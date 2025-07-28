展覽｜攝影師鄭子峰個展《I Need You》　重新定義觀看的藝術

【展覽/攝影】當我們觀看一張照片，思考、猜度背後的故事，彷佛已經成為一種不假思索的本能。看見人像，我們好奇他是誰、有著怎樣的喜怒哀樂；看見風景，我們搜尋地標，辨認那是哪座城市；看見靜物，我們猜想物件的寓意，拼湊背後的故事。我們習慣透過照片，窺見一個完整、可供解讀的世界。



攝影師鄭子峰作品

然而，當照片不再敘事，只剩下影像自身的「存在」呢？攝影師鄭子峰的最新個展《I Need You》，便讓我們暫時放下找故事的渴望，重新學習「觀看」的藝術。

離開「講故事」模式

鄭子峰是資深的新聞攝影記者，他的工作日常就是透過鏡頭去見證、捕捉、傳遞信息。每一張照片都承載著明確的敘事功能，必須運用符號喚起觀者的共鳴與思考。但逐漸，他開始覺得這種「講故事」的模式有所侷限。

攝影師鄭子峰作品

「你叫一個做了這麼多年紀實攝影的人不去講故事，」鄭子峰坦言，「這件事會令你很不安。」這種「不安全感」，恰恰成為他個人創作的起點。在滿足工作需求的間隙，他開始思考——是否可以讓照片回歸最純粹的狀態？

攝影師鄭子峰作品

於是他把鏡頭對準生活中的間隙：工作空檔裡隨手拍的物件，或是家中的日常角落。這些照片不求宏大敘事，而是捕捉一種不期而遇的「encounter」狀態，與物體直接對視。

關注「照片本身是什麼」

攝影師鄭子峰作品

展覽的英文標題「I Need You」聽起來有點感性，但鄭子峰的解釋別有深意：「I need you to construct, I need you to bring us an experience.」觀者的凝視、你的感受、你當下的思緒，都成為作品不可或缺的一部分。

展覽核心是對攝影「物質性」的強調。鄭子峰刻意挑戰我們習慣的視覺語義系統，引導我們從關注「照片裡有什麼」，轉向關注「照片本身是什麼」。

他的關鍵技法之一，是「對已存有照片的再複製」，例如展覽中那張標誌性的眼睛特寫，並非直接拍攝，而是藝術家朋友為他拍攝的肖像照片。鄭子峰再以微距鏡頭去翻拍這張印刷品。於是，我們看到的不再只是一隻眼睛，而是相紙上油墨的質感、粗糙的顆粒與紋理。

「I Need You」展覽現場

這種探索也體現在策展安排中。攝影師和策展人刻意營造「錯位」的觀看體驗：巨大的建築影像被縮小，微小的眼睛被放大。藉由這種「錯誤的配置」，習慣被我們視為符號的物件，在這裡失去符號功能，變成純粹的視覺存在。

攝影師鄭子峰作品

其中一張照片甚至直接平放在桌面上，觀者在走動時，空氣中的微塵會落下，甚至可能產生細微刮痕。這些看似「瑕疵」的痕跡，在攝影師眼中卻是作品的一部分：「你望進去的時候就會看得到，可能那些東西很微小，你未必會意識到，但那些東西存在。」

【展覽詳情】

名稱：I Need You

地點：九龍長沙灣長順街 1-3 號新昌工業大廈2/F 204A室 Galerie artellex

日期：即日至8月10日

時間 / Time ：12:00 – 19:00 ( 需預約 /Appointment required )

