！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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