展覽｜攝影師鄭子峰個展《I Need You》　重新定義觀看的藝術

【展覽/攝影】當我們觀看一張照片,思考、猜度背後的故事,彷佛已經成為一種不假思索的本能。看見人像,我們好奇他是誰、有著怎樣的喜怒哀樂;看見風景,我們搜尋地標,辨認那是哪座城市;看見靜物,我們猜想物件的寓意,拼湊背後的故事。我們習慣透過照片,窺見一個完整、可供解讀的世界。



攝影師鄭子峰作品

然而,當照片不再敘事,只剩下影像自身的「存在」呢?攝影師鄭子峰的最新個展《I Need You》,便讓我們暫時放下找故事的渴望,重新學習「觀看」的藝術。

離開「講故事」模式

鄭子峰是資深的新聞攝影記者,他的工作日常就是透過鏡頭去見證、捕捉、傳遞信息。每一張照片都承載著明確的敘事功能,必須運用符號喚起觀者的共鳴與思考。但逐漸,他開始覺得這種「講故事」的模式有所侷限。

攝影師鄭子峰作品

「你叫一個做了這麼多年紀實攝影的人不去講故事,」鄭子峰坦言,「這件事會令你很不安。」這種「不安全感」,恰恰成為他個人創作的起點。在滿足工作需求的間隙,他開始思考——是否可以讓照片回歸最純粹的狀態?

攝影師鄭子峰作品

於是他把鏡頭對準生活中的間隙:工作空檔裡隨手拍的物件,或是家中的日常角落。這些照片不求宏大敘事,而是捕捉一種不期而遇的「encounter」狀態,與物體直接對視。

關注「照片本身是什麼」

攝影師鄭子峰作品

展覽的英文標題「I Need You」聽起來有點感性,但鄭子峰的解釋別有深意:「I need you to construct, I need you to bring us an experience.」觀者的凝視、你的感受、你當下的思緒,都成為作品不可或缺的一部分。

展覽核心是對攝影「物質性」的強調。鄭子峰刻意挑戰我們習慣的視覺語義系統,引導我們從關注「照片裡有什麼」,轉向關注「照片本身是什麼」。

他的關鍵技法之一,是「對已存有照片的再複製」,例如展覽中那張標誌性的眼睛特寫,並非直接拍攝,而是藝術家朋友為他拍攝的肖像照片。鄭子峰再以微距鏡頭去翻拍這張印刷品。於是,我們看到的不再只是一隻眼睛,而是相紙上油墨的質感、粗糙的顆粒與紋理。

「I Need You」展覽現場

這種探索也體現在策展安排中。攝影師和策展人刻意營造「錯位」的觀看體驗:巨大的建築影像被縮小,微小的眼睛被放大。藉由這種「錯誤的配置」,習慣被我們視為符號的物件,在這裡失去符號功能,變成純粹的視覺存在。

攝影師鄭子峰作品

其中一張照片甚至直接平放在桌面上,觀者在走動時,空氣中的微塵會落下,甚至可能產生細微刮痕。這些看似「瑕疵」的痕跡,在攝影師眼中卻是作品的一部分:「你望進去的時候就會看得到,可能那些東西很微小,你未必會意識到,但那些東西存在。」

【展覽詳情】

名稱:I Need You

地點:九龍長沙灣長順街 1-3 號新昌工業大廈2/F 204A室 Galerie artellex

日期:即日至8月10日

時間 / Time :12:00 – 19:00 ( 需預約 /Appointment required )