荷蘭工作室打造「夢境紀錄儀」　睡醒對AI說話就幫你重播昨夜的夢

【設計】你有過這樣的經歷嗎？明明做了一場精彩絕倫的夢，醒來後卻只記得零碎片段，怎麼也拼湊不出完整畫面。不過，荷蘭設計工作室MODEM最近推出的「夢境紀錄儀」（Dream Recorder），或許能讓你的夢境不再只是一場空。



Dream Recorder (Modem)

這個外觀極簡如電子時鐘的裝置，使用上幾乎沒有技術門檻：起床後，只需對著它描述昨夜的夢境（任何語言皆可），數分鐘後，一段「超低解析度」的短片便會在螢幕上生成，重現你方才口述的潛意識故事。

其運作原理是透過OpenAI的語音識別技術，將口述內容轉換成文字，再交由LumaLabs的AI模型生成約五秒鐘的影片。裝置本身設有七個儲存槽，剛好對應一星期的夢境記錄。

Dream Recorder (Modem)

為何是「超低解析度」？

最令人好奇的是，為何影片刻意追求「超低解析度」？MODEM的設計師認為，過於清晰的影像反而會偏離我們對夢的真實記憶。夢境本就朦朧、曖昧且邏輯混亂，那種跳躍式的敘事和模糊的視覺質感，才是夢的本來面貌。AI生成影像時那種不合邏輯、隨意拼湊的「缺陷」，恰好完美地模仿了夢境的破碎感。

為了營造這種獨特的Lo-Fi美學，團隊更與藝術家Alexis Jamet合作，刻意「降解」AI生成的影像，使其更具質感與氛圍。他們深信，還原夢境的「感覺」，遠比追求影像的「真實」來得重要。

這份對「感覺」的執著，也體現在其極簡的設計上。它刻意保持獨立，不連接手機、沒有應用程式、不設通知功能；螢幕甚至無法觸控、不會發出聲響。這一切都是為了將臥室打造成一個不受干擾的「庇護所」，讓科技以一種更溫和、更安靜的方式融入生活。

開源專案向所有人開放

最令人驚喜的是，「夢境紀錄儀」並非商業產品，而是一個完全開源的DIY專案。MODEM將所有設計圖、程式碼與3D列印檔案，全數免費公開在程式碼平台GitHub上。他們更貼心地提供了一張購物清單，指導使用者如何購齊Raspberry Pi微型電腦、螢幕等所有零件，成本估算約為285歐元。

最關鍵的是，整個組裝過程無需焊接等複雜技巧，只需按照說明書組合即可，大大降低了技術門檻，讓任何對此感興趣的人，都能親手打造屬於自己的「捕夢器」。