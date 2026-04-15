《我們不是什麼》向社會和制度作出最激烈也最溫柔的控訴｜何故

《我們不是什麼》，細節暗藏玄機，充滿怒火和勇氣，邱禮濤將人文關懷推向極致，為飽受壓迫者發聲，震撼心靈，喚起共鳴！



（《我們不是什麼》劇照）

《我們不是什麼》由邱禮濤自資拍攝，身兼編劇、導演及監製，譚耀文、江𤒹生和陳毅燊領銜主演，根據真實事件「1998年武漢巴士爆炸案」創作，借一對「We're Nothing at All」的小情人選擇「在美麗的日子，結束我們不美麗的人生」，向社會和制度作出最激烈也最溫柔的控訴，這是一部令人非常心痛的懸疑電影。

《我們不是什麼》講述2025年情人節發生巴士爆炸案，警方希望盡快破案，邀請提早退休的鑑證專家龍Sir（譚耀文 飾）復出調查，抽絲剝繭後，龍Sir發現這並非意外，而是兩名乘客──出身問題家庭的男同性戀人暉仔（江𤒹生 飾）和Ike（陳毅燊 飾）──蓄意所為。他們究竟是如何被迫上絕路？他們難道真的沒有機會得到救贖？答案竟然在龍Sir身上！

《我們不是什麼》有很多血淋淋的屍體殘肢，以及粗言穢語，難怪被列為三級片，入場前請做好心理準備。《我們不是什麼》雖然題材沉重，探討社會矛盾，卻是充滿娛樂性，而且偶有黑色幽默，是一部成功的商業製作。

《我們不是什麼》的主角們雖然都有同性戀者，卻不算是一部單純的「同志電影」，同性戀只是主角們對社會感到絕望的原因之一。暉仔在地盤工作時被拖欠薪金，借錢給前輩亦一直沒有歸還，轉職茶餐廳又遇上斤斤計較的老闆，加上童年時被父親性侵犯，壓力不斷在累積；與此同時，Ike出櫃後被父親責罵和虐打，坐巴士竟然被不講理的家長縱容女兒對他滋擾，在中環碼頭賣畫竟然被投訴，甚至被警員拘捕，心愛的畫作被充公。暉仔和Ike即使可以在劏房裡圍爐取暖，自得其樂，但在大庭廣眾下，仍然受到歧視，令他們徹底地生無可戀，終於引爆出一場「擴大性自殺」。

《我們不是什麼》

《我們不是什麼》的英文片名是「We're Nothing at All」，代表主角們在這個社會裡「什麼也不是」，「They have no stake in the society」，不只是暉仔和Ike，還有龍Sir。《我們不是什麼》的最大謎團，並非暉仔和Ike為何選擇在情人節當天自殺，反而是龍Sir為何被迫提早退休？當這個謎團被解開後，整個故事提升至另一層次，也多了一重當頭棒喝的深刻意義，因為得不到諒解和安慰的憤怒，真的非常恐怖！

《我們不是什麼》提醒我們「當雪崩時，沒有一片雪花是無辜的」，故事裡作為案發現場的13號巴士，彷彿就是社會的縮影，司機和不同乘客，代表了各式各樣的「弱勢社群」，以及「低下階層」，看著「弱勢社群」欺負「更弱勢社群」，「低下階層」壓迫「更低下階層」，部分也許真的「死有餘辜」，因為這就是所謂的「共業」。然而，如果Ike家姐在上車時堅持坐在下層，又或不聽從丈夫，及早到下層跟Ike見面，能否阻止悲劇的發生？只可惜，這個世界並沒有如果……

（《我們不是什麼》劇照）

《我們不是什麼》不只有好劇本，導演邱禮濤也是以快狠準見稱，更重要是有一群好演員！江𤒹生和陳毅燊，完全放下偶像包袱，簡直是脫胎換骨，足以讓觀眾相服他倆是一對戀人，前者夠戇直，後者好可愛，令人刮目相看！譚耀文前半段刻意收歛，其實是為了解開謎團時留下伏線。《我們不是什麼》的配角都是非常精彩，李蕙敏飾演對暉仔愛莫能助的失敗母親，雖然只有兩場戲，卻是一致好評，駱振偉飾演鍾愛Ike的男妓Andrew情深款款，彭秀慧飾演龍Sir的妻子外柔內剛，他們都演活了本片的關鍵角色！與此同時，飾演暉仔父親的袁富華、飾演Ike父親的陳淑儀、飾演Ike家姐的梁雍婷、飾演茶餐廳老闆的盧惠光、飾演指揮官蔣Sir的朱栢謙、飾演龍Sir助手的黃又南、以及飾演聲討巴士司機卻敗走的的士司機的麥沛東，都有意想不到的亮麗表現（選用袁富華是神來之筆！），一同譜出這個紛亂世代的眾生相。

《我們不是什麼》原定於2025年聖誕檔期上映，卻在「大埔宏福苑火災」發生後，為了顧及社會情緒，延期至2026年4月2日第50屆香港國際電影節隆重首映，並於2026年4月3日「耶穌受難節」正式上映。如果《我們不是什麼》在2025年上映，肯定會改寫第44屆香港電影金像獎的入圍名單，甚至是獎項結果！當然，這個世界並沒有如果……

（《我們不是什麼》劇照）

《我們不是什麼》充滿餘韻，結局看似絕望沒有出路，卻突然響起盧巧音的〈天佑我們〉，簡直是畫龍點睛！這首2003年面世的歌曲，竟然非常配合《我們不是什麼》的主題！邱禮濤憑歌寄意，鼓勵「你我要心情美麗 橫過了赤地天涯仍能微笑發誓」，因為「誰亦會是誰的天使」，重點是「全賴背後還有勇字」，或許，這個世界仍然有如果！共勉之。

P.S.1 《我們不是什麼》其實還有兩個謎團尚未解開，第一個是開場時龍Sir的右臂因何事受傷？第二個是蔣Sir的名字為何選用「翀」這個罕見的中文字？有機會問問Herman。

P.S.2 如果Candy有機會參與謝票，完場時高唱〈天佑我們〉，應該會很有意思！