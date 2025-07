道出照顧與被照顧者的孤寂 郭富城新戲《無名指》 觸動人心｜何故

《無名指》題材感人,內容貼地,節奏爽快,演員出色,是一部既不造作,也沒有刻意賣慘的親情勵志電影。



《無名指》由孔令政執導,陳羅超和梁美薇監製,郭富城、許恩怡和鮑起靜領銜主演,羅永昌、泰臣和范麒智主演,梁詠琪和譚耀文特別演出,鄭丹瑞和田啟文友情演出,文念中擔任美術總監,梁祐暢和李植熹擔任攝影指導,台前幕後陣容鼎盛,集合了金像獎班底,是一部用心製作的商業電影。

《無名指》講述香港壁球前冠軍鄧叔彥(郭富城 飾)生活潦倒,多年來居住劏房,被無良僱主拖欠多月薪金後,只能以「炒場紙」(炒賣康文署場地)維生。鄧叔彥本來擁有一個幸福家庭,與前妻靜嫻(梁詠琪 飾)誕下的女兒鄧辭(許恩怡 飾)竟然患上肌肉萎縮症的罕見病,妻子因此離他而去,他在比賽重傷後更一蹶不振,拋下女兒由母親孫友梅(鮑起靜 飾)照顧。長大後的鄧辭只能以輪椅代步,正為公開試努力的她,對鄧叔彥毫無好感,但在梅孫友梅入院後,照顧鄧辭的責任再次回到鄧叔彥身上,但在兩父女解開心結,關係開始好轉時,鄧辭的病情卻日漸惡化……

《無名指》的片名,代表鄧辭病重時僅可微動的一根手指,這亦是連繫著一家人的情感羈絆。無名指一般代表婚姻、愛情承諾,以及家庭關係,據說左手無名指是與心臟相連,故此象徵愛情的永恆和承諾,結婚戒指通常戴在左手無名指上,正好呼應了鄧叔彥與前妻的一段破碎婚姻。至於本片的英文片名「My First of May」,就是來自澳洲三兄弟樂隊組合Bee Gees的經典金曲〈First Of May〉,歌詞與劇情相輔相成,同樣很有意思。

《無名指》是金像影帝郭富城與金像影后鮑起靜繼《麥路人》後再度合作,夥拍在《久別重逢》大放異彩的許恩怡,擦出燦爛火花!同樣是飾演昔日風光卻正陷於人生低潮的失意中佬,郭富城選擇有別於前作的演繹方法,配合獨特的運動員造型,演活了一個愛在心裡難開口的父親和兒子,同樣是面對生離死別的運動員父親,比《臨時劫案》的梅藍天更寫實,更有感染力,卻不失黑色幽默。鮑姐在本片非常硬淨、甚至火爆,而且有點小聰明,不再只是哭哭啼啼,令人耳目一新!許恩怡飾演肌肉萎縮症患者並不容易,在沒有肢體語言的輔助下,她可謂超額完成,單憑語氣和表情,特別是她的可愛笑容,令觀眾感受到她在困境中的堅毅生命力。然而,本片的驚喜竟然是梁詠琪,雖然是個不負責任的壞母親,觀眾卻會忍不住同情她。

《無名指》有很多觸動觀眾的情節,可以喚醒你和我的側隱之心,提醒大家把握機會說出心底話。導演孔令正告訴我,他之所以為女兒命名為「辭」,代表了父親沒法表達的疼愛,因為女兒極可能未懂說話已離開人世,空有千言萬語、開口又難盡人意,當然亦有告別的隱喻。

《無名指》道出了照顧者與被照顧者的孤寂,鼓勵我們珍惜眼前人,如果有能力的話,請關心身邊有需要的人。更重要的是,只要我們好好生活,即使至親已離我們而去,仍然可以用屬於自己的方法紀念他們,正如〈First Of May〉的歌詞「Our love will never die」。

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。