陳子謙新作《學習微笑》散文細味日常　以幽默感學習喘息｜開卷樂

《學習微笑》是香港作家陳子謙繼散文集《怪物描寫》後的第二部散文集，亦是他出版的第四本著作。全書共分成「靈魂太輕，身體超重」、「或遠或近」、「香港不是過場」、「閱讀不是報告」和「別害怕靈感」五輯，收錄了逾百篇刊登在報章專欄的短篇散文。

文：香港電台開卷樂｜原題：《學習微笑》：以幽默感學習喘息



《學習微笑》（書封）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



微笑・文學

書名《學習微笑》予人一種教科書之感，身兼講師一職的陳子謙，也藉由此書深究微笑的不同方式。他認為微笑往往令人難以捉摸：「相較於大笑，你較難知道一個微笑背後表達的是甚麼。」

微笑的程度是所有「笑」之中最小，但可能性卻遠比大笑多。微笑的種類多不勝數：如表示欣慰的「姨母笑」、用來化解僵局的「尷尬而不失禮貌的微笑」等。同是微笑，背後的意思卻變化萬千。陳子謙直言喜歡這種曖昧感：「這特性就如文學，表面呈現一種模樣，內裏暗藏更多解讀的可能。」

微笑的程度是所有「笑」之中最小，但可能性卻遠比大笑多。（unsplash）

「微」的極致

《學習微笑》的尺寸也同樣「微」型。這本書是按照日本文庫本的尺寸規格，大小約是四份一張A4紙，單手可握，比某些手機型號更小。陳子謙認為輕盈的設計有助推廣紙本閱讀：「若果每次外出也要帶着厚重的書，確實令人很掙扎。這年頭，大家都習慣用手機閱讀，貪其輕便；然而帶一本這樣的『書仔』外出，壓力自然少得多。」書本雖然小巧，但封面和書脊皆以鮮豔的黃、橙、粉紅和白色為主，非常吸引眼球。

除了外形之外，文章篇幅也以「微」取勝：全書收錄了一百零六篇短篇散文，每篇一頁，並配以簡單的插圖。陳子謙這樣形容自己的寫作風格：「我的散文風格偏向輕鬆，或許還有點幽默。這兩點和『輕』的概念很相投。」不論是心理還是生理上，這本書都把閱讀的負擔一掃而空，「微」的輕盈貫穿裏外，「讀一兩頁，讀者已得到完整的閱讀體驗。」陳子謙說。

幽默使人微笑

除了首段提及的趣怪輯名，作者的幽默感還體現於每篇文章的標題，如〈大學之（食）道〉、〈死線已在十天前〉，以及用以形容簽書的〈罰抄〉等等……只要轉換觀點，日常的瑣事也可以變得幽默、有趣。不過他坦言，生活並非笑聲處處：「我是個生活無聊的人，但無論自己觀察甚麼，我都想從中找到些小情趣，然後把它寫下來。」他認為幽默的形成，無非是兩個因素：「第一是反常，第二是絕妙的節奏。」當事物的發展超乎預期，形成「反常」的邏輯，便會滑稽起來。書中不少的文章也有這種精妙——先刻意誤導讀者，結尾再來一個急轉彎，打破讀者原有的期待，便會令人會心一笑，這也是閱讀這本書的樂趣。

靈感源於生活

《學習微笑》中第五輯「別害怕靈感」，寫下了作者在生活中尋找靈感的寫作軼事：「我比較喜歡真誠、無話不寫的寫作方式。散文給人的印象，是相對直接地記錄作者的真實經歷和個人想法，卻較少人呈現寫散文時的真實過程。我覺得這些也很有趣啊，就把它寫了出來。」對創作人而言，寫作既源於生活，也是生活的一部份。陳子謙的《學習微笑》記錄他生活中的有趣觀察，為讀者輕輕添上「些微」笑意。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）