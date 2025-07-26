道出照顧與被照顧者的孤寂 郭富城新戲《無名指》 觸動人心｜何故

《無名指》題材感人，內容貼地，節奏爽快，演員出色，是一部既不造作，也沒有刻意賣慘的親情勵志電影。



《無名指》由孔令政執導，陳羅超和梁美薇監製，郭富城、許恩怡和鮑起靜領銜主演，羅永昌、泰臣和范麒智主演，梁詠琪和譚耀文特別演出，鄭丹瑞和田啟文友情演出，文念中擔任美術總監，梁祐暢和李植熹擔任攝影指導，台前幕後陣容鼎盛，集合了金像獎班底，是一部用心製作的商業電影。

《無名指》講述香港壁球前冠軍鄧叔彥（郭富城 飾）生活潦倒，多年來居住劏房，被無良僱主拖欠多月薪金後，只能以「炒場紙」（炒賣康文署場地）維生。鄧叔彥本來擁有一個幸福家庭，與前妻靜嫻（梁詠琪 飾）誕下的女兒鄧辭（許恩怡 飾）竟然患上肌肉萎縮症的罕見病，妻子因此離他而去，他在比賽重傷後更一蹶不振，拋下女兒由母親孫友梅（鮑起靜 飾）照顧。長大後的鄧辭只能以輪椅代步，正為公開試努力的她，對鄧叔彥毫無好感，但在梅孫友梅入院後，照顧鄧辭的責任再次回到鄧叔彥身上，但在兩父女解開心結，關係開始好轉時，鄧辭的病情卻日漸惡化……

《無名指》的片名，代表鄧辭病重時僅可微動的一根手指，這亦是連繫著一家人的情感羈絆。無名指一般代表婚姻、愛情承諾，以及家庭關係，據說左手無名指是與心臟相連，故此象徵愛情的永恆和承諾，結婚戒指通常戴在左手無名指上，正好呼應了鄧叔彥與前妻的一段破碎婚姻。至於本片的英文片名「My First of May」，就是來自澳洲三兄弟樂隊組合Bee Gees的經典金曲〈First Of May〉，歌詞與劇情相輔相成，同樣很有意思。

《無名指》是金像影帝郭富城與金像影后鮑起靜繼《麥路人》後再度合作，夥拍在《久別重逢》大放異彩的許恩怡，擦出燦爛火花！同樣是飾演昔日風光卻正陷於人生低潮的失意中佬，郭富城選擇有別於前作的演繹方法，配合獨特的運動員造型，演活了一個愛在心裡難開口的父親和兒子，同樣是面對生離死別的運動員父親，比《臨時劫案》的梅藍天更寫實，更有感染力，卻不失黑色幽默。鮑姐在本片非常硬淨、甚至火爆，而且有點小聰明，不再只是哭哭啼啼，令人耳目一新！許恩怡飾演肌肉萎縮症患者並不容易，在沒有肢體語言的輔助下，她可謂超額完成，單憑語氣和表情，特別是她的可愛笑容，令觀眾感受到她在困境中的堅毅生命力。然而，本片的驚喜竟然是梁詠琪，雖然是個不負責任的壞母親，觀眾卻會忍不住同情她。

《無名指》有很多觸動觀眾的情節，可以喚醒你和我的側隱之心，提醒大家把握機會說出心底話。導演孔令正告訴我，他之所以為女兒命名為「辭」，代表了父親沒法表達的疼愛，因為女兒極可能未懂說話已離開人世，空有千言萬語、開口又難盡人意，當然亦有告別的隱喻。

《無名指》道出了照顧者與被照顧者的孤寂，鼓勵我們珍惜眼前人，如果有能力的話，請關心身邊有需要的人。更重要的是，只要我們好好生活，即使至親已離我們而去，仍然可以用屬於自己的方法紀念他們，正如〈First Of May〉的歌詞「Our love will never die」。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

