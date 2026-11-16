皮帶不只束腰還可看穿階級身份？揭開中外腰帶演變與權力象徵秘密

古羅馬時期腰帶已在帝國境內流行；而在中國，腰帶更是官服的標準配飾。不同腰帶除了展現人們的個性，更暗藏著權力與力量的密碼。

文：張慧萱（旅讀）



有次我在古著店找出一條相當合心意的褲子，從顏色、材料到做工堪稱完美，唯一的困擾是腰圍過大！不過搭配上皮帶後問題完全解決，還更加凸顯個人風格。

腰帶，如今是許多人每天工作必著配件之一，其歷史亙古流長，自人類誕生起即應運而生。從固定衣服的麻繩，到帝王將相為了彰顯身分的蟒袍玉帶，從權力象徵到個性展現，腰帶功能隨著時代演進同時，不同材質、樣式與顏色，皆潛藏意義於其中。主要由腰帶扣、皮革與固定釦環三個部件組成，如今卻生成各種造型百花齊放，可見人類賦予腰帶多少想像與詮釋。

穿玉戴銀在腰上

古時腰帶主要分為兩種形制：革帶與大帶。兩者間最簡單的區分方法是材料，用皮革製成的被稱為鞶革或鞶帶。東漢《說文解字．革部》：「鞶，大帶也。」從商周至明清時期，革帶一直作為官服主要形制。以絲帛編織而成的則稱為大帶或絲絛，《說文解字》：「絛，扁緒也。」主要是平民或女子使用。

南北朝時期的婦女喜歡著以柔軟的絲絛，唐朝則無論男女皆以革帶為正式服裝配件，常服則使用束帶。至宋明，絲絛也為文人常著的腰帶配飾，明朝《三才圖會》描述：「以青絲絞如帶中，別綴一流蘇，即所謂儒紳大帶之遺制也。」也側面反映明人對於傳統儒家服飾的傳承。

故宮典藏〈唐人春郊遊騎圖〉人物穿戴腰帶出行（國立故宮博物院）

戰國時期趙國君主趙武靈王積極推行胡服騎射，彼時著重推廣軍服。其中，北方游牧民族的特色腰帶玉帶鉤，雖然在中原已見相關樣式，但卻不普遍，直到胡服騎射才進一步帶動玉帶鉤普及。玉帶鉤呈現S型，一端以獸首裝飾，通常雕以瑞獸龍首，玉帶鉤身上則紋以蒼龍教子等故事。材質以白玉、青玉、墨玉、黃玉、水晶、瑪瑙與翡翠等製成，甚至有鎏金銀、金鑲玉等工藝品，用以表示配戴之人顯赫的身分。這個別於腰間的小巧玉製物件，除了束腰，也作為掛配物品的掛鉤，對於騎兵作戰格外便利。傳承至宋明時期，則被貴族子弟、文人墨客作為賞玩的腰間掛間。

集力量與團結於一帶

帝王將相圖畫中的腰帶，多以寶玉裝飾，例如帝王著的蟒袍玉帶等。無論是唐朝的蹀躞帶或是宋朝的革帶，都能用來判斷一個人的官位高低。至明朝，玉帶的不同繡花、紋飾、材質與配件，處處明示暗示平民與王公貴族的差異。明朝時官服配戴的革帶變得相當寬大，逐漸成為虛束樣式，失去原本束緊腰身的功能，主要為判別官階的標誌。

清人入關後更加明定不同腰帶的使用準則，清太宗規定親王以下的宗室成員需束金黃色腰帶，皇帝本人則配戴明黃色。

腰帶除了實用功能與判別階級外，還蘊藏眾多象徵意義。蒙古文化中，腰帶被視為團結與力量的重要昭示。在早期部落中，交換腰帶代表著化解干戈與鞏固軍事聯盟。日耳曼民族中的法蘭克人認為，一旦奪取敵人的腰帶，就能搶奪其權力，因為形同一個人的身分縮影。至今許多腰帶仍帶有此種功能。

常勝軍必備

西方最早的腰帶由植物纖維、軟化樹皮與獸皮等天然材料製成，可以用來攜帶工具與武器，使得古人狩獵與戰鬥更為便利。西方從青銅時代正式出現腰帶樣式，從中東傳播至歐洲。歐洲早期腰帶也是軍服配件之一，在行軍打仗時用以固定武器，加上柔韌性與耐用性，於古希臘與羅馬帝國軍隊中相當流行。這種腰帶也體現階級，除了固定匕首外，還會連接鑲嵌鉚釘的皮革條，腰帶越精緻，代表配戴之人的軍階越高。腰帶上的皮帶扣，更是展露身價的重要標準。

羅馬帝國時代的皮帶扣相較此前更為華麗，常繪以神話故事。中世紀則湧現以貴金屬製成的皮帶扣，鑲嵌上寶石。文藝復興的興盛，也讓腰帶扣環的設計工藝愈加完善，此時帶有家族獨特徽章的標誌性圖案興起，彰顯佩戴者的身份。

工業革命之後，皮帶開始大規模生產，並被大眾廣泛接受。雖然鈕扣與拉鍊的誕生取代了腰帶部分功能，但仍是當代社會顯示自身個性亦兼具實用性的配飾。

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